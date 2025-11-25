1.3°C
Życie Warszawy

Igrzyska olimpijskie w Warszawie? Machina ruszyła. Trzaskowski: To projekt cywilizacyjny

Publikacja: 25.11.2025 14:00

Jedną z aren igrzysk olimpijskich w Warszawie mógłby być Stadion Narodowy?

Foto: UM Warszawa

Maria Krzos
Polska będzie ubiegać się o zorganizowanie w Warszawie igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w 2040 lub 2044 roku – ogłoszono podczas spotkania poświęconego Strategii Rozwoju Polskiego Sportu 2040, które odbyło się na Stadionie Narodowym.

Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki informując o dotychczasowych efektach pracy nad strategią i ogłaszając plan ubiegania się o organizację igrzysk podkreślił, że są to dwa komplementarne procesy. Ich celem ma być wzmocnienie sportu w Polsce. – Chcemy stworzyć system, który będzie działał przez dekady. Igrzyska mają być zwieńczeniem zmian, a nie ich początkiem. To projekt, który ma budować zdrowe, aktywne i ambitne społeczeństwo – powiedział.

Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na historyczny i symboliczny wymiar projektu olimpijskiego oraz rolę Warszawy jako gospodarza dużych wydarzeń sportowych. – W latach 40. XX wieku Warszawy miało nie być. Taki cel stawiał sobie okupant. A dziś mówimy o tym, że w latach 40. XXI wieku Warszawa może stać się areną Igrzysk Olimpijskich. To jest skala sukcesu, jaki wspólnie osiągnęliśmy – podkreślił.

„Igrzyska to projekt cywilizacyjny”

Trzaskowski zaznaczył, że przygotowanie igrzysk to proces długofalowy, wymagający wieloletnich starań oraz współpracy różnych środowisk. – Igrzyska to projekt cywilizacyjny. Szansa rozwojowa dla całej Polski i impuls do dużych inwestycji, które będą służyć mieszkańcom przez kolejne dekady. To przedsięwzięcie, które musi być prowadzone wspólnie – stwierdził.

Oprócz Warszawy w organizację tego wydarzenia zaangażowane mają być też inne miasta takie jak Gdańsk, Poznań, Wrocław, Rzeszów i Kraków. Wstępny plan zakłada powstanie w nich centrów pobytowo-treningowych. Ma być to dodatkowy impuls do rozwoju infrastruktury sportowej w kraju.

Jakich nakładów wymagać będzie zorganizowanie igrzysk w Warszawie?

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że dużych nakładów w infrastrukturę sportową wymagać będzie przede wszystkim Warszawa. Portal sport.pl zwraca uwagę, że „na razie nie poznaliśmy zbyt wielu konkretów dot. polskich igrzysk. Rutnicki wyobraża sobie, że taka impreza oznaczałaby m.in. budowę w Warszawie hali z widownią na ponad 20 tysięcy miejsc i modernizację Stadionu Narodowego. Konieczne byłoby powiększenie jego trybun z obecnych 58 do 70-80 tysięcy miejsc. I zastosowanie takich rozwiązań, dzięki którym na igrzyskach na tym obiekcie byłaby bieżnia i można byłoby rozgrywać na nim zawody lekkoatletyczne” – czytamy.

Jak będą wyglądać starania Polski o organizację igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich?

Jak informuje ministerstwo sportu, proces wyboru gospodarza igrzysk składa się z czterech etapów. „Pierwszy z nich, trwający w ostatnim kwartale bieżącego roku i w pierwszym kwartale roku przyszłego, obejmuje nieformalną wymianę informacji. Po nim nastąpi ciągły dialog, a następnie, od początku 2027 r., dialog przedmiotowy. Gospodarza igrzysk poznamy najprawdopodobniej w lipcu 2028 r. podczas sesji MKOl” – czytamy.

Podczas spotkania na PGE Narodowym, które odbyło się 24 listopada, poinformowano o powołaniu Zespołu roboczego ds. kandydatury do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. W jego skład wchodzą m.in. przedstawiciele ministerstwa sportu, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów, a także samorządów i ruchu olimpijskiego (tj. Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego) oraz mediów. – Głęboko wierzę, że Polska jest gotowa na to, żeby gościć igrzyska olimpijskie. Moje pięcioletnie doświadczenie w strukturach MKOl pokazuje mi, że mamy wiele powodów do dumy. Jesteśmy wśród najlepszych gospodarek świata i wszyscy, którzy odwiedzają Polskę, są pod wielkim wrażeniem tego, na jakim poziomie jesteśmy – powiedziała Maja Włoszczowska, członkini MKOl, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim.

Ruszyły konsultacje „Strategii Rozwoju Polskiego Sportu 2040”

Równolegle do starań o organizację igrzysk rozpoczyna się proces konsultacji i wdrażania Strategii Rozwoju Polskiego Sportu 2040. Ma ona przynieść długofalowe efekty w zakresie zdrowia publicznego i tworzenia warunków dla osiągania międzynarodowych sukcesów sportowych.

Rekomendacje do strategii powstały na podstawie diagnozy polskiego sportu, w ramach której między 30 czerwca a 15 października br. odbyły się 52 spotkania i warsztaty diagnostyczne, w których uczestniczyło łącznie 116 osób. – Mamy na dzisiaj rekomendacje wynikające z prac nad strategią – powiedział Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie.

24 listopada ruszyły konsultacje społeczne strategii, które potrwają do lutego 2026 r. Każdy może wziąć w nich udział (szczegóły na https://strategiasportu.pl/). Projekt strategii powinien być gotowy do czerwca 2026 r. W kolejnym miesiącu ruszy ocena oddziaływania na środowisko, która potrwa do września 2026 r. Ostatni krok, czyli procedowanie uchwały o przyjęciu strategii poprzez uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje społeczne oraz Komitety Rady Ministrów zgodnie z planem zakończy się w grudniu przyszłego roku. Strategia ma zostać wdrożona od 2027 r.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

