Chopin, jakiego nie znacie. Immersyjna wystawa w Art Box Experience zabierze nas w podróż w czasie

Już we wrześniu warszawska Fabryka Norblina ożyje dźwiękami muzyki Fryderyka Chopina. W Art Box Experience startuje pierwsza tego typu wystawa, która łączy biografię kompozytora z nowoczesnymi technologiami. Organizatorzy chcę stworzyć niezapomniane, multisensoryczne widowisko.



19 września 2025 roku to data, którą powinni zapamiętać wszyscy miłośnicy kultury. Właśnie wtedy w Warszawie, w Art Box Experience, zadebiutuje wyjątkowa wystawa „Romantyczny Chopin”. To innowacyjna podróż w czasie, która ma za zadanie zaprezentować postać jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów w zupełnie nowej, angażującej formie. Ekspozycja, przygotowana we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, ma być przełomowym doświadczeniem, łączącym sztukę, historię i nowoczesne technologie.

Reklama

Wystawa odzwierciedli najważniejsze etapy życia Fryderyka Chopina Foto: Art Box Experience

Nowatorskie podejście do biografii

Wystawa prowadzi przez osiem tematycznych przestrzeni, które odzwierciedlają najważniejsze etapy życia Fryderyka Chopina. Od dzieciństwa spędzonego w Żelazowej Woli, przez artystyczne salony Warszawy i burzliwy czas w Wiedniu, aż po życie w Paryżu, gdzie skomponował swoje największe dzieła. Widzowie będą mieli okazję poznać nie tylko historię kompozytora, ale także świat, który go otaczał, a w którym pojawiali się tak wybitni artyści jak Ferenc Liszt, Adam Mickiewicz, George Sand czy Honoré de Balzac.

Bilety na wystawę są już dostępne w przedsprzedaży Foto: Art Box Experience

Technologia ożywi historię

Sercem wystawy jest 45-minutowy immersyjny pokaz, który na podstawie listów i utworów Chopina, zabierze widza w emocjonalną podróż. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, obrazy i dźwięki będą prowadzić przez kluczowe momenty w życiu artysty. Wystawa ma oferować także elementy interaktywne. Wśród nich znajdzie się interaktywna rzeźba muzyczna oraz strefa wirtualnej rzeczywistości, stworzona przez studio Platige Image. Najbardziej intrygująco brzmi jednak unikatowe, interaktywne drzewo, które dzięki sztucznej inteligencji, pozwoli na "osobisty kontakt" z postaciami z najbliższego kręgu Chopina.