Starzyńskiego zmieni oblicze. Drogowcy rozpoczęli remont. Będzie nowa organizacja ruchu

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął kompleksową przebudowę na ul. Starzyńskiego. Inwestycja, która miała być jedynie remontem ścieżki rowerowej z Budżetu Obywatelskiego, została znacząco poszerzona, przynosząc kluczowe zmiany dla wszystkich uczestników ruchu w rejonie Ronda Starzyńskiego.



W stolicy ruszyły prace budowlane na ulicy Starzyńskiego, które szybko wykroczyły poza pierwotnie zakładany zakres. Początkowo, zadanie dotyczyło wyłącznie renowacji drogi dla rowerów, będącej projektem zgłoszonym i wybranym przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zarząd Dróg Miejskich podjął jednak decyzję o daleko idącym rozszerzeniu inwestycji. Dzięki temu, modernizacja, która odbywa się po południowej stronie ulicy na odcinku między Rondem Starzyńskiego a ulicą Namysłowską, obejmie niemal całą infrastrukturę drogową. W rezultacie zmiany poczują nie tylko cykliści, ale także piesi, kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej.

Wygodniej dla rowerzystów

Najważniejsze udogodnienia czekają na rowerzystów. Zgodnie z planem, dotychczasowa nawierzchnia drogi rowerowej zostanie zmodernizowana – niekomfortowa w jeździe kostka zostanie zastąpiona nowym, gładkim asfaltem, co znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

ZDM planuje także korektę geometrii trasy. Obecnie przebieg trasy jest niewygodnie wykrzywiony z powodu lokalizacji pobliskiego przystanku autobusowego. Dzięki przesunięciu infrastruktury, droga zostanie wyprostowana, eliminując uciążliwe łuki. Dodatkowo, łącznik z kluczowym przejazdem rowerowym przez ulicę Starzyńskiego, który dotychczas prowadzony był ostrym łukiem, zostanie poszerzony i złagodzony, poprawiając płynność przejazdu i ograniczając ryzyko kolizji.