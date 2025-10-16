Od 16 do 26 października w Domu Spotkań z Historią w Warszawie odbywa się druga edycja projektu społeczno-kulturalnego pod nazwą Festiwal Bohaterek. W programie m.in. koncert, wystawy, pokazy filmowe, warsztaty i debaty. Wstęp wolny.



Informacje na temat wydarzenia, w tym jego szczegółowy program, znaleźć można na stronie internetowej Domu Spotkań z Historią (DSH).

Festiwal Bohaterek: 16-26 października

Organizatorem Festiwalu Bohaterek jest Domu Spotkań z Historią. Wydarzenie poświęcone jest kobietom i to zarówno tym znanym, jak i nieznanym. Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszy hasło „Kobiety na autorytety”. Autorzy projektu chcą wpłynąć na wzrost społecznego zaufania do kobiet – ich głosu i perspektywy.

- Organizujemy festiwal o kobietach, bohaterkach dnia codziennego, bohaterkach znanych i nieznanych, zapomnianych lub przemilczanych. Organizujemy Festiwal Bohaterek, bo kobietom się on po prostu należy – mówi Katarzyna Puchalska, dyrektorka DSH cytowana w komunikacie poświęconym festiwalowi.

Festiwal Bohaterek: Program

Festiwal Bohaterek rozpocznie się w czwartek 16 października o godz. 20 koncertem Urszuli Dudziak promującym nową płytę artystki. Koncert odbędzie się w Palladium przy ul. Złotej 9 w Warszawie.