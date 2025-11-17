Bezpłatne porady prawne w Galerii Wileńskiej

Konsultacje odbędą się w Galerii Wileńskiej, a celem jest pomoc w rozwiązaniu pilnych kwestii prawnych i zwiększenie świadomości prawnej obywateli.
Tegoroczna, 16. edycja akcji odbywa się pod hasłem: „Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj o tym z notariuszem”. Inicjatywa ta ma przełamać barierę strachu przed skomplikowanymi procedurami i kosztami, zachęcając Polaków do podejmowania świadomych decyzji, zanim pojawią się poważne problemy. Rozmowa z profesjonalistą często jest najprostszą drogą do uniknięcia negatywnych konsekwencji – zarówno finansowych, jak i emocjonalnych.
Z pomocy będzie można skorzystać w sobotę, 22 listopada 2025 r, w godz. 10-16 w Galerii Wileńskiej w specjalnie przygotowanym do tego lokalu.
W tym czasie dyżurujący notariusze będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych, aby rozwiać wątpliwości dotyczące spraw, które często odkładamy na później.
Zakres porad jest niezwykle szeroki i obejmuje najczęstsze kwestie, z którymi mierzą się obywatele na różnych etapach życia. Notariusze bezpłatnie odpowiedzą na pytania dotyczące:
To kompleksowa pomoc prawna dostępna w jednym miejscu, bez konieczności umawiania wizyty czy ponoszenia opłat.
Dzień Otwarty Notariatu to inicjatywa Krajowej Rady Notarialnej oraz izb notarialnych, realizowana jednocześnie w 54 miastach w Polsce. W całym kraju ponad 600 notariuszy będzie udzielać porad stacjonarnie, telefonicznie, online oraz poprzez media społecznościowe.
Szczegóły dotyczące lokalizacji w innych miastach i alternatywnych form kontaktu dostępne są na oficjalnej stronie akcji.