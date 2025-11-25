Relaks w termach? Niedaleko Warszawy czeka mnóstwo atrakcji

Termy Uniejów oddalone są od Warszawy o ok. 170 km
Poza odwiedzeniem basenów termalnych proponujemy jeszcze przedłużyć wycieczkę o inne ciekawe atrakcje znajdujące się w ich okolicy. Tych natomiast, jak się okazuje, nie brakuje.
Termy Mszczonów znajdują się zaledwie 45 km na południowy zachód od Warszawy.
Jak można przeczytać na ich stronie internetowej, są kompleksem basenów wykorzystujących słodkie źródła termalne. Zasila je woda o temperaturze od 26 do 34 stopni Celsjusza, która wydobywana jest z głębokości ponad 1600 m. Znaleźć można tu pięć basenów: dwa całoroczne baseny termalne, basen rekreacyjny, sportowy i basen dla dzieci. Ponadto wśród atrakcji są m.in.: zjeżdżalnie wodne, sauny, grota solna, boiska do plażowej piłki siatkowej i plac zabaw dla dzieci.
Termy Mszczonów otwarte są codziennie w godz. 9-21, z wyjątkiem: 1 stycznia, Niedzieli Wielkanocnej, 1 listopada, 24 i 25 grudnia. Obiekt nieczynny jest także w czasie wiosennej przerwy technicznej (w 2025 roku miała ona miejsce od 31 marca do 20 kwietnia), natomiast 31 grudnia czynny jest w godz. 9-14.
Ceny biletów dla jednej osoby wynoszą od 13 do 120 zł i różnią się w zależności od sezonu, długości pobytu i rodzaju ewentualnej ulgi.
Jak można przeczytać na stronie internetowej term, wykorzystywane w nich wody termalne charakteryzują się „[…] podwyższoną zawartością związków żelaza, co powoduje wzrost intensywności ich barwy (brązowo- zielonkawa) i stopnia mętności. Ze względów praktycznych niewskazane jest używanie białych lub bardzo jasnych strojów kąpielowych”.
Odwiedzając Termy Mszczonów warto zatrzymać się w okolicy na dłużej. Znaleźć tu bowiem można wiele atrakcji. Wśród nich wspomnieć można znajdujący się w Mszczonowie Deepspot, który jest najgłębszym basenem nurkowym w Europie. Z kolei w odległości zaledwie 4 km od term mieści się Pałac w Radziejowicach.
Ok. 165 km na południowy zachód od stolicy znajduje się Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji – Termy Poddębice, które wykorzystuje naturalne wody geotermalne wydobywane z głębokości 2101 metrów. Kompleks tworzy 7 basenów zewnętrznych i wewnętrznych o łącznej powierzchni lustra wody ok. 2300 mkw., a także strefy saun oraz strefa SPA.
Jak można przeczytać na stronie internetowej term, „woda ma charakter wodorowęglanowo – sodowo – krzemionkowo - wapniowy. Jest hipertermalna i niskozmineralizowana. Kąpiel w wodzie termalnej jest korzystna dla organizmu bez względu na wiek. Obecne w wodzie związki krzemu są korzystnymi walorami, powodującymi lepsze nawilżenie i oczyszczenie skóry. Woda poprzez swą temperaturę poprawia krążenie, odpręża, zmniejsza bolesność mięśni i stawów. Wpływa korzystnie na poprawę układu nerwowego i powoduje poprawę ogólnego samopoczucia”.
Termy Poddębice czynne są codziennie w godz. 10-22. Jednak od 10 do 25 grudnia 2025 roku – jak poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych – trwać będzie coroczna przerwa technologiczna. W tym czasie strefa basenowa i strefa saun będą nieczynne.
Ceny biletów dla jednej osoby – w zależności od terminu, czasu i rodzaju – mieszczą się w przedziale od 30 do 192 zł.
Odwiedzając termy warto jeszcze wybrać się do Ogrodu Zmysłów oraz Pijalni Wód Termalnych, które znajdują się w Poddębicach czy zlokalizowanego niespełna 3 km dalej Zoo Safari Borysew.
Termy Uniejów to kolejne termy niedaleko Warszawy, od której dzieli je ok. 170 km.
Kompleks basenowy Term Uniejów składa się z kąpieliska wewnętrznego (basenu ze statkiem pirackim, tężni solankowej i basenu solankowo-uzdrowiskowego) i zewnętrznego (m.in.: dużego basenu solankowo-uzdrowiskowego, basenu dziecięcego, basenu pływackiego, wyspy z jacuzzi i zjeżdżalni). Woda termalna czerpana jest tu za pomocą trzech odwiertów z głębokości ponad 2 kilometrów
Termy Uniejów czynne są codziennie w godz. 10-22. Ceny biletów dla jednej osoby wynoszą od 23 do 131 zł (w zależności od dnia, godziny, długości pobytu i rodzaju ewentualnej ulgi).
W trakcie pobytu w Uniejowie warto wybrać się też do Jodowej Tężni Solankowej czy nad oddalony o ok. 25 km zbiornik Jeziorsko, w pobliżu którego znajdują się dwie wieże widokowe (w miejscowości Glinne i Proboszczowice).