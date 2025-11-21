1.2°C
Życie Warszawy

Utrudnienia na linii WKD. Nieczynna będzie stacja Podkowa Leśna Główna

Publikacja: 21.11.2025 13:45

Pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej będą kursowały w skróconych relacjach.

Pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej będą kursowały w skróconych relacjach.

Foto: facebook.com / Warszawska Kolej Dojazdowa

Robert Biskupski
Od 28 do 30 listopada (od piątku do niedzieli) całkowite zamknięta będzie stacja Podkowa Leśna Główna. Nieczynne będą też tory nr 1 i 2 na odcinku Podkowa Leśna Zachodnia - Podkowa Leśna Wschodnia. Planowana jest tam wymiana szyn i rozjazdów.

Pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej będą kursowały w relacji: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Zachodnia co 30 minut przez cały okres zamknięcia (od ok. godz. 9:25 28 listopada). Punkt przesiadkowy do autobusów komunikacji zastępczej zostanie zorganizowany na przystanku Kazimierówka – poprzedzającym przystanek końcowy w Podkowie Leśnej Zachodniej.

Zmiany w kursowaniu pociągów WKD

W relacji Podkowa Leśna Wschodnia – Warszawa Śródmieście WKD pociągi będą kursowały co 30 minut. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Wschodnia ruch pociągów będzie się odbywał wahadłowo, po każdym z torów w obydwu kierunkach. Punkt przesiadkowy do autobusów komunikacji zastępczej zostanie zorganizowany na przystanku Otrębusy – poprzedzającym przystanek końcowy w Podkowie Leśnej Wschodniej.

Z kolei pociągi na trasie Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Zachodnia będą kursowały co 60 minut. Na przystanku Milanówek Grudów zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy do autobusów komunikacji zastępczej.

28 listopada (piątek) kursować będzie linia ZA1 w relacji Otrębusy – Podkowa Leśna Główna – Owczarnia Żółwińska/Kazimierzowska – Kazimierówka; powrót: Kazimierówka – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna – Otrębusy. Autobusy jeździć będą co 30 minut. Na przystankach Otrębusy, Kazimierówka zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD a autobusami komunikacji zastępczej.

29 i 30 listopada (sobota, niedziela) linia ZA1 kursować będzie co 30 minut w relacji Otrębusy – Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów – Kazimierówka (tam/powrót). Na przystankach Otrębusy, Milanówek Grudów, Kazimierówka zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD a autobusami komunikacji zastępczej.

Zamknięty przejazd kolejowo-drogowy w Podkowie Leśnej

W sobotę i niedzielę, 29 i 30 listopada, zamknięty zostanie przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulic: Brwinowskiej i Jana Pawła II. Autobusy komunikacji zastępczej będą jeździć zmienioną trasą.

Przez cały okres zamknięcia, w porze nocnej wybrane połączenia w kierunku do stacji Grodzisk Maz. Radońska zostaną zastąpione przez autobusy komunikacji zastępczej. Autobusy wyruszą z Otrębus i przez Podkowę Leśną Główną dotrą do stacji Grodzisk Maz. Radońska.

Czas przesiadki pomiędzy pociągami i autobusami zastępczymi traktowany jest jako przejściowy i nie ma wpływu na czas ważności biletu. Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej muszą posiadać ważny bilet WKD.

W związku brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy, wpisując w sposób trwały datę (w formacie: dd:mm:rr), godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu (w formacie 24 godzinnym, tj. gg:mm) w miejscu przeznaczonym na nadruk datownika. Koleje Mazowieckie – będą honorowały wszystkie ważne bilety okresowe WKD we wszystkich pociągach na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

