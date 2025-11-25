Koniec ery Mordoru. Archicom wyburza kolejne biurowce

Syriusz i Orion - oba 12-kondygnacyjne budynki z końca lat 90. ubiegłego wieku były niegdyś częścią Empark Mokotów Business Park
Archicom uzyskał niezbędną decyzję administracyjną, która pozwala na rozpoczęcie prac rozbiórkowych biurowców Syriusz (Postępu 18A) i Orion (Postępu 18B). Obie 12-kondygnacyjne konstrukcje z końca lat 90. ubiegłego wieku były niegdyś częścią Empark Mokotów Business Park, jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych kompleksów biurowych w Polsce. Ich wyburzenie wpisuje się w szerszy trend zmiany charakteru Służewca Przemysłowego z dzielnicy czysto biurowej na obszar o bardziej zróżnicowanych funkcjach.
Oba biurowce, Syriusz (ukończony w latach 1996-1999) oraz Orion (ukończony w 1999 r.), zostały zaprojektowane przez renomowaną pracownię JEMS Architekci. Syriusz oferował powierzchnie biurowe klasy B, natomiast Orion dysponował ponad 19 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Powstały w okresie dynamicznego rozwoju Mokotowa, kiedy obszar ten stał się największym zagłębiem biurowym stolicy.
Rozbiórka Syriusza i Oriona nie jest jedyną inwestycją tego typu planowaną przez Archicom w tej okolicy. Spółka Archicom Warszawa 2 Sp. z o.o., należąca do grupy Archicom S.A., złożyła również wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę biurowca Saturn przy ul. Domaniewskiej 41. Ten ponad 11-kondygnacyjny budynek, również zaprojektowany przez JEMS Architekci i powstały w latach 1996-1997, oferował około 14 tys. m² powierzchni.
W miejsce wyburzonych już i przewidzianych do wyburzenia biurowców powstanie nowa inwestycja, o charakterze przede wszystkim mieszkaniowym, Modern Mokotów
Wniosek o rozbiórkę Saturna, którego nieruchomość została przejęta przez Archicom od Globe Trade Centre w 2024 roku, potwierdza długofalowe plany inwestora. Wcześniej z krajobrazu Domaniewskiej zniknął już biurowiec Mars, co wskazuje na strategię przekształcania serca biznesowego Mokotowa w nowoczesną, wielofunkcyjną zabudowę, łączącą powierzchnie mieszkalne, biurowe i usługowe.