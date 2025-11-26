Na Odrowąża rusza remont jezdni. Objazdy w weekend

Zarząd Dróg Miejskich planuje w tym sezonie wykonać remont całej jezdni ulicy Odrowąża w kierunku ronda Żaba
Prowadzone prace oznaczają całkowite zamknięcie przejazdu od ulicy Budowlanej do ronda oraz zmiany w kursowaniu autobusów nocnych.
Zarząd Dróg Miejskich planuje w tym sezonie wykonać remont całej jezdni ulicy Odrowąża w kierunku ronda Żaba, o ile pozwolą na to warunki pogodowe. Nowy asfalt zostanie ułożony na siatkach wzmacniających, co ma zwiększyć trwałość jezdni i zmniejszyć ryzyko powstawania spękań.
Pierwszy etap prac obejmie odcinek od ulicy Staniewickiej do ronda Żaba. Roboty rozpoczną się w piątek, 28 listopada, o godz. 22, a zakończą w poniedziałek, 1 grudnia, o godz. 4.
Pomimo ograniczonego zakresu pierwszego etapu, jezdnia Odrowąża będzie zamknięta wcześniej – od ulicy Budowlanej aż do ronda Żaba. Kierowców czekają następujące zmiany:
Dla kierowców wyznaczono objazd do ronda Żaba ulicami Matki Teresy z Kalkuty oraz św. Wincentego.
Zakaz wjazdu na Odrowąża z Wysockiego nie będzie dotyczył mieszkańców dojeżdżających do posesji oraz ulicy Pożarowej. Ruch w tym miejscu poprowadzony zostanie jednym pasem. Na skrzyżowaniu z Pożarową kierowcy będą mogli skręcić w prawo lub zawrócić, natomiast wyjazd z Pożarowej będzie możliwy jedynie w lewo – w kierunku Matki Teresy z Kalkuty.
Za skrzyżowaniem z Pożarową prosto ulicą Odrowąża pojadą tylko osoby dojeżdżające do posesji pod numerami 3B, 9, 11, 13 oraz do stacji benzynowej. Skrzyżowanie ze Staniewicką pozostanie zamknięte, a dojazd do niej będzie możliwy jedynie przez Pożarową.
Kolejny etap remontu zaplanowano na weekend 5–8 grudnia. Szczegółowa organizacja ruchu zostanie podana w osobnym komunikacie.