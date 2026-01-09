Augustówka z radą osiedla. Czym są jednostki niższego rzędu?

Wybory do Rady Osiedla Augustówka odbędą się 1 marca – taką decyzję mają podjąć radni Mokotowa na najbliższej sesji rady dzielnicy. "Życie Warszawy" sprawdza czym są i jaka jest rola rad osiedli.



Radni ogłoszą wybory na podstawie uchwały z 9 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Osiedla Augustówka jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz nadania mu statutu,

„Zarządza się wybory do Rady Osiedla Augustówka jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Datę wyborów, o których mowa w ust. 1, wyznacza się na dzień 1 marca 2026 r. Ustala się liczbę wybieranych członków Rady Osiedla na dziewięciu” – czytamy w uchwale.

Czym są rady osiedli?

Rady osiedli w Warszawie to jednostki pomocnicze samorządu dzielnic, wybrane przez mieszkańców, które reprezentują lokalne interesy i współpracują z władzami miasta. Działają one na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, pełniąc rolę pośrednika między mieszkańcami a urzędami. Ich zadaniem jest opiniowanie kluczowych spraw osiedlowych, takich jak inwestycje czy budżet dzielnicy.

Rady osiedli powstają w wyniku wyborów przeprowadzanych co cztery lata przez uprawnionych mieszkańców danej dzielnicy – zazwyczaj są to osoby pełnoletnie zameldowane na osiedlu. Składają się z kilku do kilkunastu radnych, w zależności od wielkości osiedla, wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym, zależnie od regulaminu dzielnicy. Zarząd osiedla, wybierany przez radę, odpowiada za bieżącą działalność, ale nie dysponuje własnym budżetem – środki otrzymuje od dzielnicy.