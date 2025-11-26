Rewolucja w oświetleniu ulicznym. W perspektywie milionowe oszczędności

Stolica kończy proces modernizacji oświetlenia ulicznego, wymieniając dotychczasowe oprawy na energooszczędną technologię LED. Inwestycja obejmująca drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, a obecnie skupia się na ulicach gminnych. Przyniesie poprawę estetyki i zarządzania systemem oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej.



Dzięki nowo zaprojektowanej oprawie SAVA, miasto spodziewa się oszczędności finansowych niemal 50 mln zł rocznie i redukcji emisji dwutlenku węgla na poziomie równoważnym posadzeniu ponad 4,4 miliona drzew.

Nowy standard oświetlenia: Oprawa SAVA

Kluczowym elementem modernizacji jest wdrożenie specjalnie zaprojektowanego dla Warszawy modelu oprawy o nazwie SAVA. Miasto posiada pełną licencję na swobodne korzystanie z projektu, co w przyszłości umożliwi zamawianie identycznych konstrukcji u dowolnego producenta w drodze przetargu. Ten zabieg ma na celu standaryzację oświetlenia w stolicy, co przełoży się na łatwość zarządzania, konserwacji oraz jednolity wygląd przestrzeni publicznej.

Wszystkie nowe oprawy emitują światło o temperaturze barwowej 3000K, co jest przyjętym standardem. Wyjątkiem są jedynie wysokie maszty oświetleniowe, zazwyczaj zlokalizowane na węzłach drogowych, gdzie stosuje się temperaturę 4000K.

Schemat oprawy SAVA, lampy LED dla Warszawy Foto: mat. pras.

Zalety techniczne i trwałość

Model SAVA został zaprojektowany we współpracy ze specjalistami z miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Oprawa charakteryzuje się modułową i trwałą konstrukcją, wykonaną ze stopów aluminium. Ta "future proof" budowa pozwala na łatwą wymianę wszystkich podzespołów bez konieczności demontażu obudowy, co znacząco ułatwia serwisowanie.