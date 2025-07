Ponad 13 tys. użytkowników aplikacji Warsawpolis Guide. Jakich atrakcji szukają turyści?

Warsawpolis Guide najchętniej używana przez Polaków, Niemców, Hiszpanów i Ukraińców

Aplikacja wyposażona jest w specjalny moduł statystyczny, który w dobrowolny sposób zbiera dane od użytkowników, takie jak wiek, kraj pochodzenia czy główne cele wizyt w mieście. Z uzyskanych informacji wynika, że największą grupę korzystających stanowią osoby w wieku 25-34 oraz 35-44 lat. W 2025 roku oprócz Polaków, najczęściej z aplikacji korzystali mieszkańcy Niemiec (5,76 proc.), Hiszpanii (1,64 proc.) oraz Ukrainy (1,11 proc.). Najczęstsze powody wizyty to zwiedzanie zabytków (21 proc.), poznawanie kultury i historii (19 proc.) oraz wypoczynek (15 proc.).

Najchętniej używane funkcje aplikacji to widok mapy oraz lista obiektów turystycznych, które ułatwiają planowanie pobytu w stolicy. Wśród atrakcji, które cieszą się największym zainteresowaniem, niezmiennie na czele są muzea, zwłaszcza te położone wzdłuż Traktu Królewskiego, Muzeum Narodowe oraz PGE Narodowy. W sezonie zwiększone obłożenie widać także nad Wisłą, gdzie popularność zyskała „Dzielnica Wisła”, stanowiąca sezonową atrakcję dla odwiedzających.

Od początku jej tworzenia do 20 czerwca 2023 roku, czyli do momentu oddania do użytku, wydatki na budowę, wsparcie i utrzymanie sięgnęły 2 284 360,54 zł brutto. Środki pochodziły głównie ze środków własnych 22 gmin metropolii, wspomaganych w 80 proc. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W późniejszym okresie, od 21 czerwca 2023 roku do 21 grudnia tego samego roku, koszty wsparcia wyniosły 137 268 zł brutto. Od 22 grudnia 2023 roku, administracją i utrzymaniem aplikacji zajęło się Biuro Informatyki Urzędu Miasta Warszawy, a Stołeczne Biuro Turystyki zachowało funkcje właściciela biznesowego. Do połowy 2025 roku łączny koszt utrzymania aplikacji wyniósł około 394 tys. zł.

Aplikacja zachęca do kreatywnego poznawania regionu, łącząc tradycyjne zwiedzanie z nowoczesnymi technologiami i interakcją

Zwiedzanie z aplikacją turystyczną

Zwiedzanie z telefonem staje się coraz bardziej popularne zarówno w kraju jak i na świecie. Największe aplikacje miejskie pomagające w zwiedzaniu, takie jak Visit a City, SmartGuide, PocketGuide czy lokalne przewodniki audio typu City Talks, mają łącznie miliony użytkowników na całym świecie, choć dokładne dane o liczbie korzystających z nich osób nie są powszechnie udostępniane.

Na przykład aplikacja Visit a City, bardzo popularna wśród turystów, umożliwia tworzenie spersonalizowanych planów zwiedzania i działa w ponad 1000 miastach, co sugeruje, że jej baza użytkowników sięga co najmniej kilku milionów aktywnych osób rocznie.

W Polsce co drugi użytkownik smartfona korzysta z aplikacji turystycznych

Z kolei lokalne aplikacje audio-przewodniki, takie jak City Talks dostępne m.in. w Warszawie, oferują tysiące nagrań i tras, zdobywając popularność wśród mieszkańców i turystów, choć ich zasięg jest bardziej lokalny, sięgający kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy użytkowników.

Badania rynku turystycznego pokazują, że aplikacje turystyczne, w tym przewodniki miejskie, są używane przez znaczącą część podróżujących – w Polsce co drugi użytkownik smartfona korzysta z aplikacji turystycznych, a wiele z nich to właśnie aplikacje do zwiedzania i nawigacji po mieście. Globalnie, wraz ze wzrostem liczby turystów (prognozy mówią o 1,5 miliarda podróży zagranicznych w 2024 roku i wzroście do 2 miliardów do 2030 roku), rośnie też liczba użytkowników takich aplikacji