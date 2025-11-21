Utrudnienia na linii WKD. Nieczynna będzie stacja Podkowa Leśna Główna

Od 28 do 30 listopada (od piątku do niedzieli) całkowite zamknięta będzie stacja Podkowa Leśna Główna. Nieczynne będą też tory nr 1 i 2 na odcinku Podkowa Leśna Zachodnia - Podkowa Leśna Wschodnia. Planowana jest tam wymiana szyn i rozjazdów.



Pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej będą kursowały w relacji: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Zachodnia co 30 minut przez cały okres zamknięcia (od ok. godz. 9:25 28 listopada). Punkt przesiadkowy do autobusów komunikacji zastępczej zostanie zorganizowany na przystanku Kazimierówka – poprzedzającym przystanek końcowy w Podkowie Leśnej Zachodniej.

Zmiany w kursowaniu pociągów WKD

W relacji Podkowa Leśna Wschodnia – Warszawa Śródmieście WKD pociągi będą kursowały co 30 minut. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Wschodnia ruch pociągów będzie się odbywał wahadłowo, po każdym z torów w obydwu kierunkach. Punkt przesiadkowy do autobusów komunikacji zastępczej zostanie zorganizowany na przystanku Otrębusy – poprzedzającym przystanek końcowy w Podkowie Leśnej Wschodniej.

Z kolei pociągi na trasie Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Zachodnia będą kursowały co 60 minut. Na przystanku Milanówek Grudów zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy do autobusów komunikacji zastępczej.

28 listopada (piątek) kursować będzie linia ZA1 w relacji Otrębusy – Podkowa Leśna Główna – Owczarnia Żółwińska/Kazimierzowska – Kazimierówka; powrót: Kazimierówka – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna – Otrębusy. Autobusy jeździć będą co 30 minut. Na przystankach Otrębusy, Kazimierówka zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD a autobusami komunikacji zastępczej.