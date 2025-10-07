Na żywo z pianinem. Chopinowski tramwaj jeździ do niedzieli

Tramwaje Warszawskie aktywnie promują XIX Konkurs Chopinowski
Niektóre kursy wzbogacają opowieści varsavianisty, inne to czysta przyjemność słuchania muzyki na żywo.
Akcja promocyjna z udziałem „Tramwaju Chopina” dobiega końca. Unikatowy pojazd, wyposażony w pianino i z udziałem muzyków, kursuje po Warszawie codziennie do 12 października. Jest to idealna propozycja dla każdego, kto chce doświadczyć muzyki wielkiego polskiego kompozytora w nietypowym, miejskim otoczeniu.
W tramwaju pasażerowie mogą usłyszeć utwory Chopina wykonywane na żywo. Przejazd pełnej trasy w jedną stronę zajmuje około 50 minut.
Tramwaj wyrusza z Zajezdni Wola według stałego harmonogramu odjazdów, oferując dwa rodzaje przejazdu: z muzyką na żywo (pianistą) lub z komentarzem varsavianisty.
Odjazdy z przystanku przy Zajezdni Wola:
Specjalny tramwaj kursuje po ustalonej, jednokierunkowej trasie, która obejmuje kluczowe warszawskie arterie. Warto sprawdzić, czy jego szlak przebiega blisko Twojej okolicy:
To wyjątkowa okazja, aby posłuchać Fryderyka Chopina w sercu Warszawy – tramwaj kursuje tylko do najbliższej niedzieli!