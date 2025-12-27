-0.7°C
Co obejrzeć z Warszawą w tle w świąteczny czas? Od „Misia” Barei po najnowsze hity Netflixa

Publikacja: 27.12.2025 13:15

Akcja wielu polskich filmów świątecznych toczy się w Warszawie

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała
Maratony filmowo–serialowe to dla wielu osób jeden ze zwyczajów towarzyszący Świętom Bożego Narodzenia. W tym czasie warto sięgnąć po produkcje, które pozwolą nam jeszcze bardziej wczuć się w ten jedyny w roku klimat, zrelaksować i spędzić miło czas w gronie bliskich. W wielu z nich ważną rolę odgrywa Warszawa.

Zimowa stolica ma w sobie coś wyjątkowego, od lat inspirując twórców filmów i seriali. Choć na co dzień kojarzymy Warszawę z szybkim tempem życia, w zimowej odsłonie staje się zaskakująco kameralna. Nic więc dziwnego, że wiele polskich świątecznych produkcji kręcono właśnie tutaj. Co warto obejrzeć? W poniższym zestawieniu znalazły się zarówno klasyki, bez których trudno wyobrazić sobie świąteczną ramówkę, jak i nowsze pozycje.

Świąteczne klasyki z Warszawą w tle

Zestawienie otwiera najpopularniejsza polska seria filmów świątecznych, czyli „Listy do M.”. Liczy ona sześć części, z czego pierwsza pojawiła się na ekranach w 2011 r., a ostatnia – w 2024 r. Każda opowiada kilka równoległych historii rozgrywających się w okresie świąt Bożego Narodzenia, z wątkami miłosnymi, rodzinnymi oraz obyczajowymi. Bohaterowie mierzą się z samotnością, kryzysami w związkach oraz rodzinnymi problemami. Akcja wszystkich części rozgrywa się w Warszawie, a historie toczą się w różnych punktach miasta – w mieszkaniach, biurach, na ulicach, mostach i w charakterystycznych, rozpoznawalnych lokalizacjach stolicy. Seria „Listy do M.” to świetny wybór, jeśli szukamy czegoś lekkiego, z humorem i momentami wzruszającego. Czas świąteczny to moment, w którym można nadrobić zaległości i zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmienili się bohaterowie oraz sama Warszawa.

Kolejną bardzo popularną komedią romantyczną ze stolicą w tle jest „Nigdy w życiu!”. Film, oparty na powieści Katarzyny Grocholi, opowiada historię Judyty – czterdziestoletniej redaktorki, która po rozpadzie małżeństwa musi na nowo poukładać swoje życie zawodowe i miłosne. To klasyk, który od lat regularnie wraca w okołoświątecznych ramówkach telewizyjnych.

Znakomitą propozycją na leniwe świąteczne popołudnie jest też kultowa polska komedia Stanisława Barei z 1980 r., czyli „Miś”. To satyra na realia późnego PRL-u, która poprzez absurd, groteskę i humor obnaża mechanizmy biurokracji, propagandy oraz codziennego życia w tamtych czasach. Akcja filmu rozgrywa się w dużej mierze w Warszawie, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. To propozycja zarówno dla starszych, jak i młodszych widzów, przypominająca, jak wyglądały święta „za komuny”.

Co jeszcze warto obejrzeć w święta?

Kolejne propozycje filmowo–serialowe to nowsze i mniej znane produkcje, które jednak mogą umilić nam świąteczny czas. Co warto obejrzeć?

  • „Jeszcze przed świętami” – to nowsza propozycja dla widzów, którzy szukają lekkiej historii z bożonarodzeniowym tłem. Film trafił na platformę Netflix na początku grudnia 2022 r. Jego akcja dzieje się w Warszawie. Film opowiada o Marysi, samotnej matce i kurierce, która musi uratować święta innych osób, gdy jej złośliwy szef zamienia adresy paczek. Wraz z nią w tej świątecznej misji bierze udział namolny klient, co prowadzi do niespodziewanych przygód i romansu. 
  • „Dawid i elfy” – to polski film familijny z 2021 r., który można obejrzeć całą rodziną. Opowiada o 11-letnim Dawidzie, który czuje się samotny w nowym mieście oraz o elfie Albercie, który ucieka ze świata Mikołaja, by zrozumieć, skąd bierze się magia świąt. Przypadkowe spotkanie prowadzi do wspólnej przygody i podróży. Ich śladem podążają rodzice chłopca i Święty Mikołaj, próbując odnaleźć i przywrócić elfa do domu. Akcja filmu toczy się m.in. w Warszawie.
  • „1983” – to propozycja dla miłośników seriali. Polsko-amerykański thriller szpiegowski pokazuje Polskę w 2003 r., która wciąż jest komunistycznym krajem. Opowiada o studentach prawa i oficerach śledczych odkrywających spisek utrzymujący reżim policyjny. Serial pojawił się na platformie Netflix w 2018 r. Akcja serialu dzieje się w alternatywnej Warszawie i innych polskich miastach.
  • „Król” – to serial, który opowiada o przedwojennej Warszawie z 1937 r. i przedstawia świat żydowskiego gangu, którym kieruje polski socjalista „Kum” Kaplica. Głównym bohaterem jest żydowski bokser i gangster Jakub Szapiro, który marzy o zostaniu „królem” miasta i wplątuje się w polityczne intrygi. Stolica staje się areną walk o władzę pomiędzy różnymi frakcjami, podczas gdy nad Europą wisi widmo nazizmu.
Źródło: rp.pl

