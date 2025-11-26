19. Grand OFF – przestrzeń dla niekomercyjnej sztuki filmowej

Kino studyjne Luna zaprasza na projekcje filmów niezależnych, okrzykniętych najlepszymi przez Komisję Nominacyjną festiwalu.
Siła blockbusterów potrafi odwrócić uwagę publiczności od filmów, które nie trafiają do szerokiej dystrybucji. Jednak nie zawsze stanowi to przeszkodę. Z dala od konwencjonalnych wymagań wytwórni i producentów, kino niezależne, zwane również „offowym”, jest idealną przestrzenią dla produkcji eksperymentalnych.
Wolność twórcza sprawia, że realizacje odbywają się zgodnie z unikatową wizją artystyczną, również początkujących filmowców. Opowiadając odważne historie, które kwestionują normy społeczne, filmy wpływają na kulturę współczesną równie silnie jak produkcje światowych wytwórni.
Celem festiwalu jest promowanie i docenianie produkcji niszowych. Przez osiem dni na wielkim ekranie gościć będą najciekawsze, krótkie filmy. Każdy dzień to inny zestaw seansów amatorskich, a także profesjonalnych, z całego świata. Festiwal Grand OFF pokazuje, że niższy budżet nie definiuje wartości produkcji.
Filmy są bardzo różnorodne, a ich unikatowe techniki często stają się kluczowe dla poszczególnych gatunków. Te wyselekcjonowane przez Komisję Nominacyjną, do nagród w jedenastu kategoriach: scenariusz, reżyseria, zdjęcia, montaż, scenografia, aktorka, aktor, fabuła, dokument, animacja oraz najlepszy film polski, zostaną poddane ocenie przez Kapitułę Festiwalu. Jury, w którego skład wchodzi 85 osób.
Zwycięzców poznamy na uroczystej Gali, która odbędzie się 6. grudnia 2025 roku.
Poza niekonwencjonalnymi produkcjami, Organizatorzy festiwalu przygotowali również master class z jedną z najciekawszych postaci polskiego kina – Krzysztofem Majchrzakiem. Artysta jest obecny na polskiej scenie od prawie 30 lat. Spotkanie poprowadzi Łukasz Maciejewski - znany i ceniony krytyk filmowy i teatralny.
W programie znajdują się także warsztaty scenariuszowe, zdjęciowe, reżyserskie, operatorskie oraz warsztaty z realizacji montażu i dźwięku. Każdy z kursów poprowadzi ekspert w danej dziedzinie. Są one organizowane szczególnie z myślą o młodzieży – uczniach szkół średnich, studentach kierunków artystycznych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką kinematografii. Warto jednak pamiętać, że warsztaty odbędą się w różnych miejscach.
To prawdziwa uczta dla fanów sztuki filmowej i unikatowych obrazów, w każdym wieku.
Warszawskie Kino Luna zaprasza na pokazy festiwalowe od 1 do 8 grudnia o godz. 17 oraz master class z Krzysztofem Majchrzakiem 3 grudnia o godz. 17.
Wstęp jest wolny i nie wymaga rejestracji. Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów filmowych znajdują się na stronie festiwalu.