Ośrodek dla cudzoziemców pod Warszawą. Przebywa tam 170 mężczyzn

W Lesznowoli, pod Warszawą, funkcjonuje Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców. W placówce żyje 170 mężczyzn, do dyspozycji których są boiska sportowe, siłownie, pokój modlitw czy stołówka ze specjalnie dostosowaną dietą.



Podlegający Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej obiekt został oddany do użytku w 2022 roku po gruntownej rozbudowie, stając się tym samym jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju. Jego podstawowym celem jest realizacja postanowień sądowych o przymusowym pobycie cudzoziemców, najczęściej w związku z trwającymi procedurami administracyjnymi dotyczącymi ich powrotu do kraju pochodzenia, ustalenia tożsamości, bądź oczekiwania na rozstrzygnięcie wniosków o ochronę międzynarodową.

Jest to ośrodek o charakterze detencyjnym, co odróżnia go od placówek otwartych, przeznaczonych dla osób dobrowolnie oczekujących na decyzje azylowe.

Nowoczesna infrastruktura i boiska sportowe

Położony w środku lasu pod Warszawą, ośrodek wyróżnia się nowoczesną architekturą. Zewnętrzna bryła budynków charakteryzuje się dużymi oknami, estetyczną elewacją w jasnych i ciemnoszarych odcieniach z pomarańczowymi akcentami. Otoczenie placówki jest uporządkowane i zielone, z niskimi krzewami i trawnikami, co tworzy schludne wrażenie.

Szczególną uwagę zwraca rozbudowana infrastruktura sportowa na świeżym powietrzu. Do dyspozycji mieszkańców oddano wielofunkcyjne boisko z czerwoną nawierzchnią, przystosowane zarówno do gry w piłkę nożną, jak i koszykówkę. Uzupełniają ją elementy siłowni zewnętrznej oraz kolorowy plac zabaw dla dzieci, co świadczy o kompleksowym podejściu do potrzeb wszystkich grup wiekowych, choć obecnie w ośrodku przebywają głównie mężczyźni.