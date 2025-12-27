Pokazy filmów wszech czasów

Pomimo licznych premier, nowych i ciekawych tytułów, często to właśnie klasyki niezmiennie zachwycają przy każdym kolejnym odtworzeniu. Tuż przed zakończeniem 2025 roku sieć Multikino oferuje kinowe perełki w ramach programu „Kultowe Kino z Lotto”.



Znane i lubiane produkcje, zapewniają wspaniałe wrażenia, których oczekujemy, przez co lubimy do nich wracać.

Reklama Reklama

Jedyna taka rodzina

Foto: mat. pras.

Pierwszą propozycją jest jeden z najlepszych filmów o mafii w historii gatunku — „Ojciec Chrzestny” z 1972 roku. Fenomenalny Marlon Brando, w roli Don Vito Corleone, z pomocą dwóch synów Sonny’ego i Fredo, ściśle nadzoruje gangsterskie interesy swojej rodziny. Jego trzeci syn, Michael, od zawsze sprzeciwia się działalności ojca.

Kiedy Corleone odmawia udziału w handlu narkotykami, staje się on celem konkurencyjnej mafii. Nieudany zamach skutkuje „wielką wojną” gangów. Wówczas, ku zdziwieniu rodziny, to właśnie Michael okazuje się być idealnym następcą swojego ojca. To opowieść o lojalności, zemście i ambicji, która demaskuje stereotyp „amerykańskiego snu”. Rodzina Corleone fascynuje pokolenia od ponad 50. lat. Seans to także okazja, aby usłyszeć ścieżkę dźwiękową Nino Rota w wysokiej jakości profesjonalnego nagłośnienia.

Obrazy podwodnego świata