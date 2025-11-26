1.7°C
1006.1 hPa
Życie Warszawy

Gdzie lać wosk w Warszawie? 10 andrzejkowych imprez w stolicy. Wróżby, bale i koncerty

Publikacja: 26.11.2025 08:15

Tegoroczna oferta miejskich Andrzejek udowadnia, że tradycja może być celebrowana w nowoczesny sposó

Tegoroczna oferta miejskich Andrzejek udowadnia, że tradycja może być celebrowana w nowoczesny sposób

Foto: pixabay.com

Kacper Komaiszko
Koniec listopada to tradycyjnie czas magii, wróżb i zabawy przed Adwentem. Miejskie Ośrodki Kultury, Biblioteki oraz Urzędy Dzielnic przygotowały dla mieszkańców bogaty program bezpłatnych i niedrogich wydarzeń, które łączą pokolenia i kultywują dawne zwyczaje.

Obyczaje związane ze świętami Katarzynek (tradycyjnie dzień wróżb dla kawalerów) i Andrzejek (w dniu świętego Andrzeja, przeznaczonym dla panien) wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. W tym roku miejskie jednostki kultury zadbały o to, by zarówno dzieci, młodzież, jak i seniorzy znaleźli coś dla siebie.

Od edukacyjnych warsztatów po huczne potańcówki i koncerty – lista propozycji jest wyjątkowo długa i zróżnicowana. Aby ułatwić planowanie, „Życie Warszawy” przygotowało chronologiczny przewodnik po najciekawszych wydarzeniach.

Andrzejkowy kalendarz. Lista imprez w Warszawie

Listopadowe świętowanie rozpoczyna się już w środę 26 listopada, a oferta skierowana jest do najbardziej dojrzałych mieszkańców.

  • Wolski Bal Andrzejkowy: parkiet dla seniorów

Wola zaprasza na wydarzenie dedykowane osobom w wieku 50+. Wolski Bal Andrzejkowy to doskonała okazja do wspólnej zabawy i integracji. Impreza odbędzie się 26 listopada w godz. 17-19 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8. Na uczestników czeka oprawa muzyczna zapewniona przez DJ-a, drobny poczęstunek oraz popularna fotobudka. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, lecz obowiązują zaproszenia, które można odebrać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola.

Reklama
Reklama
  • „Andrzejki w polskiej tradycji: historia, ciekawostki, zabawa” - tradycje w bibliotece 

Na dzień przed kulminacją Andrzejek, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy zaprasza najmłodszych na edukacyjne spotkanie. W piątek 28 listopada o godz. 17 dzieci w wieku od 6 do 10 lat będą mogły wziąć udział w warsztatach „Andrzejki w polskiej tradycji: historia, ciekawostki, zabawa”. Spotkanie poprowadzi Justyna Szymańska ze Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”, która przybliży dawne obyczaje. Wstęp jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy (telefoniczne lub mailowe).

Polecane
Już 28 listopada rusza Jarmark Warszawski 2025
tradycja
Takiej świątecznej atrakcji Warszawa jeszcze nie miała. Festiwal nowości rusza już 28 listopada

Weekend Czarów. Start największych imprez

Sobota, 29 listopada, to dzień, w którym odbędzie się największa liczba różnorodnych wydarzeń – od warsztatów rodzinnych po koncerty gwiazd.

  • Bielany: Powrót do lat 90.

Dzielnica Bielany przygotowała podwójną dawkę rozrywki w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany (ul. Lindego 20). Andrzejki dla dzieci odbędą się w godz. 11-14. Na maluchy czekają tradycyjne wróżby, występ teatralny, dmuchańce oraz malowanie buziek. Wieczorem, od godz. 17, dorośli przeniosą się w „Bielański Wehikuł Czasu” – muzyczną podróż do szalonych lat 90. W programie koncert Tribute to Roxette Band, a następnie występ gwiazdy wieczoru: KOMBI. Po koncertach parkiet przejmie DJ Piotr Kulbicki, serwując dyskotekowe hity dekady. Na oba wydarzenia wstęp jest wolny, ale obowiązują limity miejsc.

Reklama
Reklama

• Magia na wesoło w Wesołej

Wesoła zaprasza na warsztaty familijne „Katarzynki i Andrzejki - ludowa magia na wesoło” w Ośrodku Kultury Wesoła. Uczestnicy od 6. roku życia będą lać wosk pszczeli przez klucz, robić łódeczki andrzejkowe oraz poznawać dawne ciekawostki, np. jaką rolę w dawnych wróżbach odgrywał wiejski pies. Początek o godz. 17. Wydarzenie jest bezpłatne, ale wymaga zapisów.

• Muzyczny świat tradycji na Ursynowie

Ursynów proponuje „Rodzinne Andrzejki z Teatrem Echa” w Domu Sztuki (ul. Wiolinowej 14). Jest to koncert familijny w ramach cyklu „Tam Gdzie Gra Muzyka”. Teatr Echa zaprezentuje interaktywne wróżby i muzykę graną na nietypowych instrumentach, takich jak cymbały, sakshorn tenorowy i tuba, wprowadzając publiczność w magiczny świat tradycji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązuje odbiór wejściówek. Start o godz. 17.

