Relaks w termach? Niedaleko Warszawy czeka mnóstwo atrakcji

Ceny biletów dla jednej osoby wynoszą od 13 do 120 zł i różnią się w zależności od sezonu, długości pobytu i rodzaju ewentualnej ulgi.

Jak można przeczytać na stronie internetowej term, wykorzystywane w nich wody termalne charakteryzują się „[…] podwyższoną zawartością związków żelaza, co powoduje wzrost intensywności ich barwy (brązowo- zielonkawa) i stopnia mętności. Ze względów praktycznych niewskazane jest używanie białych lub bardzo jasnych strojów kąpielowych”.

Odwiedzając Termy Mszczonów warto zatrzymać się w okolicy na dłużej. Znaleźć tu bowiem można wiele atrakcji. Wśród nich wspomnieć można znajdujący się w Mszczonowie Deepspot, który jest najgłębszym basenem nurkowym w Europie. Z kolei w odległości zaledwie 4 km od term mieści się Pałac w Radziejowicach.

Termy blisko Warszawy: Termy Poddębice

Ok. 165 km na południowy zachód od stolicy znajduje się Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji – Termy Poddębice, które wykorzystuje naturalne wody geotermalne wydobywane z głębokości 2101 metrów. Kompleks tworzy 7 basenów zewnętrznych i wewnętrznych o łącznej powierzchni lustra wody ok. 2300 mkw., a także strefy saun oraz strefa SPA.

Jak można przeczytać na stronie internetowej term, „woda ma charakter wodorowęglanowo – sodowo – krzemionkowo - wapniowy. Jest hipertermalna i niskozmineralizowana. Kąpiel w wodzie termalnej jest korzystna dla organizmu bez względu na wiek. Obecne w wodzie związki krzemu są korzystnymi walorami, powodującymi lepsze nawilżenie i oczyszczenie skóry. Woda poprzez swą temperaturę poprawia krążenie, odpręża, zmniejsza bolesność mięśni i stawów. Wpływa korzystnie na poprawę układu nerwowego i powoduje poprawę ogólnego samopoczucia”.

Termy Poddębice czynne są codziennie w godz. 10-22. Jednak od 10 do 25 grudnia 2025 roku – jak poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych – trwać będzie coroczna przerwa technologiczna. W tym czasie strefa basenowa i strefa saun będą nieczynne.

Ceny biletów dla jednej osoby – w zależności od terminu, czasu i rodzaju – mieszczą się w przedziale od 30 do 192 zł.

Odwiedzając termy warto jeszcze wybrać się do Ogrodu Zmysłów oraz Pijalni Wód Termalnych, które znajdują się w Poddębicach czy zlokalizowanego niespełna 3 km dalej Zoo Safari Borysew.

Termy niedaleko Warszawy: Termy Uniejów

Termy Uniejów to kolejne termy niedaleko Warszawy, od której dzieli je ok. 170 km.

Kompleks basenowy Term Uniejów składa się z kąpieliska wewnętrznego (basenu ze statkiem pirackim, tężni solankowej i basenu solankowo-uzdrowiskowego) i zewnętrznego (m.in.: dużego basenu solankowo-uzdrowiskowego, basenu dziecięcego, basenu pływackiego, wyspy z jacuzzi i zjeżdżalni). Woda termalna czerpana jest tu za pomocą trzech odwiertów z głębokości ponad 2 kilometrów

Termy Uniejów czynne są codziennie w godz. 10-22. Ceny biletów dla jednej osoby wynoszą od 23 do 131 zł (w zależności od dnia, godziny, długości pobytu i rodzaju ewentualnej ulgi).

W trakcie pobytu w Uniejowie warto wybrać się też do Jodowej Tężni Solankowej czy nad oddalony o ok. 25 km zbiornik Jeziorsko, w pobliżu którego znajdują się dwie wieże widokowe (w miejscowości Glinne i Proboszczowice).