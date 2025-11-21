1.2°C
Kolejne kilometry zielonych torów w Warszawie

Publikacja: 21.11.2025 11:15

Maty rochodniokowo-ziołowo to nie tylko poprawa estetyki, to oszczęność i mniejsz hałas

Foto: mat. pras.

Tramwaje Warszawskie kontynuują program zazieleniania torowisk, wprowadzając maty rozchodnikowo-ziołowe na kolejnych odcinkach w mieście.

Dzięki tym pracom, do końca roku stolica zyska znaczący wzrost zielonej infrastruktury, co przełoży się na poprawę estetyki i mikroklimatu.

Maty rozchodnikowo-ziołowe są instalowane na torowiskach w ciągu ulic Rembielińskiej i Matki Teresy z Kalkuty

Foto: mat. pras.

Zielone dywany na Bródnie i w innych częściach miasta

Obecnie trwają prace na Pradze-Północ, gdzie maty rozchodnikowo-ziołowe są instalowane na torowiskach w ciągu ulic Rembielińskiej i Matki Teresy z Kalkuty. Jest to odcinek, który przeszedł kompleksowy remont w ubiegłym roku.

Zazielenienie torów obejmie w tym roku łącznie cztery odcinki trasy tramwajowej. Oprócz Bródna, rozchodnikowy dywan pojawi się również na torowiskach remontowanych w bieżącym roku. Do końca grudnia zielona nawierzchnia pokryje tereny w rejonie przyczółków wiaduktu w alei Jana Pawła II, przy centrum handlowym Arkadia, a także fragmenty ulic Słomińskiego oraz Grójeckiej.

Warszawa z rekordową liczbą zielonych torów

Po zakończeniu zaplanowanych prac na koniec roku, Tramwaje Warszawskie będą zarządzać około 54 kilometrami zielonych torowisk. Łączna powierzchnia pokryta roślinnością wyniesie wtedy imponujące 18 hektarów.

Foto: mat. pras.

Tego typu rozwiązania wpisują się w proekologiczne działania komunikacji miejskiej, mające na celu nie tylko poprawę walorów wizualnych przestrzeni miejskiej, ale także przyczyniające się do retencji wody, obniżania temperatury w okresie upałów oraz redukcji hałasu generowanego przez przejeżdżające tramwaje.

