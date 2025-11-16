Szkolenie w UrsynLab. Rentowne strategie sprzedażowe w e-commerce

Warsztaty, które poprowadzi Michał Kuciński, odbędą się 20 listopada 2025 roku i mają wyposażyć uczestników w praktyczną wiedzę na temat kreatywnych i rentownych mechanizmów sprzedażowych w sektorze e-commerce.
Spotkanie, zatytułowane „Rentowne i kreatywne mechanizmy sprzedażowe w E-Commerce na przykładzie Black Friday i Cyber Monday”, ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy dostosowanej do aktualnych trendów rynkowych i bieżących potrzeb przedsiębiorców.
Jak podkreśla Jakub Berent, wiceburmistrz dzielnicy odpowiedzialny za UrsynLab, inicjatywa ma inspirować i uczyć działania w dynamicznym środowisku. Skoro przełom listopada i grudnia to czas intensywnych wyprzedaży, UrsynLab odpowiada szkoleniem, które wtajemniczy przedsiębiorców w mechanizmy stojące za tymi popularnymi świętami handlu detalicznego.
Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie strategicznego planowania kampanii sprzedażowych. W programie szkolenia zaplanowano omówienie następujących kluczowych zagadnień:
Szkolenie poprowadzi doświadczony specjalista e-commerce, Michał Kuciński, który obiecuje podzielić się praktycznymi narzędziami i technikami zwiększającymi zyski ze sprzedaży.
Szkolenie odbędzie się 20 listopada 2025 roku w godz. 17:30–20 w sali 136. Zapisy są możliwe telefonicznie pod numerem 22 443 73 30 lub za pośrednictwem platformy Evenea.