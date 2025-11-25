1.3°C
1007.1 hPa
Życie Warszawy

Koniec ery Mordoru. Archicom wyburza kolejne biurowce

Publikacja: 25.11.2025 14:40

Syriusz i Orion - oba 12-kondygnacyjne budynki z końca lat 90. ubiegłego wieku były niegdyś częścią

Syriusz i Orion - oba 12-kondygnacyjne budynki z końca lat 90. ubiegłego wieku były niegdyś częścią Empark Mokotów Business Park

Foto: mat. pras.

M.B.
Mokotów przechodzi transformację. Inwestor Archicom otrzymał zgodę na rozbiórkę dwóch historycznych biurowców – Syriusza i Oriona – położonych przy ulicy Postępu. Obiekty te, będące przez lata symbolem tzw. Mordoru, znikną z mapy miasta, torując drogę dla nowego projektu Modern Mokotów.

Archicom uzyskał niezbędną decyzję administracyjną, która pozwala na rozpoczęcie prac rozbiórkowych biurowców Syriusz (Postępu 18A) i Orion (Postępu 18B). Obie 12-kondygnacyjne konstrukcje z końca lat 90. ubiegłego wieku były niegdyś częścią Empark Mokotów Business Park, jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych kompleksów biurowych w Polsce. Ich wyburzenie wpisuje się w szerszy trend zmiany charakteru Służewca Przemysłowego z dzielnicy czysto biurowej na obszar o bardziej zróżnicowanych funkcjach.

Charakterystyka wyburzanych obiektów

Oba biurowce, Syriusz (ukończony w latach 1996-1999) oraz Orion (ukończony w 1999 r.), zostały zaprojektowane przez renomowaną pracownię JEMS Architekci. Syriusz oferował powierzchnie biurowe klasy B, natomiast Orion dysponował ponad 19 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Powstały w okresie dynamicznego rozwoju Mokotowa, kiedy obszar ten stał się największym zagłębiem biurowym stolicy.

Mordor pod kilof: Saturn idzie w ślady Marsa

Rozbiórka Syriusza i Oriona nie jest jedyną inwestycją tego typu planowaną przez Archicom w tej okolicy. Spółka Archicom Warszawa 2 Sp. z o.o., należąca do grupy Archicom S.A., złożyła również wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę biurowca Saturn przy ul. Domaniewskiej 41. Ten ponad 11-kondygnacyjny budynek, również zaprojektowany przez JEMS Architekci i powstały w latach 1996-1997, oferował około 14 tys. m² powierzchni.

W miejsce wyburzonych już i przewidzianych do wyburzenia biurowców powstanie nowa inwestycja, o char

W miejsce wyburzonych już i przewidzianych do wyburzenia biurowców powstanie nowa inwestycja, o charakterze przede wszystkim mieszkaniowym, Modern Mokotów

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Wniosek o rozbiórkę Saturna, którego nieruchomość została przejęta przez Archicom od Globe Trade Centre w 2024 roku, potwierdza długofalowe plany inwestora. Wcześniej z krajobrazu Domaniewskiej zniknął już biurowiec Mars, co wskazuje na strategię przekształcania serca biznesowego Mokotowa w nowoczesną, wielofunkcyjną zabudowę, łączącą powierzchnie mieszkalne, biurowe i usługowe.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowy Świat jest jedną z najdroższych ulic świata
nieruchomości

Nowy Świat wśród najdroższych ulic świata. Wyniki najnowszego rankingu

Już 28 listopada rusza Jarmark Warszawski 2025
tradycja

Takiej świątecznej atrakcji Warszawa jeszcze nie miała. Festiwal nowości rusza już 28 listopada

Służby ujawniły w pełni wyposażoną, nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych, która działała na tere
bezpieczeństwo

CBŚP i KAS zlikwidowały gigantyczną fabrykę nielegalnych papierosów

Jedną z aren igrzysk olimpijskich w Warszawie mógłby być Stadion Narodowy?
plany na przyszłość

Igrzyska olimpijskie w Warszawie? Trzaskowski: To projekt cywilizacyjny

Zatrzymany za wspinaczkę na "Diabelski Młyn"
bezpieczeństwo

Zatrzymany za wspinaczkę na "Diabelski Młyn"

Termy Uniejów oddalone są od Warszawy o ok. 170 km
rekreacja

Relaks w termach? Niedaleko Warszawy czeka mnóstwo atrakcji

Wojciech Bogumił Jastrzębowski był wybitnym naukowcem, wynalazcą i dydaktykiem, lecz także autorem p
historia

Żoliborz chce upamiętnić prof. Jastrzębowskiego. Co zrobił dla tej dzielnicy?

Koty, wyczuwając wyższą temperaturę, wskakują do komory silnika, szukając tam bezpiecznej kryjówki.
zwierzę warszawskie

Zimowy apel do kierowców. „Sprawdź, czy pod maską nie ma kota”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama