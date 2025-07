Radni Warszawy coraz bardziej anonimowi

Dlaczego radni nie chcą utrzymywać kontaktu z wyborcami? Ci, którzy nie podają namiarów na siebie, nie chcą rozmawiać oficjalnie. – Sprawdzam służbowego maila codziennie, jak ktoś do mnie napisze, na pewno się z nim skontaktuję – mówi jedna z radnych. – Prawda jest taka, że mieszkańcy potrafią dzwonić po kilka razy dziennie, nawet w godzinach nocnych. W swoim okręgu mam jednego pana, który dzwoni do radnego, jak zobaczy papierek na chodniku. Oczywiście radny jest po to, aby interweniować, ale bez przesady…

Inny radny narzeka na zaczepki polityczne. – Jeszcze w poprzedniej kadencji nie było takiej agresji, teraz zrobiło się dużo gorzej – mówi. – Widzę to po moich mediach społecznościowych. Dostaję wiele obelg, przykrych komentarzy, a nawet gróźb. Podanie numeru telefonu mogłoby oznaczać, że będą one płynąć również sms-ami, czy podczas rozmów. A przecież radny też człowiek i należy mu się odpoczynek.

Ci, którzy podali kontakt do siebie, nie mają takich obiekcji. – Trzeba pamiętać, że radny wybierany jest głosami mieszkańców – mówi Tomasz Herbich (PiS). – Można więc się spodziewać, że mieszkańcy mogą chcieć się z radnym skontaktować. Trzeba im więc to ułatwiać, a nie utrudniać.

Obowiązek utrzymywania stałego kontaktu z mieszkańcami

Obowiązek radnych do utrzymywania stałego kontaktu z mieszkańcami i przyjmowania ich postulatów wynika z art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Radny jest reprezentantem wyborców i ma obowiązek działać na rzecz rozwoju gminy, dzielnicy lub miasta, co wiąże się z koniecznością pozostawania w kontakcie z mieszkańcami, by skutecznie reprezentować ich interesy.

Przepis ten nakłada na radnego dwa podstawowe obowiązki: kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej oraz utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, w szczególności poprzez przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców postulatów i przedstawianie ich organom jednostki samorządowej do rozpatrzenia.

W praktyce powinno być to to m.in. organizowanie dyżurów, spotkań z mieszkańcami oraz odbieranie ich wniosków i skarg. Obowiązek ten jest traktowany jako powinność utrzymywania kontaktów ze wszystkimi mieszkańcami gminy, nie tylko z wyborcami z własnego okręgu wyborczego.