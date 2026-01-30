-13.7°C
Życie Warszawy
Wycofanie szklanek z motywem kwiatowym. GIS ostrzega przed metalami ciężkimi

Publikacja: 30.01.2026 23:15

Wycofanie szklanek z motywem kwiatowym. GIS ostrzega przed metalami ciężkimi

Foto: mat. pras.

M.B.
Główny Inspektorat Sanitarny informuje o wycofaniu ze sprzedaży szklanek z motywem kwiatowym o pojemności 220 ml. Badania wykazały migrację ołowiu i kadmu z obrzeża naczyń. Produkt dystrybuowany przez Tiger Warsaw nie nadaje się do kontaktu z żywnością.

Główny Inspektorat Sanitarny otrzymał zgłoszenie poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) dotyczące partii szklanek importowanych z Chin. Problem dotyczy produktu o nazwie Szklanka w kwiaty 220 ml, opatrzonego numerem artykułu 3060031.

Foto: mat. pras.

Ostrzeżenie obejmuje wszystkie partie tego towaru, które znajdowały się w sprzedaży od stycznia 2025 roku. Stwierdzona migracja ołowiu i kadmu z dekoracyjnych obrzeży naczyń przekracza dopuszczalne normy, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

Osoby, które posiadają produkt o numerze 3060031 zakupiony w ubiegłym lub bieżącym roku, powinny zaprzestać jego użytkowania

Działania naprawcze dystrybutora i nadzór inspekcji

Za dystrybucję zakwestionowanych produktów w Polsce odpowiada spółka Tiger Warsaw. Firma podjęła już procedurę wycofywania towaru z rynku. W punktach sprzedaży stacjonarnej pojawiły się plakaty informujące o zagrożeniu, a stosowne komunikaty opublikowano również na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych dystrybutora. Proces ten jest na bieżąco monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które kontrolują skuteczność usuwania produktu z obrotu.

Foto: mat. pras.

Zalecenia bezpieczeństwa dla konsumentów

Służby sanitarne wydały jednoznaczne zalecenie, aby nie używać wskazanych szklanek do spożywania napojów ani żadnych innych produktów spożywczych. Metale ciężkie, takie jak ołów i kadm, wykazują zdolność do kumulowania się w organizmie, co przy długotrwałym kontakcie może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych.

Osoby, które posiadają produkt o numerze 3060031 zakupiony w ubiegłym lub bieżącym roku, powinny zaprzestać jego użytkowania i zwrócić uwagę na ogłoszenia dystrybutora dotyczące zasad zwrotu towaru.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

