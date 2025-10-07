„Chopin, Chopin!”, historia muzyki i miłości do życia

Chopin, Chopin!
Eryk Kulm wcielił się w rolę Fryderyka Chopina
Warszawa była i jest domem dla wielu artystów światowej sławy, lecz tylko jeden z nich stał się jej ikonicznym symbolem na świecie – Fryderyk Chopin. Każda nowa odsłona historii kariery kompozytora wiąże się z dużymi oczekiwaniami. Nie inaczej jest w przypadku filmu „Chopin, Chopin!” - nie tylko ze względu na budżet produkcji, który wyniósł ponad 64 miliony złotych, ale także, przez to, że protagonista jest dumą Polski.
Akcja filmu rozgrywa się między 1835 a 1845 rokiem, są to ostatnie lata życia kompozytora. Pierwsze sceny filmu ukazują Fryderyka spacerującego ulicami Paryża z uśmiechem na twarzy. Późniejsze kadry z gabinetu lekarskiego wyraźnie z nimi kontrastują. Lekarz stawia artyście diagnozę - to gruźlica. Pomimo że nagli go czas, młody Chopin nie rezygnuje z marzeń i nadal komponuje muzykę. Równocześnie zarabia na życie ucząc gry na fortepianie.
Ekranizacja Michała Kwiecińskiego daje widowni wgląd w dwie rzeczywistości Fryderyka. Pierwszą, w której artysta korzysta z życia i jest faworytem francuskiej arystokracji, w tym samego Króla Ludwika Filipa I. I drugą, w której toczy zmagania z chorobą, samotnością i tęsknotą do ojczyzny. Połączenie tych dwóch światów oraz przedstawienie wrażliwości twórcy sprawia, że staje się on bliższy widzom. W filmie, Chopin to nie tylko wielki kompozytor, ale przede wszystkim człowiek ze swoimi słabościami.
Jest to zupełnie nowy sposób przedstawienia artysty. Dotychczasowe produkcje o życiu genialnego kompozytora, na przykład „Młodość Chopina” Aleksandra Forda i „Chopin. Pragnienie miłości” Jerzego Antczaka, skupiały się na jego twórczości oraz związku z George Sand, francuską pisarką. Kwieciński uwzględnia oba elementy, lecz nie są to główne aspekty fabuły.
Swoją autentyczność film zawdzięcza także obsadzie składającej się z polskich i francuskich aktorów. Eryk Kulm rozpoczął naukę języka francuskiego i gry na fortepianie, aby wcielić się w rolę Chopina. Na ekranie zobaczyć będzie można także Maję Ostaszewską w roli Justyny Chopin, Lamberta Wilsona jako Króla Ludwika Filipa I oraz Josephine de La Baume jako George Sand. Kostiumy wybrane przez Magdalenę Biedrzycką i Justynę Stolarz dokładnie odzwierciedlają trendy epoki romantyzmu. Razem ze scenografią w wykonaniu Katarzyny Sobańskiej i Marcela Sławińskiego pozwalają widzom przenieść się na paryskie salony.
Biograficzny dramat to nowa odsłona historii wielkiego talentu, miłości do życia, muzyki i Warszawy.
Film wejdzie do kin w całej Polsce w piątek 10 października.