19. Grand OFF – przestrzeń dla niekomercyjnej sztuki filmowej

Grand OFF w Kinie Luna to najważniejsze w Polsce wydarzenie dla kina eksperymentalnego. Już 19. edycja festiwalu jest jedyną inicjatywą, która promuje ten rodzaj sztuki na skalę międzynarodową.



Siła blockbusterów potrafi odwrócić uwagę publiczności od filmów, które nie trafiają do szerokiej dystrybucji. Jednak nie zawsze stanowi to przeszkodę. Z dala od konwencjonalnych wymagań wytwórni i producentów, kino niezależne, zwane również „offowym”, jest idealną przestrzenią dla produkcji eksperymentalnych.

Wolność twórcza sprawia, że realizacje odbywają się zgodnie z unikatową wizją artystyczną, również początkujących filmowców. Opowiadając odważne historie, które kwestionują normy społeczne, filmy wpływają na kulturę współczesną równie silnie jak produkcje światowych wytwórni.

Święto kina artystycznego

Celem festiwalu jest promowanie i docenianie produkcji niszowych. Przez osiem dni na wielkim ekranie gościć będą najciekawsze, krótkie filmy. Każdy dzień to inny zestaw seansów amatorskich, a także profesjonalnych, z całego świata. Festiwal Grand OFF pokazuje, że niższy budżet nie definiuje wartości produkcji.

Filmy są bardzo różnorodne, a ich unikatowe techniki często stają się kluczowe dla poszczególnych gatunków. Te wyselekcjonowane przez Komisję Nominacyjną, do nagród w jedenastu kategoriach: scenariusz, reżyseria, zdjęcia, montaż, scenografia, aktorka, aktor, fabuła, dokument, animacja oraz najlepszy film polski, zostaną poddane ocenie przez Kapitułę Festiwalu. Jury, w którego skład wchodzi 85 osób.