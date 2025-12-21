3.2°C
1022.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Michał Urbaniak nie żyje

Publikacja: 21.12.2025 08:00

Michał Urbaniak

Michał Urbaniak

Foto: PAP/Marian Zubrzycki

Magdalena Zapart, Agnieszka Kazimierczuk
W wieku 82 lat zmarł wybitny muzyk jazzowy, kompozytor i aranżer Michał Urbaniak. Informację o śmierci artysty podała w mediach społecznościowych jego żona, Dorota Urbaniak.

Michał Urbaniak (właściwie Michał Edmund Michałowski, ur. 22 stycznia 1943 w Warszawie) – był wybitnym skrzypkiem jazzowym, saksofonistą, kompozytorem i aranżerem, uznawanym za jednego z pionierów fusion jazzu w Europie i współtwórcę polskiej szkoły jazzu.

Reklama
Reklama

Początki kariery

Edukację muzyczną rozpoczął w Liceum Muzycznym w Łodzi, ucząc się gry na skrzypcach klasycznych. Gry na saksofonie nauczył się samodzielnie. W 1961 roku zadebiutował na prestiżowym festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie z zespołem Jazz Rockers Zbigniewa Namysłowskiego. Rok później, w 1962, koncertował już w USA z kwintetem Andrzeja Trzaskowskiego The Wreckers, występując na renomowanych festiwalach w Newport i Waszyngtonie. W latach 1962-64 współpracował z legendarnym Krzysztofem Komedą.

W 1969 roku, po powrocie ze Skandynawii, gdzie przebywał w latach 1965-1969, założył Grupę Michała Urbaniaka. W zespole grali między innymi Adam Makowicz, Paweł Jarzębski, Czesław Bartkowski oraz Urszula Dudziak.

Przełomowy rok 1971

W 1971 roku Urbaniak otrzymał Grand Prix na festiwalu w Montreux dla najlepszego solisty oraz stypendium w prestiżowym Berklee College of Music w USA, z którego ostatecznie nie skorzystał.

Reklama
Reklama

We wrześniu 1973 roku Urbaniak wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Dzięki wsparciu producenta Johna Hammonda podpisał kontrakt z wytwórnią Columbia Records. Jego przełomowe albumy – "Fusion" (1973), "Atma" (1974) i "Fusion III" (1975) – przyniosły mu międzynarodowe uznanie i ugruntowały pozycję jako lidera nurtu fusion.

W 1975 roku zwyciężył w ankiecie krytyków magazynu "Down Beat" jako talent zasługujący na szersze uznanie, a rok później zajął drugie miejsce w kategorii skrzypek jazzowy. W latach 1975-89 prowadził zespół Michal Urbaniak's Fusion, występując w legendarnych nowojorskich klubach Village Vanguard i Village Gate oraz na największych festiwalach jazzowych.

Współpraca ze światowymi legendami jazzu

Urbaniak współpracował z czołówką światowego jazzu: Milesem Davisem (album "Tutu", 1985), Herbie Hancockiem, Quincy Jonesem, George'em Bensonem, Marcusem Millerem, Wayne'em Shorterem, Larry Coryell'em, Billy Cobhamem i Stéphane'em Grappellim. Jest uważany za odkrywcę talentu Marcusa Millera, jednego z najważniejszych basistów współczesnego jazzu.

Urbaniak zasłynął z wirtuozowskiej gry na skrzypcach elektrycznych oraz saksofonie. Od 1970 roku grał na specjalnie dla niego wykonanych pięciostrunowych skrzypcach. Jako jeden z pierwszych muzyków w Europie wprowadził skrzypce elektryczne do fusion jazzu, wykorzystując wzmacniacze i efekty elektroniczne, tworząc unikalny, rozpoznawalny styl.

W swoich projektach eksperymentował, łącząc jazz z muzyką ludową, funk, hip-hopem i rapem (albumy "Urbanator", "Urbanizer"). W 1995 roku nagrał przełomowy album "UrbSymphony" z 60-osobową orkiestrą symfoniczną i raperem, pokazując wszechstronność swojego talentu. Na potrzeby tego ostatniego projektu skomponował dwie suity („Sketches of Poland” i „Sketches of Manhattan”) oraz wiele krótszych utworów (np. „Destiny” i „Butterfly”).

Skomponował muzykę do około 25 filmów (m.in. "Nóż w wodzie", "Wielkie rzeczy") i spektakli teatralnych. W ciągu swojej kariery nagrał ponad 60 albumów.

Reklama
Reklama

Powrót do Polski i działalność edukacyjna

Po 13 latach nieobecności wystąpił na Jazz Jamboree w 1986 roku. Od tego czasu regularnie koncertował w Polsce, angażując się w rozwój polskiej sceny jazzowej. Przez wiele lat prowadził również działalność pedagogiczną, wykładając na prestiżowych uczelniach muzycznych w USA i organizując warsztaty oraz zajęcia masterclass.

W 2011 roku ukazała się jego biografia "Ja, Urbanator. Awantury muzyka jazzowego" autorstwa Andrzeja Makowieckiego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

Cieszmy się zimową aurą, wiedząc, że słońce jest już na ścieżce wzrostowej. Spacer w parku, np. w Ła
pory roku

Zima w kalendarzu, ale słońce już planuje wielki powrót

Na Marszałkowskiej przy Domu pod sedesami trwa nerwowe oczekiwanie... W latach 70. miasto cierpiało
warszawskie historie Szczepańskiego

Warsiawskie taksówki

Pawilon przy ulicy Szolz-Rogozińskiego nie należy w całości spódzielni
nieruchomości miejskie

Siódma próba sprzedaży lokali przy Szolca-Rogozińskiego 1. Czy tym razem się uda?

Sercem inwestycji ma być ogólnodostępny plac centralny otoczony dwoma pawilonami usługowymi
inwestycje

Nowe osiedle na Grochowie. W planie przebudowa szkoły i ulic

Atutem obiektu ma być zaplecze gastronomiczne, w tym restauracja oraz bar umiejscowiony na dachu bud
inwestycje

Nowy hotel w Jachrance pod Warszawą w technologii modułowej

Gdy galeria będzie niepotrzebna, zburzymy ją. Yoram Reshef o przyszłości Blue City
handel

Gdy galeria będzie niepotrzebna, zburzymy ją. Yoram Reshef o przyszłości Blue City

dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski w rozmowie ze studentami
promocja nauki

Finał trasy IGNIS. Dwa miesiące spotkań ze polskim astronautą

Inwestycja pod nazwą ale!KEN będzie rosłą stopniowo
inwestycje

Ruszyła wielka inwestycja mieszkaniowa na Ursynowie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama