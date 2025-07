Jest niegroźny, choć nie ma metod jego zwalczania. Co warto wiedzieć o skupieńcu lipowym?

Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się niepokojący, skupieniec lipowy jest owadem nieszkodliwym, którego pojawienie się jest naturalnym skutkiem zmian w środowisku.

Aby ograniczyć jego pojawianie się w okolicy domu, wystarczy zastosować proste metody mechaniczne, takie jak spłukiwanie owadów silnym strumieniem wody czy usuwanie ich skupisk miękką szczotką. W celu ochrony wnętrz budynków zaleca się korzystanie z moskitier na oknach i drzwiach balkonowych, które skutecznie chronią przed dostępem nie tylko skupieńców, ale także innych owadów.

Nowe pluskwiaki w Polsce

W Polsce pojawia się coraz więcej nowych gatunków pluskwiaków, które często mają charakter inwazyjny i szybko się rozprzestrzeniają. Jednym z najbardziej uciążliwych jest biały skoczek (Metcalfa pruinosa), pochodzący z Ameryki Północnej. Pierwsze osobniki zaobserwowano w Polsce w 2020 roku. Ten pluskwiak ma szarobłękitne skrzydła pokryte woskowym nalotem, co utrudnia jego zwalczanie. Larwy przypominają kłębek waty, a samice składają jesienią około 100 jaj. Biały skoczek jest groźnym szkodnikiem roślin, szczególnie w sadach i ogrodach, i jest trudny do wyeliminowania ze względu na ochronny woskowy nalot na ciele.

Biały skoczek (Metcalfa pruinosa) jest gatunkiem inwazyjnym i pochodzi z Ameryki Północnej Foto: mat. pras.

W ostatnich latach studenci SGGW odkryli na terenie Warszawy nowe gatunki pluskwiaków, w tym prześwietlika dębowego (Corythucha arcuata) oraz jego bliskiego krewnego prześwietlika platanowego (Corythucha ciliata).

Coraz częściej przyrodnicy notują obecność w Polsce prześwietlika dębowego (Corythucha arcuata) Foto: mat. pras.

Dotychczas prześwietlik dębowy był notowany głównie w Bieszczadach, a teraz pojawia się także w stolicy i okolicach. Masowe pojawy tych pluskwiaków, szczególnie w połączeniu z suszą, mogą powodować zamieranie drzew, co jest poważnym zagrożeniem dla miejskiej zieleni.

Obecność prześwietlika platanowego (Corythucha ciliata) i jego bliskiego kuzyna prześwietlika dębowego nie jest dobrą wiadomością dla miejskiej zieleni Foto: mat. pras.

W Polsce zaobserwowano również obecność pluskwiaka Belonochilus numenius, pochodzącego z Ameryki Północnej. Po raz pierwszy stwierdzono go pod koniec 2024 roku we Wrocławiu i Legnicy. Gatunek ten żywi się głównie owocostanami platanów klonolistnych, gdzie zimuje w stadium jaja. Choć rozmnaża się w polskich miastach, naukowcy uspokajają, że nie stanowi on istotnego zagrożenia dla rodzimej flory. Jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie migrował do kolejnych miejscowości.

Obecność pluskwiaka Belonochilus numenius już nie zaskakuje przyrodników Foto: mat. pras.

W ostatnich latach coraz częściej pojawia się także wtyk amerykański (Leptoglossus occidentalis), duży pluskwiak z Ameryki Północnej, który masowo wkracza do polskich domów. Jeszcze niedawno był rzadko spotykany, a dziś jest powszechny w wielu regionach kraju.