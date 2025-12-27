Pokazy filmów wszech czasów

"Wielki błękit" Luca Bessona z Jeanem Reno i Jeanem-Markiem Barrem to pozycja absolutnie kultowa
Znane i lubiane produkcje, zapewniają wspaniałe wrażenia, których oczekujemy, przez co lubimy do nich wracać.
Pierwszą propozycją jest jeden z najlepszych filmów o mafii w historii gatunku — „Ojciec Chrzestny” z 1972 roku. Fenomenalny Marlon Brando, w roli Don Vito Corleone, z pomocą dwóch synów Sonny’ego i Fredo, ściśle nadzoruje gangsterskie interesy swojej rodziny. Jego trzeci syn, Michael, od zawsze sprzeciwia się działalności ojca.
Kiedy Corleone odmawia udziału w handlu narkotykami, staje się on celem konkurencyjnej mafii. Nieudany zamach skutkuje „wielką wojną” gangów. Wówczas, ku zdziwieniu rodziny, to właśnie Michael okazuje się być idealnym następcą swojego ojca. To opowieść o lojalności, zemście i ambicji, która demaskuje stereotyp „amerykańskiego snu”. Rodzina Corleone fascynuje pokolenia od ponad 50. lat. Seans to także okazja, aby usłyszeć ścieżkę dźwiękową Nino Rota w wysokiej jakości profesjonalnego nagłośnienia.
W repertuarze nie mogło zabraknąć wersji reżyserskiej „Wielkiego błękitu” z 1988 roku. Częściowo oparty na faktach film, opowiada o Jacquesie Mayolu (Jean-Marc Barr) i jego przyjacielu Enzo Molinarim (Jean Reno), którzy rywalizują o mistrzostwo w nurkowaniu swobodnym. Obaj pobijają rekordy, jednak wielkie ambicje i fascynacja głębokością stają się nieuchronnie zapowiedzią dramatu. Produkcja zasłynęła, między innymi, widowiskowymi zdjęciami, przede wszystkim tymi podwodnymi, które robią jeszcze większe wrażenie na kinowym ekranie. Udostępniona przez Multikino oryginalna wersja reżyserska Luca Bessona, to wspaniała atrakcja dla fanów klasyków, ponieważ zawiera ona dodatkowe sceny oraz detale ukazujące wizje artystyczną twórcy.
