Życie Warszawy

„Kobietom się to po prostu należy". Już dziś rusza wyjątkowy festiwal

Publikacja: 16.10.2025 13:35

Od 16 do 26 października Dom Spotkań z Historią zaprasza na Festiwal Bohaterek

Od 16 do 26 października Dom Spotkań z Historią zaprasza na Festiwal Bohaterek

Foto: Dom Spotkań z Historią

Joanna Kamińska
Od 16 do 26 października w Domu Spotkań z Historią w Warszawie odbywa się druga edycja projektu społeczno-kulturalnego pod nazwą Festiwal Bohaterek. W programie m.in. koncert, wystawy, pokazy filmowe, warsztaty i debaty. Wstęp wolny.

Informacje na temat wydarzenia, w tym jego szczegółowy program, znaleźć można na stronie internetowej Domu Spotkań z Historią (DSH).

Festiwal Bohaterek: 16-26 października

Organizatorem Festiwalu Bohaterek jest Domu Spotkań z Historią. Wydarzenie poświęcone jest kobietom i to zarówno tym znanym, jak i nieznanym. Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszy hasło „Kobiety na autorytety”. Autorzy projektu chcą wpłynąć na wzrost społecznego zaufania do kobiet – ich głosu i perspektywy.

- Organizujemy festiwal o kobietach, bohaterkach dnia codziennego, bohaterkach znanych i nieznanych, zapomnianych lub przemilczanych. Organizujemy Festiwal Bohaterek, bo kobietom się on po prostu należy – mówi Katarzyna Puchalska, dyrektorka DSH cytowana w komunikacie poświęconym festiwalowi.

Festiwal Bohaterek: Program

Festiwal Bohaterek rozpocznie się w czwartek 16 października o godz. 20 koncertem Urszuli Dudziak promującym nową płytę artystki. Koncert odbędzie się w Palladium przy ul. Złotej 9 w Warszawie.

Ponadto w programie Festiwalu Bohaterek m.in.:

  • 17 października (piątek), godz. 18 – Rozmowa i czytanie performatywne (projekt „Archiwum kobiet: Piszące”);
  • 18 października (sobota), godz. 17 – Kobiety na autorytety (spotkanie);
  • 19 października (niedziela), godz. 16 – Dziennikowanie w epoce cyfrowego „ja” (spotkanie);
  • 23 października (czwartek), godz. 18 – Spotkanie z książką: (Nie)zapomniane dokumentalistki;
  • 25 i 26 października (sobota i niedziela), godz. 13-18 – JOURNALING: Warsztaty z prowadzenia dzienników (Miejsce: DSH – laboratorium, Prowadzenie: Karolina Sulej).
