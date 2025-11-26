Gdzie lać wosk w Warszawie? 10 andrzejkowych imprez w stolicy. Wróżby, bale i koncerty

„Andrzejki w polskiej tradycji: historia, ciekawostki, zabawa” - tradycje w bibliotece

Na dzień przed kulminacją Andrzejek, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy zaprasza najmłodszych na edukacyjne spotkanie. W piątek 28 listopada o godz. 17 dzieci w wieku od 6 do 10 lat będą mogły wziąć udział w warsztatach „Andrzejki w polskiej tradycji: historia, ciekawostki, zabawa”. Spotkanie poprowadzi Justyna Szymańska ze Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”, która przybliży dawne obyczaje. Wstęp jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy (telefoniczne lub mailowe).

Weekend Czarów. Start największych imprez

Sobota, 29 listopada, to dzień, w którym odbędzie się największa liczba różnorodnych wydarzeń – od warsztatów rodzinnych po koncerty gwiazd.

Bielany: Powrót do lat 90.

Dzielnica Bielany przygotowała podwójną dawkę rozrywki w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany (ul. Lindego 20). Andrzejki dla dzieci odbędą się w godz. 11-14. Na maluchy czekają tradycyjne wróżby, występ teatralny, dmuchańce oraz malowanie buziek. Wieczorem, od godz. 17, dorośli przeniosą się w „Bielański Wehikuł Czasu” – muzyczną podróż do szalonych lat 90. W programie koncert Tribute to Roxette Band, a następnie występ gwiazdy wieczoru: KOMBI. Po koncertach parkiet przejmie DJ Piotr Kulbicki, serwując dyskotekowe hity dekady. Na oba wydarzenia wstęp jest wolny, ale obowiązują limity miejsc.

• Magia na wesoło w Wesołej

Wesoła zaprasza na warsztaty familijne „Katarzynki i Andrzejki - ludowa magia na wesoło” w Ośrodku Kultury Wesoła. Uczestnicy od 6. roku życia będą lać wosk pszczeli przez klucz, robić łódeczki andrzejkowe oraz poznawać dawne ciekawostki, np. jaką rolę w dawnych wróżbach odgrywał wiejski pies. Początek o godz. 17. Wydarzenie jest bezpłatne, ale wymaga zapisów.

• Muzyczny świat tradycji na Ursynowie

Ursynów proponuje „Rodzinne Andrzejki z Teatrem Echa” w Domu Sztuki (ul. Wiolinowej 14). Jest to koncert familijny w ramach cyklu „Tam Gdzie Gra Muzyka”. Teatr Echa zaprezentuje interaktywne wróżby i muzykę graną na nietypowych instrumentach, takich jak cymbały, sakshorn tenorowy i tuba, wprowadzając publiczność w magiczny świat tradycji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązuje odbiór wejściówek. Start o godz. 17.

Wola: Popołudnie z „Andrzejkowymi Sekretami Przyszłości”

W MAL Kotłownia (ul. Jana Olbrachta 7A) na Woli odbędzie się popołudniowa impreza integracyjna „Andrzejkowe Sekrety Przyszłości”. W godz. 13-17 zaproszeni są seniorzy, rodziny i młodzież. W programie tradycyjne wróżby (lanie wosku, losowanie życzeń), wspólne śpiewy z chórem sąsiedzkim oraz słodki poczęstunek. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

• Międzypokoleniowe Andrzejki w Ursusie

Wieczór wróżb i czarów w Domu Kultury „Kolorowa” (Sosnkowskiego 16) w Ursusie to zabawa taneczna z DJ-em Krzysiem. Organizatorzy gwarantują tradycyjne wróżby i dużą dawkę tańca. Rozpoczęcie o godz. 18. Koszt wstępu to 20 zł.

• Wawer roztańczony

Bal Andrzejkowy: Odkryj Przyszłość i Zatańcz z Radością w Wawerskim Centrum Kultury Filia Radość to propozycja rodzinna. Choć bal skierowany jest do dorosłych (wstęp 25 zł), dla dzieci 6+ przygotowano specjalny „Pokoik Małego Andrzejka” z animacjami. Wodzirejka Izi poprowadzi uczestników przez krótkie warsztaty taneczne, wróżby i warsztaty kulinarne. Start o godz. 18.

Atrakcje na zakończenie weekendu

Andrzejkowe świętowanie kończy się w niedzielę dwiema dużymi propozycjami, w tym jedną o charakterze sportowo-cyrkowym.

Żoliborz: Potańcówka z muzyką na żywo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz i Społeczny Dom Kultury WSM zapraszają na Żoliborską Potańcówkę Andrzejkową w godz. 13–15 w SDK WSM (ul. J. Słowackiego 19a). Jest to lokalne wydarzenie integracyjne z muzyką graną na żywo. Wstęp na potańcówkę jest wolny.

Magiczne Andrzejki w Hali Saska: wróżby, sport i cyrk

Mieszkańców Pragi-Południe lokalny OSiR zaprasza w godz. 14-17 do Hali „Saska”. Impreza łączy magię tradycji z aktywnością fizyczną. Na gości czeka czarodziejska strefa z pokazami cyrkowo-iluzjonistycznymi, interakcje ze szczudlarzami, malowanie buziek i tworzenie balonowych figur. W strefach tematycznych pojawią się stoiska z wróżbami, ciasteczkami i fotobudka 360, a także warsztaty tworzenia amuletów i wisiorków na szczęście. W wydarzeniu aktywnie uczestniczą partnerzy, oferując m.in. dynamiczne animacje sportowe (Grochovia Warszawa) oraz pokazy trójboju siłowego (TKKF Herkules). Dla pierwszych 80 gości przewidziano darmowe, zdrowe koktajle.