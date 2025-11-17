Bezpłatne porady prawne w Galerii Wileńskiej

W sobotę, 22 listopada, mieszkańcy Warszawy będą mieli okazję skorzystać z darmowych konsultacji prawnych w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej – Dzień Otwarty Notariatu.



Konsultacje odbędą się w Galerii Wileńskiej, a celem jest pomoc w rozwiązaniu pilnych kwestii prawnych i zwiększenie świadomości prawnej obywateli.

Jak uniknąć kłopotów? Notariusze czekają na pytania

Tegoroczna, 16. edycja akcji odbywa się pod hasłem: „Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj o tym z notariuszem”. Inicjatywa ta ma przełamać barierę strachu przed skomplikowanymi procedurami i kosztami, zachęcając Polaków do podejmowania świadomych decyzji, zanim pojawią się poważne problemy. Rozmowa z profesjonalistą często jest najprostszą drogą do uniknięcia negatywnych konsekwencji – zarówno finansowych, jak i emocjonalnych.

Gdzie i kiedy można skorzystać z bezpłatnej pomocy?

Z pomocy będzie można skorzystać w sobotę, 22 listopada 2025 r, w godz. 10-16 w Galerii Wileńskiej w specjalnie przygotowanym do tego lokalu.

W tym czasie dyżurujący notariusze będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych, aby rozwiać wątpliwości dotyczące spraw, które często odkładamy na później.