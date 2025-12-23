Przedpremierowe pokazy w Multikinie

Zazwyczaj to lato jest najbardziej dynamicznym okresem dla branży filmowej. Jednak sieć kin Multikino udostępnia repertuar pełen najnowszych tytułów przed polskimi premierami kinowymi.



Trzy seanse przedpremierowe od 25 grudnia

Na ekranie zobaczymy komedie przygodową „Anakonda”, gdzie w role głównych bohaterów, Douga i Griffa, wcielają się bezbłędni Jack Black i Paul Rudd. Przyjaciele, od najmłodszych lat, marzą o nagraniu swojej wersji kultowego klasyka „Anakonda”. W końcu, zmotywowani przez kryzys wieku średniego, wyjeżdżają w głąb Amazonii, aby rozpocząć zdjęcia. Sytuacja szybko przybiera zły obrót, kiedy z puszczy wyłania się prawdziwa, gigantyczna anakonda, zmieniając plan filmowy w walkę o życie.

Reklama Reklama

Nie zapomniano też o najmłodszych. W repertuarze jest animacja „Rufus. Potwór morski, który nie umiał pływać”. Akcja rozgrywa się w samym sercu oceanu, gdzie wśród niezwykłych morskich stworzeń żyje mały Rufus, który różni się od reszty mieszkańców, ponieważ jako jedyny nie umie pływać. Jego historia pokazuje, że czasem to właśnie ci, którzy boją się najbardziej, są prawdziwymi bohaterami.

Drugim tytułem dla dzieci, lecz także dla dorosłych jest „SpongeBob: Klątwa pirata” wyświetlany od 25 do 31 grudnia. Najsłynniejsza gąbka świata wyrusza w kolejną przygodę, pragnąc udowodnić swoja odwagę Panu Krabsowi i zostać wielkim. Aby to uczynić, SpongeBob wraz z Latającym Holendrem, wybierają się w głąb oceanu, do miejsca, gdzie nie dotarł jeszcze prawie nikt. Film z pewnością rozbawi wielu widzów niezależnie od wieku.

„Sponge Bob. Klątwa pirata” – kadr z kreskówki Foto: mat. pras.

Ponadto, w ofercie jest również przedpremierowy pokaz „Niedziele”, zwycięzcy festiwalu w San Sebastian. To opowieść o nastolatce Ainarze, która odkrywa w sobie powołanie religijne. Jednak na przeszkodzie stoi współczesna rodzina, przez którą proces rozeznania, staje się dla dziewczyny bolesnym doświadczeniem. Mimo to, postanawia ona wstąpić do zamkniętego zakonu. Losy Ainary, opowiadają o poszukiwaniach własnej ścieżki życiowej wśród presji, konfliktów rodzinnych i pierwszych zauroczeń. Film zdążył już stać się hitem kinowym w Hiszpanii.