W otoczeniu scenografii, rekwizytów i fotosów ze spektakli uczestnicy przejdą przez wszystkie etapy tworzenia filmu
Spacer po WFDiF to jedyne takie wydarzenie, podczas którego uczestnicy wejdą na prawdziwy plan filmowy i poznają tajniki pracy filmowców.
O godzinie 13:00 Wytwórnia otworzy drzwi swojej nowej interaktywnej wystawy Teatroteka Młodego Człowieka na Planie Filmowym. To przestrzeń zaprojektowana tak, by każdy – niezależnie od wieku – mógł poczuć się jak część ekipy filmowej. W otoczeniu scenografii, rekwizytów i fotosów ze spektakli uczestnicy przejdą przez wszystkie etapy tworzenia filmu: od pomysłu, przez castingi i pracę na planie zdjęciowym, aż po montaż.
Zwiedzający dowiedzą się, jakie umiejętności są potrzebne, by pracować w branży filmowej, poznają role członków ekipy oraz będą mogli spróbować swoich sił w tworzeniu własnej krótkiej produkcji pod okiem profesjonalistów.
Spacer po Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych to nie tylko edukacja, ale także świetna zabawa. Wizyta w miejscu, gdzie od lat powstają filmy i seriale, pozwoli poczuć atmosferę planu i zrozumieć, jak wiele pracy, kreatywności i współpracy wymaga realizacja filmowego projektu.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy mailowe: [email protected]
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zgłosić się jak najszybciej.