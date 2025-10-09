12.6°C
Życie Warszawy

Ostanie odliczanie przed Jazz Jamboree 2025. Na scenie gwiazdy i młodzi muzycy

Publikacja: 09.10.2025 13:00

Już wkrótce rusza kolejna edycja Jazz Jamboree, jednego z najstarszych festiwali muzycznych w Europie

Foto: adamiakjazz.pl

Maria Krzos
Już 23 października w Warszawie rusza Jazz Jamboree, najstarszy festiwal jazzowy w Polsce. Tegoroczna edycja skupi się wokół trzech postaci polskiej sceny jazzowej: Piotra Domasiewicza, Adama Pierończyka i Kazimierza Jonkisza. Od kilku lat ideą festiwalu jest inicjowanie współpracy liderów współczesnego jazzu z młodymi muzykami.

Festiwal otworzy specjalna impreza towarzysząca, będąca częścią trasy koncertowej Monsters of Jazz, w ramach której zagrają Pink Freud, Nene Heroine i Fish Basket. Koncert odbędzie się 23 października w Klubie Stodoła (ul. Batorego 10). 24-26 października to dni poświęcone kolejno trzem postaciom polskiej sceny jazzowej reprezentującym trzy pokolenia:

  • 24 października - Dzień Piotra Damasiewicza,
  • 25 października - Dzień Adama Pierończyka,
  • 26 października - 60-lecie pracy artystycznej Kazimierza Jonkisza.

Fani jazzu usłyszą znane, autorskie projekty, a także kolaboracje przygotowane specjalnie z myślą o festiwalu. W programie tegorocznej edycji Jazz Jamboree znalazły się również koncerty gwiazd amerykańskiego jazzu: Theo Croker, Luke Stewart Trio oraz The Cookers (wystąpi ostatniego dnia festiwalu). Wszystkie koncerty odbywać się będą w Klubie Stodoła. Szczegóły na https://adamiakjazz.pl/koncerty/jazz-jamboree/. 

10 października rusza 41. Warszawski Festiwal Filmowy
od piątku
41. Warszawski Festiwal Filmowy: Gdzie kupić bilety?

W ramach Jazz Jamboree zaplanowano również koncerty niebiletowane (wstęp wolny). Pierwszy odbył się 7 października. Na drugi organizatorzy zapraszają 21 października, na godzinę 19 do Promu Kultury Saska Kępa. Podczas koncertu „Cały ten JAZZ! LIVE!” 40-lecie pracy twórczej obchodzić będzie Bernard Maseli. Muzyk wystąpi z projektem „The Nomads”.

Miejsce Jazz Jamboree w historii jazzu

Jazz Jamboree to jeden z najstarszych festiwali jazzowych w Europie. Pierwsza edycja miała miejsce w warszawskiej Stodole w 1958 r. pod nazwą Jazz 1958, a od następnego roku już oficjalnie jako Jazz Jamboree. Przez prawie sześćdziesiąt lat festiwal gościł prawie wszystkich najwybitniejszych muzyków jazzowych z całego świata, m.in. Milesa Davisa, Raya Charlesa, Theloniousa Monka, Dizzy’ego Gillespiego, Duke’a Ellingtona, Benny Goodmana, Dave’a Brubecka, Wyntona Marsalisa, The Manhattan Transfer, Bobby’ego McFerrina, Chicka Coreę, Herbiego Hancocka, Keitha Jarretta czy Michaela Petruccianiego. Od 2017 r. organizacją Jazz Jamboree zajmuje się Fundacja Jazzarium, odpowiedzialna również za Warsaw Summer Jazz Days.

Reklama