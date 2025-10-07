12.9°C
Życie Warszawy

„Chopin, Chopin!”, historia muzyki i miłości do życia

Publikacja: 07.10.2025 10:00

Eryk Kulm wcielił się w rolę Fryderyka Chopina

Chopin, Chopin!

Foto: Akson Studio

Olga Pawłowicz
Uroczysta premiera biograficznego dramatu „Chopin, Chopin!” odbyła się w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Produkcja opowiadająca historię kompozytora pokazana została także na gali otwarcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Teraz czas na kina - od 10 października film wyreżyserowany przez Michała Kwiecińskiego będą mogli zobaczyć wszyscy.

Warszawa była i jest domem dla wielu artystów światowej sławy, lecz tylko jeden z nich stał się jej ikonicznym symbolem na świecie – Fryderyk Chopin. Każda nowa odsłona historii kariery kompozytora wiąże się z dużymi oczekiwaniami. Nie inaczej jest w przypadku filmu „Chopin, Chopin!” - nie tylko ze względu na budżet produkcji, który wyniósł ponad 64 miliony złotych, ale także, przez to, że protagonista jest dumą Polski. 

Dwa światy Chopina

Akcja filmu rozgrywa się między 1835 a 1845 rokiem, są to ostatnie lata życia kompozytora. Pierwsze sceny filmu ukazują Fryderyka spacerującego ulicami Paryża z uśmiechem na twarzy. Późniejsze kadry z gabinetu lekarskiego wyraźnie z nimi kontrastują. Lekarz stawia artyście diagnozę - to gruźlica. Pomimo że nagli go czas, młody Chopin nie rezygnuje z marzeń i nadal komponuje muzykę. Równocześnie zarabia na życie ucząc gry na fortepianie.

Muzyka Fryderyka Chopina cieszy się popularnością na całym świecie
reklama miasta
Film o Chopinie za 180 tys. zł. Ratusz chce promować Warszawę

Ekranizacja Michała Kwiecińskiego daje widowni wgląd w dwie rzeczywistości Fryderyka. Pierwszą, w której artysta korzysta z życia i jest faworytem francuskiej arystokracji, w tym samego Króla Ludwika Filipa I. I drugą, w której toczy zmagania z chorobą, samotnością i tęsknotą do ojczyzny. Połączenie tych dwóch światów oraz przedstawienie wrażliwości twórcy sprawia, że staje się on bliższy widzom. W filmie, Chopin to nie tylko wielki kompozytor, ale przede wszystkim człowiek ze swoimi słabościami.

George Sand także pojawi się na ekranie

Jest to zupełnie nowy sposób przedstawienia artysty. Dotychczasowe produkcje o życiu genialnego kompozytora, na przykład „Młodość Chopina” Aleksandra Forda i „Chopin. Pragnienie miłości” Jerzego Antczaka, skupiały się na jego twórczości oraz związku z George Sand, francuską pisarką. Kwieciński uwzględnia oba elementy, lecz nie są to główne aspekty fabuły.

19 września w Warszawie zadebiutuje wyjątkowa wystawa „Romantyczny Chopin”
od 19 września
Chopin inaczej. Immersyjna wystawa w Art Box Experience

Swoją autentyczność film zawdzięcza także obsadzie składającej się z polskich i francuskich aktorów. Eryk Kulm rozpoczął naukę języka francuskiego i gry na fortepianie, aby wcielić się w rolę Chopina. Na ekranie zobaczyć będzie można także Maję Ostaszewską w roli Justyny Chopin, Lamberta Wilsona jako Króla Ludwika Filipa I oraz Josephine de La Baume jako George Sand. Kostiumy wybrane przez Magdalenę Biedrzycką i Justynę Stolarz dokładnie odzwierciedlają trendy epoki romantyzmu. Razem ze scenografią w wykonaniu Katarzyny Sobańskiej i Marcela Sławińskiego pozwalają widzom przenieść się na paryskie salony.  

Biograficzny dramat to nowa odsłona historii wielkiego talentu, miłości do życia, muzyki i Warszawy.

Film wejdzie do kin w całej Polsce w piątek 10 października.

