Starzyńskiego zmieni oblicze. Drogowcy rozpoczęli remont. Będzie nowa organizacja ruchu

Drogowcy uporządkują Starzyńskiego
W stolicy ruszyły prace budowlane na ulicy Starzyńskiego, które szybko wykroczyły poza pierwotnie zakładany zakres. Początkowo, zadanie dotyczyło wyłącznie renowacji drogi dla rowerów, będącej projektem zgłoszonym i wybranym przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zarząd Dróg Miejskich podjął jednak decyzję o daleko idącym rozszerzeniu inwestycji. Dzięki temu, modernizacja, która odbywa się po południowej stronie ulicy na odcinku między Rondem Starzyńskiego a ulicą Namysłowską, obejmie niemal całą infrastrukturę drogową. W rezultacie zmiany poczują nie tylko cykliści, ale także piesi, kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej.
Najważniejsze udogodnienia czekają na rowerzystów. Zgodnie z planem, dotychczasowa nawierzchnia drogi rowerowej zostanie zmodernizowana – niekomfortowa w jeździe kostka zostanie zastąpiona nowym, gładkim asfaltem, co znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
ZDM planuje także korektę geometrii trasy. Obecnie przebieg trasy jest niewygodnie wykrzywiony z powodu lokalizacji pobliskiego przystanku autobusowego. Dzięki przesunięciu infrastruktury, droga zostanie wyprostowana, eliminując uciążliwe łuki. Dodatkowo, łącznik z kluczowym przejazdem rowerowym przez ulicę Starzyńskiego, który dotychczas prowadzony był ostrym łukiem, zostanie poszerzony i złagodzony, poprawiając płynność przejazdu i ograniczając ryzyko kolizji.
W ramach rozszerzonego zakresu prac znacząco poprawi się także sytuacja pieszych. W miejscu, które powstało po przesunięciu przystanku autobusowego, powstanie nowy chodnik, który zostanie następnie płynnie podłączony do istniejącego trotuaru wzdłuż Starzyńskiego. Ponadto, na dalszym odcinku, wzdłuż nowej drogi rowerowej, istniejący chodnik przejdzie gruntowny remont.
Kluczowym elementem podnoszącym bezpieczeństwo jest planowane skrócenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego tuż przy Rondzie Starzyńskiego. Mniejsza długość przejścia bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa korzystających z niego mieszkańców.
Przebudowa wymusiła również zmiany w organizacji ruchu drogowego. W celu wygospodarowania przestrzeni na nowe elementy infrastruktury, jezdnia ulicy Starzyńskiego na remontowanym odcinku zostanie zwężona do jednego pasa ruchu.
ZDM argumentuje tę zmianę faktem, iż drugi pas i tak kończy się zaraz za zlokalizowanym tam przystankiem, minimalizując tym samym wpływ na płynność ruchu. Co istotne z punktu widzenia mieszkańców i firm, kierowcy zyskają wymierną korzyść w postaci utworzenia kilkunastu nowych miejsc postojowych wzdłuż remontowanej ulicy.
Pasażerowie komunikacji miejskiej również mogą spodziewać się znacznych udogodnień. Zatoka autobusowa oraz cały przystanek zostaną przesunięte – zlokalizowane będą bliżej wiaduktu w ciągu ulicy Starzyńskiego. W ramach inwestycji przewidziano remont – a w zasadzie budowę całkowicie nowego zespołu przystankowego, co podniesie komfort oczekiwania na autobus i estetykę tej części ulicy.