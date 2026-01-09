Augustówka z radą osiedla. Czym są jednostki niższego rzędu?

Wybory do Rady Osiedla Augustówka odbędą się 1 marca
Radni ogłoszą wybory na podstawie uchwały z 9 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Osiedla Augustówka jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz nadania mu statutu,
„Zarządza się wybory do Rady Osiedla Augustówka jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Datę wyborów, o których mowa w ust. 1, wyznacza się na dzień 1 marca 2026 r. Ustala się liczbę wybieranych członków Rady Osiedla na dziewięciu” – czytamy w uchwale.
Rady osiedli w Warszawie to jednostki pomocnicze samorządu dzielnic, wybrane przez mieszkańców, które reprezentują lokalne interesy i współpracują z władzami miasta. Działają one na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, pełniąc rolę pośrednika między mieszkańcami a urzędami. Ich zadaniem jest opiniowanie kluczowych spraw osiedlowych, takich jak inwestycje czy budżet dzielnicy.
Rady osiedli powstają w wyniku wyborów przeprowadzanych co cztery lata przez uprawnionych mieszkańców danej dzielnicy – zazwyczaj są to osoby pełnoletnie zameldowane na osiedlu. Składają się z kilku do kilkunastu radnych, w zależności od wielkości osiedla, wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym, zależnie od regulaminu dzielnicy. Zarząd osiedla, wybierany przez radę, odpowiada za bieżącą działalność, ale nie dysponuje własnym budżetem – środki otrzymuje od dzielnicy.
Rady opiniują projekty uchwał dzielnicy, w tym budżet, plany zagospodarowania przestrzennego i inwestycje lokalne, np. remonty dróg czy place zabaw. Przyjmują wnioski i skargi od mieszkańców, organizują konsultacje społeczne oraz współpracują z organizacjami pozarządowymi i służbami miejskimi. Mogą też inicjować drobne projekty, jak festyny czy nasadzenia zieleni, choć decyzje zapadają na poziomie dzielnicy.
W Warszawie rady osiedli działają w ramach 18 dzielnic, np. na Pradze-Północ czy Mokotowie, gdzie pomagają rozwiązywać codzienne problemy, takie jak hałas czy brak parkingów. Mieszkańcy zyskują głos w sprawach lokalnych, co wzmacnia partycypację obywatelską, choć krytycy wskazują na brak wiążących kompetencji i czasem niską frekwencję wyborczą. W 2024 r. w niektórych dzielnicach dyskusje trwały nad wzmocnieniem ich roli w konsultacjach.
W Warszawie liczba i nazwy rad osiedli różnią się w zależności od lokalnych regulaminów oraz tradycji spółdzielni mieszkaniowych. Pełna lista nie jest scentralizowana na poziomie całego miasta, lecz dostępna na stronach urzędów dzielnicowych lub portali spółdzielni, takich jak WSM czy RSM Praga.
Przykładowo na Białołęce działają liczne rady osiedlowe, m.in.: Anecin Północny, Augustów, Białołęka Dworska, Buków, Choszczówka, Choszczówka-Kolonia, Ciupagi, Dąbrówka Szlachecka, Grodzisk, Kamińskiego, Marywilska, Marcelin, Nowodworska, Nowodwory I, Piekiełko, Tarchomin I-IV, Wiśniewo-Henryków, Żerań, oraz sołectwa jak Białołęka, Brzeziny, Kobiałka.
Na Pradze-Południe aktywne są rady: Gocław, Grochów Centrum, Grochów Kinowa, Grochów Południe, Grochów Północny, Kamionek, Przyczółek Grochowski, Saska Kępa. W Rembertowie: Mokry Ług i Magenta, Nowy Rembertów, Pocisk, Polanka, Rembertów Stary, Kawęczyn-Wygoda.
Mokotów obejmuje m.in. Sadybę, Siekierki, Służewiec Południowy i Wierzbno. Wawer – Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Marysin Wawerski, Miedzeszyn, Międzylesie, Nadwiśle, Radość, Sadul, Wawer, Zerzeń. Ursynów: Dąbrówka, Etap, Jeziorki, Prawdziwka, Pyry, Wyczółki.
Z kolei Śródmieście dzieli się na 12 numerowanych osiedli (I-XII) bez nazw własnych. W dzielnicach jak Bielany czy Targówek rady często powiązane ze spółdzielniami, np. Chomiczówka, Huta, Las Bielański, Młociny na Bielanach.