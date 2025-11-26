Co tak naprawdę dzieje się na rynku mieszkań w Warszawie? Oto najdroższe i najtańsze dzielnice

Jak kształtują się ceny mieszkań w Warszawie? Gdzie jest najdrożej?
Najdroższą warszawską dzielnicą niezmiennie jest Śródmieście. Tuż za nim są Żoliborz, Wola i Wilanów. Najtaniej można kupić mieszkanie w Rembertowie - wynika z analizy Otodom.
Ceny mieszkań z rynku wtórnego są w Warszawie wyższe od cen nowych nieruchomości. Taka sytuacja ma miejsce w dwóch miastach w Polsce. Drugim z nich jest Kraków. Średnia cena za metr kwadratowy lokalu z drugiej ręki na koniec trzeciego kwartału 2025 roku wyniosła 18,7 tys. zł. Na rynku pierwotnym trzeba było zapłacić średnio 17,4 tys. zł/m kw. Różnica wynosi ponad 1,2 tys. zł/m kw.
Najwyższe ceny osiągają mieszkania na rynku wtórnym zlokalizowane w centrum miasta i jego najbliższych okolicach. Najwięcej za metr kw. trzeba zapłacić w tych dzielnicach:
Najniższe średnie ceny ofertowe za m kw. w Warszawie na koniec trzeciego kwartału 2025 r. odnotowano w czterech dzielnicach położonych z dala od centrum stolicy. Są to:
Z danych Otodom wynika jednak, że ceny mieszkań w Warszawie są obecnie niższe niż tok temu. Nieruchomości na rynku wtórnym potaniały prawie we wszystkich dzielnicach. W Śródmieściu o 3,5 proc., na Woli o 3 proc., na Żoliborzu o 2,8 proc., a w Wilanowie o 1,9 proc.
„Roczne spadki średnich cen na rynku wtórnym w najdroższych dzielnicach Warszawy świadczą o osiągnięciu pewnej bariery cenowej. Lokalizacje takie jak Śródmieście, Żoliborz czy Wola, przekraczając psychologiczny próg 20 tys. zł/m kw., stały się po prostu niedostępne dla szerokiej grupy nabywców” - powiedziała Agata Stachowiak, ekspertka rynku mieszkaniowego Otodom cytowana przez PAP Biznes.
W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku najbardziej spadły średnie ceny mieszkań na Pradze-Północ – o 6,1 proc. Na Targówku jest taniej o 4,4 proc., na Bielanach o 4,3 proc., a na Ochocie o 4 proc. Na Pradze-Południe i we Włochach ceny są niższe o 2,7 proc., na Ursynowie o 2 proc., w Wilanowie i na Mokotowie o 1,9 proc.
Najbardziej stabilne pozostały ceny na Bemowie (-1,1 proc.), w Wawrze (-0,4 proc.), na Białołęce (-0,3 proc.), w Rembertowie i Ursusie (-0,2 proc.). Tylko w Wesołej mieszkania podrożały o 3,3 proc.