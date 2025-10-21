Oszukiwali „na policjanta CBŚ” w Warszawie. Seniorzy z Targówka oddali 40 tys. zł. Pieniądze odzyskano

Błyskawiczna akcja stołecznych i północnopraskich kryminalnych zapobiegła stracie prawie 40 tys. zł przez seniorów z Targówka. Funkcjonariusze zatrzymali 47-letnią kobietę, która chwilę wcześniej odebrała gotówkę od zmanipulowanej seniorki. Oszustka trafiła do aresztu.



Współpraca warszawskich policjantów zakończyła się sukcesem w walce z przestępczością skierowaną przeciwko seniorom. Gdyby nie działania połączonych sił Wydziałów Kryminalnych z Pragi Północ oraz Policji Stołecznej, 70-letnia mieszkanka Targówka straciłaby swoje oszczędności. Oszuści, posługując się „legendą” policjantów Centralnego Biura Śledczego (CBŚ), przekonali parę, że uczestniczą w tajnej akcji.

Współpraca służb

Północno praski zespół policjantów z Wydziału Kryminalnego, specjalizujący się w zwalczaniu oszustw metodą „na legendę”, nawiązał współpracę z kryminalnymi ze stołecznej komendy. W rezultacie funkcjonariusze uzyskali informację, że starsze małżeństwo z Targówka mogło paść ofiarą oszustów.

Operacyjni z Pragi Północ błyskawicznie zaplanowali działania, mające na celu zatrzymanie osób uczestniczących w tym przestępstwie. Akcja zakończyła się sukcesem – policjanci zatrzymali 47-letnią kobietę chwilę po tym, jak odebrała od seniorki reklamówkę z niemal 40 tysiącami złotych w środku. Przy oszustce zabezpieczono nie tylko gotówkę w polskiej i obcej walucie, ale także telefon komórkowy oraz, co ciekawe, dwa obrazki świętego.

Jak oszuści zmanipulowali seniorów?

Mechanizm oszustwa rozpoczął się rano od telefonu do męża seniorki. Dzwoniący podał się za pracownika poczty, informując o rzekomo planowanej wizycie kuriera. Wzbudziło to czujność seniorów, co przestępcy wykorzystali.