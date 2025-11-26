3.2°C
1006.7 hPa
Życie Warszawy

Na Odrowąża rusza remont jezdni. Objazdy w weekend

Publikacja: 26.11.2025 16:45

Zarząd Dróg Miejskich planuje w tym sezonie wykonać remont całej jezdni ulicy Odrowąża w kierunku ro

Zarząd Dróg Miejskich planuje w tym sezonie wykonać remont całej jezdni ulicy Odrowąża w kierunku ronda Żaba

Foto: mat. pras.

M.B.
W najbliższy weekend, od 28 listopada do 1 grudnia, kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia na ulicy Odrowąża w Warszawie. Drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni na odcinku prowadzącym w stronę ronda Żaba.

Prowadzone prace oznaczają całkowite zamknięcie przejazdu od ulicy Budowlanej do ronda oraz zmiany w kursowaniu autobusów nocnych.

Foto: mat. pras.

Remont Odrowąża – nowa nawierzchnia jeszcze w tym roku

Zarząd Dróg Miejskich planuje w tym sezonie wykonać remont całej jezdni ulicy Odrowąża w kierunku ronda Żaba, o ile pozwolą na to warunki pogodowe. Nowy asfalt zostanie ułożony na siatkach wzmacniających, co ma zwiększyć trwałość jezdni i zmniejszyć ryzyko powstawania spękań.

Pierwszy etap prac obejmie odcinek od ulicy Staniewickiej do ronda Żaba. Roboty rozpoczną się w piątek, 28 listopada, o godz. 22, a zakończą w poniedziałek, 1 grudnia, o godz. 4.

Zamknięta jezdnia i zmiany organizacji ruchu

Pomimo ograniczonego zakresu pierwszego etapu, jezdnia Odrowąża będzie zamknięta wcześniej – od ulicy Budowlanej aż do ronda Żaba. Kierowców czekają następujące zmiany:

Reklama
Reklama
  • jadąc ulicą Wysockiego, na skrzyżowaniu z Budowlaną i Matki Teresy z Kalkuty kierowcy skręcą z jednego pasa w prawo i z dwóch w lewo,
  • z Budowlanej nie będzie możliwości wyjazdu na Odrowąża,
  • z ulicy Matki Teresy z Kalkuty kierowcy pojadą wyłącznie w prawo.
Polecane
Na warszawskich ulicach gminnych trwa wymiana opraw oświetleniowych na nowoczesne typu SAVA
przestrzeń miejska
Rewolucja w oświetleniu ulicznym. W perspektywie milionowe oszczędności

Objazdy i dojazd do posesji

Dla kierowców wyznaczono objazd do ronda Żaba ulicami Matki Teresy z Kalkuty oraz św. Wincentego.

Zakaz wjazdu na Odrowąża z Wysockiego nie będzie dotyczył mieszkańców dojeżdżających do posesji oraz ulicy Pożarowej. Ruch w tym miejscu poprowadzony zostanie jednym pasem. Na skrzyżowaniu z Pożarową kierowcy będą mogli skręcić w prawo lub zawrócić, natomiast wyjazd z Pożarowej będzie możliwy jedynie w lewo – w kierunku Matki Teresy z Kalkuty.

Reklama
Reklama
Polecane
Drogowcy uporządkują Starzyńskiego
przebudowa
Drogowcy rozpoczęli remont na Starzyńskiego. Będzie nowa organizacja ruchu

Za skrzyżowaniem z Pożarową prosto ulicą Odrowąża pojadą tylko osoby dojeżdżające do posesji pod numerami 3B, 9, 11, 13 oraz do stacji benzynowej. Skrzyżowanie ze Staniewicką pozostanie zamknięte, a dojazd do niej będzie możliwy jedynie przez Pożarową.

Drugi etap prac już w przyszły weekend

Kolejny etap remontu zaplanowano na weekend 5–8 grudnia. Szczegółowa organizacja ruchu zostanie podana w osobnym komunikacie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Warszawa zapewnia karmę dla kotów wolno żyjących
zwierzę warszawskie

Warszawa zapewnia karmę dla kotów wolno żyjących

Jak kształtują się ceny mieszkań w Warszawie? Gdzie jest najdrożej?
ranking

Co tak naprawdę dzieje się na rynku mieszkań w Warszawie? Oto najdroższe i najtańsze dzielnice

Klub Lewicy chce, aby od pustych mieszkań płacić podatek jak od działalności gospodarczej
nieruchomości

Wyższy podatek od pustostanów? Radni zapowiadają powrót do tematu

Wpisana do rejestru zbytków kamienica przy Stalowej 54 odzyska swoją urodę i zostanie dostosowana do
zabytki

Rusza remont kamienicy przy Stalowej. Będą nowe mieszkania komunalne

Trwają konsultacje społeczne dotyczące ewentualnego wprowadzenia SPPN na kolejnych obszarach Mokotow
parkowanie

Kolejne poszerzenie SPPN. Trwają konsultacje społeczne

Na warszawskich ulicach gminnych trwa wymiana opraw oświetleniowych na nowoczesne typu SAVA
przestrzeń miejska

Rewolucja w oświetleniu ulicznym. W perspektywie milionowe oszczędności

Ukraińcy zatrzymani po wyłudzeniu niemal 105 tys. zł
bezpieczeństwo

Ukraińcy zatrzymani po wyłudzeniu niemal 105 tys. zł

Tegoroczna oferta miejskich Andrzejek udowadnia, że tradycja może być celebrowana w nowoczesny sposó
przewodnik „Życia Warszawy”

Gdzie lać wosk w Warszawie? 10 andrzejkowych imprez w stolicy.

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama