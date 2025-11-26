Na Odrowąża rusza remont jezdni. Objazdy w weekend

W najbliższy weekend, od 28 listopada do 1 grudnia, kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia na ulicy Odrowąża w Warszawie. Drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni na odcinku prowadzącym w stronę ronda Żaba.



Prowadzone prace oznaczają całkowite zamknięcie przejazdu od ulicy Budowlanej do ronda oraz zmiany w kursowaniu autobusów nocnych.

Remont Odrowąża – nowa nawierzchnia jeszcze w tym roku

Zarząd Dróg Miejskich planuje w tym sezonie wykonać remont całej jezdni ulicy Odrowąża w kierunku ronda Żaba, o ile pozwolą na to warunki pogodowe. Nowy asfalt zostanie ułożony na siatkach wzmacniających, co ma zwiększyć trwałość jezdni i zmniejszyć ryzyko powstawania spękań.

Pierwszy etap prac obejmie odcinek od ulicy Staniewickiej do ronda Żaba. Roboty rozpoczną się w piątek, 28 listopada, o godz. 22, a zakończą w poniedziałek, 1 grudnia, o godz. 4.

Zamknięta jezdnia i zmiany organizacji ruchu

Pomimo ograniczonego zakresu pierwszego etapu, jezdnia Odrowąża będzie zamknięta wcześniej – od ulicy Budowlanej aż do ronda Żaba. Kierowców czekają następujące zmiany: