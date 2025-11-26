3.2°C
Życie Warszawy

Spacer po Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Publikacja: 26.11.2025 17:00

W otoczeniu scenografii, rekwizytów i fotosów ze spektakli uczestnicy przejdą przez wszystkie etapy

Foto: mat. pras.

M.B.
Miłośnicy kina będą mieli niepowtarzalną okazję zajrzeć za kulisy profesjonalnej produkcji filmowej. W ramach Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych we wtorek, 2 grudnia, odbędzie się spacer po Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy ul. Chełmskiej 21.

Spacer po WFDiF to jedyne takie wydarzenie, podczas którego uczestnicy wejdą na prawdziwy plan filmowy i poznają tajniki pracy filmowców.

O godzinie 13:00 Wytwórnia otworzy drzwi swojej nowej interaktywnej wystawy Teatroteka Młodego Człowieka na Planie Filmowym. To przestrzeń zaprojektowana tak, by każdy – niezależnie od wieku – mógł poczuć się jak część ekipy filmowej. W otoczeniu scenografii, rekwizytów i fotosów ze spektakli uczestnicy przejdą przez wszystkie etapy tworzenia filmu: od pomysłu, przez castingi i pracę na planie zdjęciowym, aż po montaż.

Wyjątkowe doświadczenie dla fanów kina

Zwiedzający dowiedzą się, jakie umiejętności są potrzebne, by pracować w branży filmowej, poznają role członków ekipy oraz będą mogli spróbować swoich sił w tworzeniu własnej krótkiej produkcji pod okiem profesjonalistów.

Spacer po Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych to nie tylko edukacja, ale także świetna zabawa. Wizyta w miejscu, gdzie od lat powstają filmy i seriale, pozwoli poczuć atmosferę planu i zrozumieć, jak wiele pracy, kreatywności i współpracy wymaga realizacja filmowego projektu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

