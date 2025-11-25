Koniec ery Mordoru. Archicom wyburza kolejne biurowce

Mokotów przechodzi transformację. Inwestor Archicom otrzymał zgodę na rozbiórkę dwóch historycznych biurowców – Syriusza i Oriona – położonych przy ulicy Postępu. Obiekty te, będące przez lata symbolem tzw. Mordoru, znikną z mapy miasta, torując drogę dla nowego projektu Modern Mokotów.



Archicom uzyskał niezbędną decyzję administracyjną, która pozwala na rozpoczęcie prac rozbiórkowych biurowców Syriusz (Postępu 18A) i Orion (Postępu 18B). Obie 12-kondygnacyjne konstrukcje z końca lat 90. ubiegłego wieku były niegdyś częścią Empark Mokotów Business Park, jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych kompleksów biurowych w Polsce. Ich wyburzenie wpisuje się w szerszy trend zmiany charakteru Służewca Przemysłowego z dzielnicy czysto biurowej na obszar o bardziej zróżnicowanych funkcjach.

Charakterystyka wyburzanych obiektów

Oba biurowce, Syriusz (ukończony w latach 1996-1999) oraz Orion (ukończony w 1999 r.), zostały zaprojektowane przez renomowaną pracownię JEMS Architekci. Syriusz oferował powierzchnie biurowe klasy B, natomiast Orion dysponował ponad 19 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Powstały w okresie dynamicznego rozwoju Mokotowa, kiedy obszar ten stał się największym zagłębiem biurowym stolicy.

Mordor pod kilof: Saturn idzie w ślady Marsa

Rozbiórka Syriusza i Oriona nie jest jedyną inwestycją tego typu planowaną przez Archicom w tej okolicy. Spółka Archicom Warszawa 2 Sp. z o.o., należąca do grupy Archicom S.A., złożyła również wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę biurowca Saturn przy ul. Domaniewskiej 41. Ten ponad 11-kondygnacyjny budynek, również zaprojektowany przez JEMS Architekci i powstały w latach 1996-1997, oferował około 14 tys. m² powierzchni.