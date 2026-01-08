Gdzie wzrosła przestępczość, a gdzie przybyło dróg dla rowerów? Panorama dzielnic Warszawy

Zmniejszyła się z kolei skuteczność wykrywania sprawców przestępstw w stosunku do 2023 r. Najwyższą skuteczność ponownie odnotowano na Pradze-Północ. Natomiast najniższy wskaźnik wykrywalności kolejny rok z rzędu odnotowano w Wesołej.

Łączna liczba podjętych czynności i nałożonych sankcji podczas służb patrolowych wyniosła 487,9 tys. i była niższa niż w 2023 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej Straż Miejska m.st. Warszawy interweniowała w Śródmieściu i na Pradze-Południe.

692 samochody osobowe na 1000 mieszkańców

W 2024 r. liczba ludności stolicy wynosiła 1863,8 tys. osób, tj. o 0,1 proc. więcej niż przed rokiem. Największy przyrost ludności w porównaniu z 2023 r. wystąpił w Ursusie (o 2,1 proc.) i na Białołęce (o 1,7 proc.), z kolei największy ubytek miał miejsce w Śródmieściu (o 1,8 proc.).

Odnotowano też ujemny przyrost naturalny, którego natężenie liczone na 1000 ludności wyniosło -1,29‰. W ciągu 2024 r. dodatni przyrost naturalny wystąpił w 6 dzielnicach; najwyższą wartość wskaźnika zarejestrowano w Wilanowie (5,49 proc.).

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały było dodatnie i wyniosło 4390 osób, w tym saldo migracji zagranicznych – 1857 osób. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców saldo migracji stałej wyniosło 2,36‰, w tym migracji zagranicznych – 1,00‰.

W 2024 r. ogółem terenów zieleni w Warszawie było 5087,3 ha w porównaniu z 2023 r. powierzchnia ta zwiększyła się o 0,9 proc.. Największy udział terenów zieleni w powierzchni ogółem występował w najbardziej zabudowanych i zurbanizowanych dzielnicach. Na Żoliborzu udział terenów zieleni był najwyższy (22,9 proc.), najmniejszy zaś był w Wesołej (1,2 proc.).

Na terenie Warszawy zlokalizowanych było ogółem 514 pomników przyrody. Najwięcej było ich na Mokotowie (79), a najmniej na Pradze-Północ (1). Większość pomników stanowiły pojedyncze drzewa.

Do dyspozycji rowerzystów w końcu 2024 r. było 813,7 km dróg dla rowerów, tj. o 42,5 km więcej niż w 2023 r.

Wśród ogółu zarejestrowanych pojazdów największy odsetek stanowiły samochody osobowe (83,8 proc.). Ich liczba wynosiła 1289,5 tys. Na 1000 ludności przypadało 692 samochody osobowe. Najwyższy wskaźnik odnotowano na Mokotowie (1187), a najniższy w Wilanowie (445).

Z kolei do dyspozycji rowerzystów w końcu 2024 r. było 813,7 km dróg dla rowerów, tj. o 42,5 km więcej niż w 2023 r. Najwięcej przybyło ich w dzielnicach Praga-Południe (wzrost o 22,6 proc.), Włochy (o 13,4 proc.), Wola (o 11,4 proc.), Bemowo (o 11,2 proc.).

W 2024 r. w Warszawie przybyło 14,5 tys. mieszkań , tj. wzrost o 1,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Najwyższy przyrost ich liczby wystąpił we Włochach (o 5,6 proc.), a następnie w Ursusie (o 4,6 proc.) i na Białołęce (o 3,2 proc.).

W 2024 r. oddano do użytkowania 14,9 tys. mieszkań tj. o 7,6 proc. mniej w porównaniu z 2023 r. o łącznej powierzchni użytkowej 927,2 tys. m2 . Najwięcej mieszkań przekazano w dzielnicach: Białołęka, Ursus, Włochy,

Wzrosła też liczba czytelników bibliotek publicznych wyniosła 433,2 tys., tj. o 3,2 proc. więcej niż przed rokiem. Liczba czytelników wzrosła w większości dzielnic, spadek odnotowano tylko w dwóch dzielnicach: na Pradze-Północ i w Śródmieściu.

W kinach stałych wyświetlono 282,8 tys. seansów (o 0,2 proc. mniej niż w 2023 r.), które obejrzało 6438,6 tys. widzów (o 3,1 proc. mniej).

W klubach sportowych zanotowano 101,8 tys osób ćwiczących., tj.o 42,4 proc. więcej niż w 2022 r. Najwięcej w dzielnicach: Śródmieście, Praga-Południe i Mokotów.