  • Wola: Popołudnie z „Andrzejkowymi Sekretami Przyszłości”

W MAL Kotłownia (ul. Jana Olbrachta 7A) na Woli odbędzie się popołudniowa impreza integracyjna „Andrzejkowe Sekrety Przyszłości”. W godz. 13-17 zaproszeni są seniorzy, rodziny i młodzież. W programie tradycyjne wróżby (lanie wosku, losowanie życzeń), wspólne śpiewy z chórem sąsiedzkim oraz słodki poczęstunek. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Reklama
Reklama
Polecane
Wstęp na Jarmark Świąteczny jest możliwy w ramach zakupu standardowego biletu wstępu na taras widoko
tradycja
Magia świąt 230 metrów nad ziemią. Jarmark Świąteczny w Varso Tower

• Międzypokoleniowe Andrzejki w Ursusie

Wieczór wróżb i czarów w Domu Kultury „Kolorowa” (Sosnkowskiego 16) w Ursusie to zabawa taneczna z DJ-em Krzysiem. Organizatorzy gwarantują tradycyjne wróżby i dużą dawkę tańca. Rozpoczęcie o godz. 18. Koszt wstępu to 20 zł.

• Wawer roztańczony

Bal Andrzejkowy: Odkryj Przyszłość i Zatańcz z Radością w Wawerskim Centrum Kultury Filia Radość to propozycja rodzinna. Choć bal skierowany jest do dorosłych (wstęp 25 zł), dla dzieci 6+ przygotowano specjalny „Pokoik Małego Andrzejka” z animacjami. Wodzirejka Izi poprowadzi uczestników przez krótkie warsztaty taneczne, wróżby i warsztaty kulinarne. Start o godz. 18.

Reklama
Reklama
Polecane
Jarmark świąteczny na międzymurzu każdego roku przyciąga swoją atmosferą
tradycja
Targi, kiermasze, jarmarki. Długa lista bożonarodzeniowych wydarzeń w Warszawie

Atrakcje na zakończenie weekendu

Andrzejkowe świętowanie kończy się w niedzielę dwiema dużymi propozycjami, w tym jedną o charakterze sportowo-cyrkowym.

  • Żoliborz: Potańcówka z muzyką na żywo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz i Społeczny Dom Kultury WSM zapraszają na Żoliborską Potańcówkę Andrzejkową w godz. 13–15 w SDK WSM (ul. J. Słowackiego 19a). Jest to lokalne wydarzenie integracyjne z muzyką graną na żywo. Wstęp na potańcówkę jest wolny.

  • Magiczne Andrzejki w Hali Saska: wróżby, sport i cyrk
Reklama
Reklama

Mieszkańców Pragi-Południe lokalny OSiR zaprasza w godz. 14-17 do Hali „Saska”. Impreza łączy magię tradycji z aktywnością fizyczną. Na gości czeka czarodziejska strefa z pokazami cyrkowo-iluzjonistycznymi, interakcje ze szczudlarzami, malowanie buziek i tworzenie balonowych figur. W strefach tematycznych pojawią się stoiska z wróżbami, ciasteczkami i fotobudka 360, a także warsztaty tworzenia amuletów i wisiorków na szczęście. W wydarzeniu aktywnie uczestniczą partnerzy, oferując m.in. dynamiczne animacje sportowe (Grochovia Warszawa) oraz pokazy trójboju siłowego (TKKF Herkules). Dla pierwszych 80 gości przewidziano darmowe, zdrowe koktajle.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nadzwyczajna sesja rady dzielnicy ma się odbyć w czwartek, 27 listopada, w Urzędzie Dzielnicy Praga-
polityka

Praga bez inwestycji, ale za to z choinką. Radni chcą odwołać wiceburmistrza

Nowy Świat jest jedną z najdroższych ulic świata
nieruchomości

Nowy Świat wśród najdroższych ulic świata. Wyniki rankingu

Już 28 listopada rusza Jarmark Warszawski 2025
tradycja

Takiej świątecznej atrakcji Warszawa jeszcze nie miała. Festiwal nowości rusza już 28 listopada

Służby ujawniły w pełni wyposażoną, nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych, która działała na tere
bezpieczeństwo

CBŚP i KAS zlikwidowały gigantyczną fabrykę nielegalnych papierosów

Syriusz i Orion - oba 12-kondygnacyjne budynki z końca lat 90. ubiegłego wieku były niegdyś częścią
inwestycje

Koniec ery Mordoru. Archicom wyburza kolejne biurowce

Jedną z aren igrzysk olimpijskich w Warszawie mógłby być Stadion Narodowy?
plany na przyszłość

Igrzyska olimpijskie w Warszawie? Trzaskowski: To projekt cywilizacyjny

Zatrzymany za wspinaczkę na "Diabelski Młyn"
bezpieczeństwo

Zatrzymany za wspinaczkę na "Diabelski Młyn"

Termy Uniejów oddalone są od Warszawy o ok. 170 km
rekreacja

Relaks w termach? Niedaleko Warszawy czeka mnóstwo atrakcji

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama