Już 23 października w Warszawie rusza Jazz Jamboree, najstarszy festiwal jazzowy w Polsce. Tegoroczna edycja skupi się wokół trzech postaci polskiej sceny jazzowej: Piotra Domasiewicza, Adama Pierończyka i Kazimierza Jonkisza. Od kilku lat ideą festiwalu jest inicjowanie współpracy liderów współczesnego jazzu z młodymi muzykami.



Festiwal otworzy specjalna impreza towarzysząca, będąca częścią trasy koncertowej Monsters of Jazz, w ramach której zagrają Pink Freud, Nene Heroine i Fish Basket. Koncert odbędzie się 23 października w Klubie Stodoła (ul. Batorego 10). 24-26 października to dni poświęcone kolejno trzem postaciom polskiej sceny jazzowej reprezentującym trzy pokolenia:

Reklama Reklama

24 października - Dzień Piotra Damasiewicza,

25 października - Dzień Adama Pierończyka,

26 października - 60-lecie pracy artystycznej Kazimierza Jonkisza.

Fani jazzu usłyszą znane, autorskie projekty, a także kolaboracje przygotowane specjalnie z myślą o festiwalu. W programie tegorocznej edycji Jazz Jamboree znalazły się również koncerty gwiazd amerykańskiego jazzu: Theo Croker, Luke Stewart Trio oraz The Cookers (wystąpi ostatniego dnia festiwalu). Wszystkie koncerty odbywać się będą w Klubie Stodoła. Szczegóły na https://adamiakjazz.pl/koncerty/jazz-jamboree/.

W ramach Jazz Jamboree zaplanowano również koncerty niebiletowane (wstęp wolny). Pierwszy odbył się 7 października. Na drugi organizatorzy zapraszają 21 października, na godzinę 19 do Promu Kultury Saska Kępa. Podczas koncertu „Cały ten JAZZ! LIVE!” 40-lecie pracy twórczej obchodzić będzie Bernard Maseli. Muzyk wystąpi z projektem „The Nomads”.