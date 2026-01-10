-6.7°C
Posypywarki na ulicach Warszawy. ZOM z milionowymi karami dla nierzetelnych wykonawców

Publikacja: 10.01.2026 16:40

Po godzinie 15 wysłano 170 pospywarek na 1500 km ulic, którymi kursują autobusy

Po godzinie 15 wysłano 170 pospywarek na 1500 km ulic, którymi kursują autobusy

Foto: ZOM Warszawa

Kacper Komaiszko
Stolica walczy ze skutkami najzimniejszej nocy w sezonie. Na ulice Warszawy ponownie wyjechało 170 posypywarek, a Zarząd Oczyszczania Miasta wyciąga surowe konsekwencje wobec nierzetelnych wykonawców, nakładając 1,5 mln zł kar.

Po najmroźniejszej jak dotąd nocy, nad miasto nadciągnęła ciężka chmura niosąca kolejne fale opadów śniegu. Biały puch, choć malowniczy, w połączeniu z niską temperaturą stał się bezpośrednim zagrożeniem dla tysięcy kierowców i pieszych. Służby miejskie, świadome powagi sytuacji, nie ryzykują – warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta przeszedł do ofensywy, uruchamiając potężne zasoby ludzkie i techniczne, by utrzymać przejezdność kluczowych arterii stolicy.

Walka o każdy kilometr bezpiecznej nawierzchni

W sobotę o godzinie 15.15 zapadła decyzja o ponownym wysłaniu na ulice pełnej floty 170 posypywarek. To już kolejna tak duża operacja w ciągu jednej doby, bowiem maszyny te pracowały od samego rana, rozpoczynając pierwszą turę odśnieżania o 10.05. Akcja koncentruje się przede wszystkim na strategicznej sieci dróg o łącznej długości 1500 kilometrów. Są to kluczowe trasy, którymi poruszają się autobusy komunikacji miejskiej, co ma zapewnić płynność transportu zbiorowego w tych trudnych warunkach. Jednocześnie służby porządkowe kładą ogromny nacisk na bezpieczeństwo pieszych, kierując ekipy w pierwszej kolejności na schody, kładki oraz dojścia do węzłów przesiadkowych.

Koniec pobłażliwości dla niesolidnych wykonawców

Równolegle do walki z żywiołem toczy się batalia o jakość świadczonych usług. Zarząd Oczyszczania Miasta wysłał jasny i niezwykle stanowczy sygnał do firm zewnętrznych, które odpowiadają za odśnieżanie miasta na jego zlecenie. ZOM poinformował o nałożeniu kar finansowych w łącznej wysokości aż 1,5 miliona złotych.

To efekt rygorystycznych kontroli, które wykazały, że część przedsiębiorstw wykonywała swoje zadania w sposób nierzetelny. Włodarze miasta nie ograniczyli się jedynie do upomnień – w dwóch dzielnicach zapadła bezprecedensowa decyzja o natychmiastowej wymianie wykonawców, którzy nie sprostali standardom bezpieczeństwa.

Skomplikowana mapa odpowiedzialności za śnieg

Dla przeciętnego mieszkańca widok zasypanego chodnika jest sygnałem do interwencji, jednak kluczem do skutecznego działania jest zrozumienie, do kogo należy dany fragment terenu.

Warszawa posiada rozproszony system odpowiedzialności, w którym Zarząd Oczyszczania Miasta opiekuje się jedynie głównymi arteriami. Za ulice mniejszej rangi, którymi nie kursują autobusy, odpowiadają urzędy poszczególnych osiemnastu dzielnic. Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w przypadku dróg ekspresowych przecinających stolicę oraz kluczowych przepraw, takich jak Most gen. Stefana Grota-Roweckiego czy Most Południowy im. Anny Jagiellonki, gdzie za porządek odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do tego dochodzą Zarząd Zieleni dbający o parki oraz tysiące prywatnych zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, na których spoczywa obowiązek uprzątnięcia chodników przylegających bezpośrednio do ich działek.

Niebezpieczny weekend pod okiem kontrolerów

Prognozy meteorologiczne nie pozostawiają złudzeń – opady śniegu o zmiennym natężeniu mogą towarzyszyć warszawiakom przez cały nadchodzący weekend. Z tego powodu kontrolerzy miejscy nieustannie monitorują stan nawierzchni i dane z systemów meteorologicznych, gotowi w każdej chwili do ogłoszenia kolejnych alarmów dla pługosolarek. Władze miasta apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do śliskiej nawierzchni. Równie ważny jest apel do wszystkich administratorów i zarządców terenów prywatnych, aby rzetelnie wywiązywali się ze swoich obowiązków.

Źródło: zyciewarszawy.pl

