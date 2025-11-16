Szkolenie w UrsynLab. Rentowne strategie sprzedażowe w e-commerce

UrsynLab organizuje szkolenie dla przedsiębiorców i specjalistów zajmujących się handlem elektronicznym, koncentrujące się na skutecznym wykorzystaniu potencjału okresów promocyjnych, takich jak Black Friday i Cyber Monday.



Warsztaty, które poprowadzi Michał Kuciński, odbędą się 20 listopada 2025 roku i mają wyposażyć uczestników w praktyczną wiedzę na temat kreatywnych i rentownych mechanizmów sprzedażowych w sektorze e-commerce.

Ekspercka wiedza na czasie

Spotkanie, zatytułowane „Rentowne i kreatywne mechanizmy sprzedażowe w E-Commerce na przykładzie Black Friday i Cyber Monday”, ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy dostosowanej do aktualnych trendów rynkowych i bieżących potrzeb przedsiębiorców.

Jak podkreśla Jakub Berent, wiceburmistrz dzielnicy odpowiedzialny za UrsynLab, inicjatywa ma inspirować i uczyć działania w dynamicznym środowisku. Skoro przełom listopada i grudnia to czas intensywnych wyprzedaży, UrsynLab odpowiada szkoleniem, które wtajemniczy przedsiębiorców w mechanizmy stojące za tymi popularnymi świętami handlu detalicznego.

Kluczowe zagadnienia szkolenia

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie strategicznego planowania kampanii sprzedażowych. W programie szkolenia zaplanowano omówienie następujących kluczowych zagadnień: