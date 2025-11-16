7.2°C
Życie Warszawy

Szkolenie w UrsynLab. Rentowne strategie sprzedażowe w e-commerce

Publikacja: 16.11.2025 22:00

Foto: Adobe Stock

M.B.
UrsynLab organizuje szkolenie dla przedsiębiorców i specjalistów zajmujących się handlem elektronicznym, koncentrujące się na skutecznym wykorzystaniu potencjału okresów promocyjnych, takich jak Black Friday i Cyber Monday.

Warsztaty, które poprowadzi Michał Kuciński, odbędą się 20 listopada 2025 roku i mają wyposażyć uczestników w praktyczną wiedzę na temat kreatywnych i rentownych mechanizmów sprzedażowych w sektorze e-commerce.

Ekspercka wiedza na czasie

Spotkanie, zatytułowane „Rentowne i kreatywne mechanizmy sprzedażowe w E-Commerce na przykładzie Black Friday i Cyber Monday”, ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy dostosowanej do aktualnych trendów rynkowych i bieżących potrzeb przedsiębiorców.

Jak podkreśla Jakub Berent, wiceburmistrz dzielnicy odpowiedzialny za UrsynLab, inicjatywa ma inspirować i uczyć działania w dynamicznym środowisku. Skoro przełom listopada i grudnia to czas intensywnych wyprzedaży, UrsynLab odpowiada szkoleniem, które wtajemniczy przedsiębiorców w mechanizmy stojące za tymi popularnymi świętami handlu detalicznego.

Kluczowe zagadnienia szkolenia

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie strategicznego planowania kampanii sprzedażowych. W programie szkolenia zaplanowano omówienie następujących kluczowych zagadnień:

  • Unikanie rywalizacji cenowej i przekształcanie jej w efektywną dźwignię sprzedaży.
  • Ustalanie celów, analiza marż, segmentacja produktów oraz planowanie modeli ofert, takich jak oferty progowe, maksymalizacja średniej wartości zamówienia (AOV), wczesny dostęp (early access) oraz budowa bazy pod wartość klienta w czasie (LTV).
  • Łączenie elementów matematyki biznesowej (ASP, UPT, AOV) z psychologią zakupową, w tym wykorzystanie technik up-sellingu, cross-sellingu, ofert bazujących na efekcie strachu przed pominięciem (FOMO) oraz znaczenie darmowej dostawy.
  • Analiza studiów przypadku udanych i nieudanych kampanii sprzedażowych.
  • Uniwersalne praktyki marketingowe i mechanizmy lojalizowania klientów, mające na celu zamianę jednorazowego zakupu w powracającego klienta.

Szkolenie poprowadzi doświadczony specjalista e-commerce, Michał Kuciński, który obiecuje podzielić się praktycznymi narzędziami i technikami zwiększającymi zyski ze sprzedaży.

Foto: mat. pras.

Szczegóły organizacyjne

Szkolenie odbędzie się 20 listopada 2025 roku w godz. 17:30–20 w sali 136. Zapisy są możliwe telefonicznie pod numerem 22 443 73 30 lub za pośrednictwem platformy Evenea.

