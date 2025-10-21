Najlepsze filmy krótkometrażowe z całego świata w Warszawie. Rusza 24. Cinemaforum

Od 22 do 26 października Cinemaforum w warszawskim Kinomuzeum
Cinemaforum 2025 potrwa pięć dni. W tym czasie zaprezentowane zostaną najciekawsze i najlepsze filmy krótkometrażowe z całego świata. Wstęp jest wolny.
Cinemaforum, czyli Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych krótkim formom filmowym w Polsce. Co roku prezentowane są tu najlepsze krótkie metraże świata. Warszawska publiczność ma okazję zobaczyć filmy nominowane do Oscara, nagradzane w Cannes, Berlinie, Toronto czy Wenecji, pochodzące z całego świata.
Podczas tegorocznej 24. edycji forum oprócz międzynarodowych filmów pokazywanych w kilku sekcjach znajdą się pokazy niezależnych teledysków, spotkania i rozmowy z twórcami oraz wydarzenia specjalne.
W środę i czwartek odbędą się pokazy filmów krótkometrażowych nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego. Będzie to siedem projekcji prezentujących przekrój współczesnego polskiego kina krótkometrażowego – od filmów poruszających bieżące kwestie społeczno-polityczne, po intymne historie o relacjach i emocjach. Na ekranie pojawią się zarówno debiutujący aktorzy i aktorki, jak i gwiazdy polskiego kina, jak Andrzej Chyra, Dorota Pomykała, Katarzyna Figura czy Andrzej Konopka. Po każdej projekcji odbędą się spotkania z twórczyniami i twórcami.
W piątek i sobotę będą się odbywać seanse Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych. Seansom konkursowym towarzyszyć będą pokazy filmów ze Stanów Zjednoczonych - American Shorts, brytyjskich krótkich metraży w ramach BAFTA Shorts oraz kina skandynawskiego. Publiczność będzie mogła obejrzeć również sekcję filmów eksperymentalnych, pokaz „Mistrzowie, Mistrzynie” - filmy Julii Ducournau, Jonathana Glazera i Piotra Domalewskiego, a także pokaz 37 teledysków uznanych postaci niezależnej sceny.
„Jestem głęboko przekonany, że każdy znajdzie w naszym programie coś dla siebie, a jeśli wybierze się na festiwal spontanicznie, to zawsze trafi na seans, dzięki któremu odkryje coś nowego” - komentuje Błażej Hrapkowicz, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych.
24. edycja Cimenaforum potrwa od 22 do 26 października. Oto program wydarzenia od środy do niedzieli.
22 października 2025 (środa).
Prezentacja filmów nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego
23 października 2025 (czwartek)
Prezentacja filmów nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego
Pokaz Niezależnych Teledysków
24 października 2025 (piątek)
Tętno świata, puls kina
Godz. 15 – filmy prezentujące różnorodne rytmy współczesnego życia w różnych zakątkach globu
Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych Filmów Fabularnych
American Shorts
Godz. 21 – sekcja najciekawszych filmów krótkometrażowych ze Stanów Zjednoczonych przygotowana z American Film Festival
“Fame and Other Four Letter Words”, reż. Miranda Kahn, USA 2025, 14’
25 października 2025 (sobota)
BAFTA Shorts
Kino eksperymentalne
Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych Filmów Fabularnych
Mistrzowie, mistrzynie
26 października 2025 (niedziela)
Kino skandynawskie
“RABOBESTO - Or How I Saved a Monster”, reż. Mari Mantela, Finlandia 2021, 15’
Ogłoszenie wyników Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych
Uroczyste wręczenie Nagród im. Jana Machulskiego
Finał 9. edycji Mazowieckiego Konkursu Scenariuszowego SCRIPT WARS
Szczegółowy program Cinemaforum można znaleźć na stronie festiwalu.
Tegoroczne Cinemaforum odbędzie się w nowej lokalizacji. Pokazy filmów odbędą się w warszawskim Kinomuzeum przy ul. Marszałkowskiej 103. Wejście znajduje się w wieży przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wstęp jest wolny, trzeba jednak posiadać wejściówkę.
Bezpłatne wejściówki będzie można zarezerwować online na stronie internetowej festiwalu. Dostępne będą od godz. 18 w dniu poprzedzającym daną projekcję. Przed wejściem na salę kinową wystarczy pokazać QR kod z potwierdzenia w wiadomości mailowej. W rezerwacji pomóc mogą również wolontariusze w biurze festiwalowym w Kinomuzeum.
Nieodebrane rezerwacje zostaną anulowane 10 minut przed wydarzeniem – wówczas na wolne miejsca zostaną wpuszczone osoby nie posiadające rezerwacji.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Filmforum. Cinemaforum jest współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.