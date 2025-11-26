Rewolucja w oświetleniu ulicznym. W perspektywie milionowe oszczędności

Na warszawskich ulicach gminnych trwa wymiana opraw oświetleniowych na nowoczesne typu SAVA
Dzięki nowo zaprojektowanej oprawie SAVA, miasto spodziewa się oszczędności finansowych niemal 50 mln zł rocznie i redukcji emisji dwutlenku węgla na poziomie równoważnym posadzeniu ponad 4,4 miliona drzew.
Kluczowym elementem modernizacji jest wdrożenie specjalnie zaprojektowanego dla Warszawy modelu oprawy o nazwie SAVA. Miasto posiada pełną licencję na swobodne korzystanie z projektu, co w przyszłości umożliwi zamawianie identycznych konstrukcji u dowolnego producenta w drodze przetargu. Ten zabieg ma na celu standaryzację oświetlenia w stolicy, co przełoży się na łatwość zarządzania, konserwacji oraz jednolity wygląd przestrzeni publicznej.
Wszystkie nowe oprawy emitują światło o temperaturze barwowej 3000K, co jest przyjętym standardem. Wyjątkiem są jedynie wysokie maszty oświetleniowe, zazwyczaj zlokalizowane na węzłach drogowych, gdzie stosuje się temperaturę 4000K.
Schemat oprawy SAVA, lampy LED dla Warszawy
Model SAVA został zaprojektowany we współpracy ze specjalistami z miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Oprawa charakteryzuje się modułową i trwałą konstrukcją, wykonaną ze stopów aluminium. Ta "future proof" budowa pozwala na łatwą wymianę wszystkich podzespołów bez konieczności demontażu obudowy, co znacząco ułatwia serwisowanie.
Aby otworzyć oprawę i wymienić zużytą część, serwisant nie potrzebuje specjalistycznych narzędzi, dzięki zastosowaniu trwałego zawiasu beznarzędziowego oraz systemu automatycznego rozłączania, który odcina zasilanie podczas otwierania. Producent udzielił na oprawy 12 lat gwarancji, zakładając, że konstrukcja wytrzyma co najmniej kilkadziesiąt lat, pomimo ciągłego narażenia na warunki atmosferyczne.
Demontaż lamp sodowych kończy epokę zalanych pomarańczowym światłem ulic
Modernizacja oświetlenia na drogach zarządzanych bezpośrednio przez Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) kosztowała ponad 32 mln zł brutto. W ramach tej kwoty wymieniono ponad 37 tys. starych opraw sodowych lub metalohalogenkowych na LED.
Dzięki tej wymianie, roczne zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie na drogach ZDM spadnie o 56 proc., z 49,6 GWh do 21,8 GWh. W skali całej Warszawy, zużycie energii spadnie z 78,5 GWh do 50,7 GWh, co stanowi redukcję o 35 proc.
Proces wymiany opraw trwa również na ulicach gminnych, gdzie do końca 2024 roku wymienionych zostanie szacunkowo 40-45 tysięcy opraw. Oczekuje się, że ten dodatkowy etap podwoi korzyści wynikające z inwestycji. Łączna roczna oszczędność finansowa w skali miasta jest szacowana na prawie 50 mln zł. Ponadto, redukcja emisji dwutlenku węgla wyniesie ponad 31 tys. ton rocznie.