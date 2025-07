Street Art w Pałacu Kultury. Urban Art Area wkracza na salony Warszawy

Największy w Polsce przegląd sztuki miejskiej – Urban Art Area – po raz piąty otworzy przed nami świat sztuki ulicznej. Tym razem ikoniczne dzieła street artu zagoszczą w gmachu Pałacu Kultury i Nauki.



Sztuka miejska, niegdyś kojarzona wyłącznie z ulicą i marginesem artystycznym, na przestrzeni lat zyskała uznanie i stałe miejsce w galeriach oraz muzeach na całym świecie. Ewolucja tego nurtu widoczna jest w Polsce również dzięki wydarzeniom takim jak Urban Art Area. Piąta edycja tego największego w kraju przeglądu sztuki miejskiej, organizowanego przez Leonarda Art Gallery, odbędzie się w najbardziej rozpoznawalnym budynku Warszawy – Pałacu Kultury i Nauki. To symboliczne przeniesienie street artu „na salony”. Wystawa, która potrwa do 3 sierpnia 2025 roku, stanowić będzie unikalną okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami i dorobkiem polskich artystów urban artu.

Prezentowane dzieła i twórcy

Na wystawie Urban Art Area 5 zaprezentowane zostanie kilkaset premierowych obiektów, stworzonych specjalnie na tę okazję przez ponad 50 wybitnych i intrygujących twórców. Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć szerokie spektrum form sztuki miejskiej, począwszy od murali, graffiti i szablonów, poprzez vlepki, rzeźby i grafiki, aż po złożone instalacje. Każdy artysta zaprezentuje swój charakterystyczny styl w specjalnie zaaranżowanych, autorskich przestrzeniach, co ma potwierdzać ich swobodę zarówno w malarstwie sztalugowym, jak i w wielkoformatowych realizacjach.

Plejada artystów i powrót Grupy Twożywo

Wśród starannie wyselekcjonowanych przedstawicieli nurtu urban artu znajdą się zarówno ikony polskiego street artu, których prace od lat kształtują krajobraz polskiej sceny artystycznej, jak i nowi, obiecujący twórcy. Wydarzenie to będzie również okazją do ponownego spotkania z dawno niewidzianymi gwiazdami. Organizatorzy zapowiedzieli między innymi powrót kultowej Grupy Twożywo, której twórczość miała znaczący wpływ na rozwój polskiej sztuki miejskiej.