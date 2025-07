Strzelanie z broni i skoki w dal. Warszawscy seniorzy w olimpijskiej rywalizacji

Siódma edycja Warszawskiej Olimpiady Seniorów zbliża się wielkimi krokami. Od 14 do 20 września warszawscy seniorzy wezmą udział w sportowej rywalizacji. Impreza jest częścią Warszawskich Dni Seniora i ma na celu aktywizację i integrację osób powyżej 60. roku życia.



Warszawska Olimpiada Seniorów to inicjatywa mająca na celu promocję aktywnego i zdrowego stylu życia wśród osób starszych. Jest to wydarzenie cykliczne, w którym udział jest bezpłatny. W tegorocznej edycji organizatorzy skupiają się na dostosowaniu rywalizacji do potrzeb i możliwości uczestników, oferując różnorodne dyscypliny sportowe.

Reklama

7. Warszawska Olimpiada Seniorów – kiedy i gdzie?

7. Warszawska Olimpiada Seniorów odbędzie się w dniach 14-20 września 2025 roku. Rywalizacja sportowa rozegra się w Ośrodkach Aktywnej Warszawy oraz w innych miejskich obiektach sportowych. Wielki finał zaplanowano w Ośrodku Nowa Skra.

Strzelanie z broni pneumatycznej to jedna z dyscyplin Warszawskiej Olimpiady Seniorów Foto: Aktywna Warszawa

Dyscypliny sportowe 7. Warszawskiej Olimpiady Seniorów

Uczestnicy Olimpiady mogą wybrać maksymalnie trzy konkurencje spośród trzynastu dostępnych dyscyplin. Oferta obejmuje zarówno sporty indywidualne, jak i umysłowe. Pełna lista dyscyplin to:

• Pływanie (styl dowolny i klasyczny)