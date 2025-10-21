Najlepsze filmy krótkometrażowe z całego świata w Warszawie. Rusza 24. Cinemaforum

Już w środę 22 października w Warszawie rozpocznie się 24. edycja Cinemaforum. Tegoroczne Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych odbędzie się w Kinomuzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wydarzenie potrwa do niedzieli 26 października.



Cinemaforum 2025 potrwa pięć dni. W tym czasie zaprezentowane zostaną najciekawsze i najlepsze filmy krótkometrażowe z całego świata. Wstęp jest wolny.

Cinemaforum 2025. Co czeka na widzów podczas tegorocznej edycji?

Cinemaforum, czyli Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych krótkim formom filmowym w Polsce. Co roku prezentowane są tu najlepsze krótkie metraże świata. Warszawska publiczność ma okazję zobaczyć filmy nominowane do Oscara, nagradzane w Cannes, Berlinie, Toronto czy Wenecji, pochodzące z całego świata.

Podczas tegorocznej 24. edycji forum oprócz międzynarodowych filmów pokazywanych w kilku sekcjach znajdą się pokazy niezależnych teledysków, spotkania i rozmowy z twórcami oraz wydarzenia specjalne.

W środę i czwartek odbędą się pokazy filmów krótkometrażowych nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego. Będzie to siedem projekcji prezentujących przekrój współczesnego polskiego kina krótkometrażowego – od filmów poruszających bieżące kwestie społeczno-polityczne, po intymne historie o relacjach i emocjach. Na ekranie pojawią się zarówno debiutujący aktorzy i aktorki, jak i gwiazdy polskiego kina, jak Andrzej Chyra, Dorota Pomykała, Katarzyna Figura czy Andrzej Konopka. Po każdej projekcji odbędą się spotkania z twórczyniami i twórcami.