Kolejne kilometry zielonych torów w Warszawie

Maty rochodniokowo-ziołowo to nie tylko poprawa estetyki, to oszczęność i mniejsz hałas
Dzięki tym pracom, do końca roku stolica zyska znaczący wzrost zielonej infrastruktury, co przełoży się na poprawę estetyki i mikroklimatu.
Obecnie trwają prace na Pradze-Północ, gdzie maty rozchodnikowo-ziołowe są instalowane na torowiskach w ciągu ulic Rembielińskiej i Matki Teresy z Kalkuty. Jest to odcinek, który przeszedł kompleksowy remont w ubiegłym roku.
Zazielenienie torów obejmie w tym roku łącznie cztery odcinki trasy tramwajowej. Oprócz Bródna, rozchodnikowy dywan pojawi się również na torowiskach remontowanych w bieżącym roku. Do końca grudnia zielona nawierzchnia pokryje tereny w rejonie przyczółków wiaduktu w alei Jana Pawła II, przy centrum handlowym Arkadia, a także fragmenty ulic Słomińskiego oraz Grójeckiej.
Po zakończeniu zaplanowanych prac na koniec roku, Tramwaje Warszawskie będą zarządzać około 54 kilometrami zielonych torowisk. Łączna powierzchnia pokryta roślinnością wyniesie wtedy imponujące 18 hektarów.
Tego typu rozwiązania wpisują się w proekologiczne działania komunikacji miejskiej, mające na celu nie tylko poprawę walorów wizualnych przestrzeni miejskiej, ale także przyczyniające się do retencji wody, obniżania temperatury w okresie upałów oraz redukcji hałasu generowanego przez przejeżdżające tramwaje.