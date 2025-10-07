Kino, teatr, taniec i abstrakcja. Festiwalowy październik w Warszawie

W październiku w Warszawie odbędą wydarzenia filmowe, teatralne, muzyczne, taneczne, a także festiwal kultury dostępnej. Gdzie warto się wybrać?



Od 10 do 19 października Warszawa stanie się centrum światowego kina. W programie 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego znalazło się 112 filmów pełnometrażowych i 56 krótkometrażowych. Ponad 80 z nich to premiery światowe, międzynarodowe, europejskie i regionalne.

Reklama Reklama

Festiwale filmowe i teatralne

Wydarzenia festiwalowe – pokazy, spotkania z twórcami i twórczyniami, rodzinny weekend filmowy czy pokazy dla seniorów – odbywać się będą w 8 lokalizacjach (Kinotece, Atlanticu, Lunie, Kinomuzeum w MSN, Iluzjonie oraz na 46. piętrze Varso Tower, w sali Ziemia Obiecana w siedzibie FINA i w sali Pod Pelikanem przy Krakowskim Przedmieściu 62).

10 października rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek Animacji Filmowych „Lalka też człowiek” – jedyny w Polsce międzynarodowy przegląd teatralnej animacji skierowanym wyłącznie do dorosłej publiczności. Na festiwalu wystąpią artyści z Polski, Ukrainy, Armenii, Danii, Hiszpanii, Węgier i Słowacji. Festiwalowi towarzyszyć będą także pokazy międzynarodowych filmów animowanych dla dorosłych, prezentujące różnorodne estetyki, techniki i sposoby opowiadania o świecie poprzez formę animacji.

„Wyobraź to sobie, sobie” to hasło tegorocznej 29. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ. Festiwal zaprasza zarówno do rodzinnego, rówieśniczego, jak i indywidualnego doświadczania sztuki performatywnej. W tym roku w programie znajdzie się kilkanaście spektakli z Polski i Wielkiej Brytanii, międzynarodowa konferencja „FOCUS: Wielka Brytania i Irlandia”, warsztaty, rozmowy i premierowy pokaz wieńczący międzynarodowy projekt dotyczący dzieciństwa.

Muzyka, taniec i inne festiwale w Warszawie

23 października rozpocznie się najstarszy polski festiwal jazzowy. Program 67. Jazz Jamboree zdominują projekty specjalne gwiazd polskiego jazzu. Wśród gwiazd polskiego i światowego jazzu, które wystąpią w klubie Stodoła są m.in.: Piotr Damasiewicz, Dominik Wania, Theo Croker Quartet, Luke Stewart Silk Trio, Adam Pierończyk, Reggie Washington, The Cookers.