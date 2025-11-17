4.3°C
Bezpłatne porady prawne w Galerii Wileńskiej

Publikacja: 17.11.2025 14:00

Foto: Adobe Stock

M.B.
W sobotę, 22 listopada, mieszkańcy Warszawy będą mieli okazję skorzystać z darmowych konsultacji prawnych w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej – Dzień Otwarty Notariatu.

Konsultacje odbędą się w Galerii Wileńskiej, a celem jest pomoc w rozwiązaniu pilnych kwestii prawnych i zwiększenie świadomości prawnej obywateli.

Jak uniknąć kłopotów? Notariusze czekają na pytania

Tegoroczna, 16. edycja akcji odbywa się pod hasłem: „Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj o tym z notariuszem”. Inicjatywa ta ma przełamać barierę strachu przed skomplikowanymi procedurami i kosztami, zachęcając Polaków do podejmowania świadomych decyzji, zanim pojawią się poważne problemy. Rozmowa z profesjonalistą często jest najprostszą drogą do uniknięcia negatywnych konsekwencji – zarówno finansowych, jak i emocjonalnych.

Gdzie i kiedy można skorzystać z bezpłatnej pomocy?

Z pomocy będzie można skorzystać w sobotę, 22 listopada 2025 r, w godz. 10-16 w Galerii Wileńskiej w specjalnie przygotowanym do tego lokalu.

W tym czasie dyżurujący notariusze będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych, aby rozwiać wątpliwości dotyczące spraw, które często odkładamy na później.

Zakres tematyczny konsultacji: od testamentów po spółki

Zakres porad jest niezwykle szeroki i obejmuje najczęstsze kwestie, z którymi mierzą się obywatele na różnych etapach życia. Notariusze bezpłatnie odpowiedzą na pytania dotyczące:

  • Spraw spadkowych: sporządzanie testamentów, dziedziczenie, darowizny.
  • Majątku i rodziny: umowy majątkowe małżeńskie (w tym intercyza), podział majątku.
  • Nieruchomości: kupno i sprzedaż mieszkania, najem okazjonalny.
  • Inne czynności notarialne: pełnomocnictwa, poświadczenia.
  • Sprawy firmowe: zakładanie i prowadzenie spółek, zabezpieczenie majątku firmy.
  • Kwestie transgraniczne: dziedziczenie majątku za granicą.

To kompleksowa pomoc prawna dostępna w jednym miejscu, bez konieczności umawiania wizyty czy ponoszenia opłat.

Akcja ogólnopolska: Ponad 600 notariuszy w 54 miastach

Dzień Otwarty Notariatu to inicjatywa Krajowej Rady Notarialnej oraz izb notarialnych, realizowana jednocześnie w 54 miastach w Polsce. W całym kraju ponad 600 notariuszy będzie udzielać porad stacjonarnie, telefonicznie, online oraz poprzez media społecznościowe.

Szczegóły dotyczące lokalizacji w innych miastach i alternatywnych form kontaktu dostępne są na oficjalnej stronie akcji.

