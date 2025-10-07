Na żywo z pianinem. Chopinowski tramwaj jeździ do niedzieli

Tylko do 12 października br. warszawiacy i turyści mają wyjątkową okazję, by połączyć codzienną podróż komunikacją miejską z kulturą najwyższej próby. Codziennie na stołeczne tory wyjeżdża specjalny tramwaj z pianinem, w którym rozbrzmiewa muzyka Fryderyka Chopina.



Niektóre kursy wzbogacają opowieści varsavianisty, inne to czysta przyjemność słuchania muzyki na żywo.

Reklama Reklama

Muzyka Chopina na torach

Akcja promocyjna z udziałem „Tramwaju Chopina” dobiega końca. Unikatowy pojazd, wyposażony w pianino i z udziałem muzyków, kursuje po Warszawie codziennie do 12 października. Jest to idealna propozycja dla każdego, kto chce doświadczyć muzyki wielkiego polskiego kompozytora w nietypowym, miejskim otoczeniu.

W tramwaju pasażerowie mogą usłyszeć utwory Chopina wykonywane na żywo. Przejazd pełnej trasy w jedną stronę zajmuje około 50 minut.

Tramwaj Chopina: szczegółowy rozkład jazdy

Tramwaj wyrusza z Zajezdni Wola według stałego harmonogramu odjazdów, oferując dwa rodzaje przejazdu: z muzyką na żywo (pianistą) lub z komentarzem varsavianisty.

Odjazdy z przystanku przy Zajezdni Wola: