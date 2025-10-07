12.3°C
Życie Warszawy

Na żywo z pianinem. Chopinowski tramwaj jeździ do niedzieli

Publikacja: 07.10.2025 17:45

Tramwaje Warszawskie aktywnie promują XIX Konkurs Chopinowski

Tramwaje Warszawskie aktywnie promują XIX Konkurs Chopinowski

Foto: mat. pras.

M.B.
Tylko do 12 października br. warszawiacy i turyści mają wyjątkową okazję, by połączyć codzienną podróż komunikacją miejską z kulturą najwyższej próby. Codziennie na stołeczne tory wyjeżdża specjalny tramwaj z pianinem, w którym rozbrzmiewa muzyka Fryderyka Chopina.

Niektóre kursy wzbogacają opowieści varsavianisty, inne to czysta przyjemność słuchania muzyki na żywo.

Muzyka Chopina na torach

Akcja promocyjna z udziałem „Tramwaju Chopina” dobiega końca. Unikatowy pojazd, wyposażony w pianino i z udziałem muzyków, kursuje po Warszawie codziennie do 12 października. Jest to idealna propozycja dla każdego, kto chce doświadczyć muzyki wielkiego polskiego kompozytora w nietypowym, miejskim otoczeniu.

W tramwaju pasażerowie mogą usłyszeć utwory Chopina wykonywane na żywo. Przejazd pełnej trasy w jedną stronę zajmuje około 50 minut.

Tramwaj Chopina: szczegółowy rozkład jazdy

Tramwaj wyrusza z Zajezdni Wola według stałego harmonogramu odjazdów, oferując dwa rodzaje przejazdu: z muzyką na żywo (pianistą) lub z komentarzem varsavianisty.

Odjazdy z przystanku przy Zajezdni Wola:

  • Godz. 13 – kurs z pianistą
  • Godz. 14 - kurs z varsavianistą
  • Godz. 15 - kurs z pianistą
  • Godz. 16.30 - kurs z varsavianistą
  • Godz. 17.30 - kurs z pianistą

Trasa tramwaju Chopina

Specjalny tramwaj kursuje po ustalonej, jednokierunkowej trasie, która obejmuje kluczowe warszawskie arterie. Warto sprawdzić, czy jego szlak przebiega blisko Twojej okolicy:

  • Trasa: Zajezdnia Wola – Wolska – Towarowa – Aleje Jerozolimskie – al. Zieleniecka – Targowa – al. „Solidarności” – Wolska – Skierniewicka.

To wyjątkowa okazja, aby posłuchać Fryderyka Chopina w sercu Warszawy – tramwaj kursuje tylko do najbliższej niedzieli!

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

