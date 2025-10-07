10.1°C
Życie Warszawy

Kino, teatr, taniec i abstrakcja. Festiwalowy październik w Warszawie

Publikacja: 07.10.2025 08:00

W programie 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego znalazło się 112 filmów pełnometrażowych i 56 krót

W programie 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego znalazło się 112 filmów pełnometrażowych i 56 krótkometrażowych.

Foto: UM Warszawa

rbi
W październiku w Warszawie odbędą wydarzenia filmowe, teatralne, muzyczne, taneczne, a także festiwal kultury dostępnej. Gdzie warto się wybrać?

Od 10 do 19 października Warszawa stanie się centrum światowego kina. W programie 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego znalazło się 112 filmów pełnometrażowych i 56 krótkometrażowych. Ponad 80 z nich to premiery światowe, międzynarodowe, europejskie i regionalne.

Festiwale filmowe i teatralne

Wydarzenia festiwalowe – pokazy, spotkania z twórcami i twórczyniami, rodzinny weekend filmowy czy pokazy dla seniorów – odbywać się będą w 8 lokalizacjach (Kinotece, Atlanticu, Lunie, Kinomuzeum w MSN, Iluzjonie oraz na 46. piętrze Varso Tower, w sali Ziemia Obiecana w siedzibie FINA i w sali Pod Pelikanem przy Krakowskim Przedmieściu 62).

10 października rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek Animacji Filmowych „Lalka też człowiek” – jedyny w Polsce międzynarodowy przegląd teatralnej animacji skierowanym wyłącznie do dorosłej publiczności. Na festiwalu wystąpią artyści z Polski, Ukrainy, Armenii, Danii, Hiszpanii, Węgier i Słowacji. Festiwalowi towarzyszyć będą także pokazy międzynarodowych filmów animowanych dla dorosłych, prezentujące różnorodne estetyki, techniki i sposoby opowiadania o świecie poprzez formę animacji.

„Wyobraź to sobie, sobie” to hasło tegorocznej 29. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ. Festiwal zaprasza zarówno do rodzinnego, rówieśniczego, jak i indywidualnego doświadczania sztuki performatywnej. W tym roku w programie znajdzie się kilkanaście spektakli z Polski i Wielkiej Brytanii, międzynarodowa konferencja „FOCUS: Wielka Brytania i Irlandia”, warsztaty, rozmowy i premierowy pokaz wieńczący międzynarodowy projekt dotyczący dzieciństwa.

Muzyka, taniec i inne festiwale w Warszawie

23 października rozpocznie się najstarszy polski festiwal jazzowy. Program 67. Jazz Jamboree zdominują projekty specjalne gwiazd polskiego jazzu. Wśród gwiazd polskiego i światowego jazzu, które wystąpią w klubie Stodoła są m.in.: Piotr Damasiewicz, Dominik Wania, Theo Croker Quartet, Luke Stewart Silk Trio, Adam Pierończyk, Reggie Washington, The Cookers.

14 października rozpocznie się święto kultury inkluzywnej. W programie Festiwalu Kultury Bez Barier są wydarzenia dostępne dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu, osób w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, a także dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i osób koordynujących dostępność. Do 19 października w różnych lokalizacjach odbywać się będą dostępne spektakle, wystawy, pokazy filmowe, koncerty, warsztaty i inne wydarzenia.

Czerwony smok - RED DRAGON wśród super hitów
od soboty
Niezwykłe nowe konstrukcje Lego na PGE Narodowym

„po–ruszenie” to hasło Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tańca i Performansu – Ciało/Umysł. Festiwal to jeden z najstarszych festiwali tańca w Polsce. Ciało/Umysł przedstawia taniec jako sztukę prowokującą do myślenia, integrującą materię (ciało) z ideą (umysł) otwierającą nowe możliwości prezentacji sztuki najnowszej. Wydarzenia festiwalowe odbywać się będą w dniach 8-12 października (w tym roku w Teatrze Studio oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej).

Z kolei tematem przewodnim 10. Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej jest hasło „Z BRZUCHA. Ciało, cielesność, materialność”. Ciało, cielesność i materialność organizatorzy będą przetwarzać w odniesieniu do filozofii, socjologii, technologii, polityki a także psychologii, neurobiologii i sztuki. Festiwalowy program to m.in. spotkania, rozmowy, performans, warsztaty czy pokaz filmowy. FMA odbędzie się na Osiedlu Jazdów od 22 do 26 października.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

