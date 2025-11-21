Kolejne kilometry zielonych torów w Warszawie

Tramwaje Warszawskie kontynuują program zazieleniania torowisk, wprowadzając maty rozchodnikowo-ziołowe na kolejnych odcinkach w mieście.



Dzięki tym pracom, do końca roku stolica zyska znaczący wzrost zielonej infrastruktury, co przełoży się na poprawę estetyki i mikroklimatu.

Maty rozchodnikowo-ziołowe są instalowane na torowiskach w ciągu ulic Rembielińskiej i Matki Teresy z Kalkuty Foto: mat. pras.

Zielone dywany na Bródnie i w innych częściach miasta

Obecnie trwają prace na Pradze-Północ, gdzie maty rozchodnikowo-ziołowe są instalowane na torowiskach w ciągu ulic Rembielińskiej i Matki Teresy z Kalkuty. Jest to odcinek, który przeszedł kompleksowy remont w ubiegłym roku.

Zazielenienie torów obejmie w tym roku łącznie cztery odcinki trasy tramwajowej. Oprócz Bródna, rozchodnikowy dywan pojawi się również na torowiskach remontowanych w bieżącym roku. Do końca grudnia zielona nawierzchnia pokryje tereny w rejonie przyczółków wiaduktu w alei Jana Pawła II, przy centrum handlowym Arkadia, a także fragmenty ulic Słomińskiego oraz Grójeckiej.