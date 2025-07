Areszt i zarzuty za wypadek na Wisłostradzie. Sprawcy grozi 20 lat więzienia

Kierowca Opla, który spowodował tragiczny wypadek na Wisłostradzie, w którym zginęli ojciec z synem, usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 20 lat więzienia. Zatrzymano również pasażera pojazdu.



Tragiczne wydarzenia na Wisłostradzie wstrząsnęły mieszkańcami Warszawy. Po intensywnych poszukiwaniach policjanci zatrzymali 23-letniego kierowcę Opla oraz jego 38-letniego pasażera, którzy uciekli z miejsca śmiertelnego wypadku. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratury zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Reklama

Ucieczka nie uchroniła sprawców przed wymiarem sprawiedliwości Foto: Komenda Stołeczna Policji

Zatrzymanie sprawców i postawione zarzuty

Poszukiwania zbiegłych mężczyzn trwały przez całą noc, zaangażowano w nie liczne siły policji, w tym psa tropiącego. W piątek nad ranem, w niecałe 24 godziny od zdarzenia, kierowca oraz pasażer Opla zostali zatrzymani w hostelach w Wawrze.

23-letni kierowca Opla przyznał się do prowadzenia pojazdu pomimo posiadania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązywał go od lipca ubiegłego roku w konsekwencji wcześniejszej jazdy pod wpływem alkoholu. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Za te czyny grozi mu kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.

38-letni pasażer pojazdu usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy ofiarom wypadku, za co grozi do 3 lat więzienia. Dodatkowo ustalono, że był poszukiwany listem gończym. Obaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów.