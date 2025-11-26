Co tak naprawdę dzieje się na rynku mieszkań w Warszawie? Oto najdroższe i najtańsze dzielnice

Żoliborz - 20,7 tys. zł/m kw.,

Wola - 20,6 tys. zł/m kw.

Wilanów - 19,8 tys. zł/m kw.

W tych dzielnicach Warszawy mieszkania są najtańsze. Ile kosztują?

Najniższe średnie ceny ofertowe za m kw. w Warszawie na koniec trzeciego kwartału 2025 r. odnotowano w czterech dzielnicach położonych z dala od centrum stolicy. Są to:

Rembertów – 13,6 tys. zł/m kw.

Białołęka - 14,4 tys. zł/m kw.

Wesoła – 14,6 tys. zł/m kw.

Wawer - 14,7 tys. zł/m kw.

Od zeszłego roku mieszkania podrożały tylko w Wesołej. Wzrost wyniósł 3,3 proc.

Ceny mieszkań w stolicy są niższe. Jak się zmieniły?

Z danych Otodom wynika jednak, że ceny mieszkań w Warszawie są obecnie niższe niż tok temu. Nieruchomości na rynku wtórnym potaniały prawie we wszystkich dzielnicach. W Śródmieściu o 3,5 proc., na Woli o 3 proc., na Żoliborzu o 2,8 proc., a w Wilanowie o 1,9 proc.

„Roczne spadki średnich cen na rynku wtórnym w najdroższych dzielnicach Warszawy świadczą o osiągnięciu pewnej bariery cenowej. Lokalizacje takie jak Śródmieście, Żoliborz czy Wola, przekraczając psychologiczny próg 20 tys. zł/m kw., stały się po prostu niedostępne dla szerokiej grupy nabywców” - powiedziała Agata Stachowiak, ekspertka rynku mieszkaniowego Otodom cytowana przez PAP Biznes.

W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku najbardziej spadły średnie ceny mieszkań na Pradze-Północ – o 6,1 proc. Na Targówku jest taniej o 4,4 proc., na Bielanach o 4,3 proc., a na Ochocie o 4 proc. Na Pradze-Południe i we Włochach ceny są niższe o 2,7 proc., na Ursynowie o 2 proc., w Wilanowie i na Mokotowie o 1,9 proc.

Najbardziej stabilne pozostały ceny na Bemowie (-1,1 proc.), w Wawrze (-0,4 proc.), na Białołęce (-0,3 proc.), w Rembertowie i Ursusie (-0,2 proc.). Tylko w Wesołej mieszkania podrożały o 3,3 proc.