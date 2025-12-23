2.3°C
1026.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Przedpremierowe pokazy w Multikinie

Publikacja: 23.12.2025 13:15

Przedpremierowe pokazy w Multikinie

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
Zazwyczaj to lato jest najbardziej dynamicznym okresem dla branży filmowej. Jednak sieć kin Multikino udostępnia repertuar pełen najnowszych tytułów przed polskimi premierami kinowymi.

Trzy seanse przedpremierowe od 25 grudnia

Na ekranie zobaczymy komedie przygodową „Anakonda”, gdzie w role głównych bohaterów, Douga i Griffa, wcielają się bezbłędni Jack Black i Paul Rudd. Przyjaciele, od najmłodszych lat, marzą o nagraniu swojej wersji kultowego klasyka „Anakonda”. W końcu, zmotywowani przez kryzys wieku średniego, wyjeżdżają w głąb Amazonii, aby rozpocząć zdjęcia. Sytuacja szybko przybiera zły obrót, kiedy z puszczy wyłania się prawdziwa, gigantyczna anakonda, zmieniając plan filmowy w walkę o życie.  

Nie zapomniano też o najmłodszych. W repertuarze jest animacja „Rufus. Potwór morski, który nie umiał pływać”. Akcja rozgrywa się w samym sercu oceanu, gdzie wśród niezwykłych morskich stworzeń żyje mały Rufus, który różni się od reszty mieszkańców, ponieważ jako jedyny nie umie pływać. Jego historia pokazuje, że czasem to właśnie ci, którzy boją się najbardziej, są prawdziwymi bohaterami.

Drugim tytułem dla dzieci, lecz także dla dorosłych jest „SpongeBob: Klątwa pirata” wyświetlany od 25 do 31 grudnia. Najsłynniejsza gąbka świata wyrusza w kolejną przygodę, pragnąc udowodnić swoja odwagę Panu Krabsowi i zostać wielkim. Aby to uczynić, SpongeBob wraz z Latającym Holendrem, wybierają się w głąb oceanu, do miejsca, gdzie nie dotarł jeszcze prawie nikt. Film z pewnością rozbawi wielu widzów niezależnie od wieku.

„Sponge Bob. Klątwa pirata” – kadr z kreskówki

„Sponge Bob. Klątwa pirata” – kadr z kreskówki

Foto: mat. pras.

Ponadto, w ofercie jest również przedpremierowy pokaz „Niedziele”, zwycięzcy festiwalu w San Sebastian. To opowieść o nastolatce Ainarze, która odkrywa w sobie powołanie religijne. Jednak na przeszkodzie stoi współczesna rodzina, przez którą proces rozeznania, staje się dla dziewczyny bolesnym doświadczeniem. Mimo to, postanawia ona wstąpić do zamkniętego zakonu. Losy Ainary, opowiadają o poszukiwaniach własnej ścieżki życiowej wśród presji, konfliktów rodzinnych i pierwszych zauroczeń. Film zdążył już stać się hitem kinowym w Hiszpanii.  

Reklama
Reklama

Przedpremiera 26 i 27 grudnia

Dodatkową propozycją na ten tydzień jest długo wyczekiwana „Pomoc domowa” z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried w rolach głównych. Uciekając przed demonami przyszłości Millie, zaczyna nową prace jako gosposia w domu bogatego małżeństwa, którego mroczne tajemnice okazują się dla niej śmiertelnym zagrożeniem.

Kadr z filmu „Pomoc domowa”

Kadr z filmu „Pomoc domowa”

Foto: mat. pras.

To jedyna okazja, aby obejrzeć najnowsze produkcje zanim oficjalnie pojawią się w multipleksach.

Gdzie i kiedy obejrzeć wspomniane powyżej seanse?

Szczegółowe informacje dotyczące biletów i godzin seansów znajdują się na stronie sieci.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

"Nie otwieraj przed świętami" - kadr z kultowego slashera
piątek

Książkowy przykład kina klasy B

„To, co zabijasz” przedpremierowy pokaz w Lunie
piątek

„To, co zabijasz” przedpremierowy pokaz w Lunie

„Kevin sam w domu” to numer jeden kina familijnego
od poniedziałku

Święta w kinach. Grinch i Kevin powracają

Festiwal filmów bez cenzury. WATCH DOCS 2025
do niedzieli

Festiwal filmów bez cenzury. WATCH DOCS 2025

Audiowizualna podróż z Hansem Zimmerem
czwartek

Audiowizualna podróż z Hansem Zimmerem

Kino studyjne Luna zaprasza na projekcje filmów niezależnych, okrzykniętych najlepszymi przez Komisj
od poniedziałku do poniedziałku

19. Grand OFF – przestrzeń dla niekomercyjnych filmów

Na festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 pokazany zostanie przedpremierowo najnowszy polski se
środa-niedziela

BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025. Warszawski serialowy hub

„Skarbek i tajemnica magicznego sreberka” to kino familijne zanurzone w śląskiej mitologii, które ba
3 grudnia, wejściówki od 20 do 27 listopada

Bezpłatny seans rodzinny na Ursynowie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama