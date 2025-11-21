Stan prawny i warunki formalne sprzedaży

Jeśli chodzi o kwestie formalne, ogłoszenie zawiera bardzo dokładne informacje – podane są numery ksiąg wieczystych dotyczących mieszkania i działki. Wiadomo też, że finalizacja transakcji będzie wymagała szeregu zgód, między innymi tej od Prezesa Prokuratorii Generalnej RP. NBP udostępnia pełną dokumentację techniczną, opisujące stan mieszkania oraz instalacje. To pozwala potencjalnym kupującym oszacować faktyczny stan nieruchomości przed złożeniem oferty.

Do ważnego złożenia oferty wymagane jest wniesienie wadium. Cena wywoławcza mieszkania to 2,1 mln zł. Foto: NBP

Cena może odstraszać

Cena wywoławcza za lokal została ustalona na poziomie 2,1 mln zł netto. Ogłoszenie zawiera informację o zwolnieniu sprzedaży z VAT i o możliwości wyboru innej opcji podatkowej przez kupującego, jeżeli będzie on czynnym podatnikiem VAT. Do ważnego złożenia oferty wymagane jest wniesienie wadium, w przypadku tego mieszkania ustalone na 105 tys. zł.

W przetargu określono jednoznacznie, że oferty muszą wpłynąć do Biura Podawczego NBP przed ustalonym terminem - decyduje data i godzina wpływu, a nie nadania. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się w siedzibie banku. Takie zasady, choć typowe i mające gwarantować transparentność, z pewnością mogą odstraszać osoby prywatne lub inwestorów szukających bardziej elastycznych sposobów zakupu.

Przestronna widna kuchnia to jeden z atutów miszkania przy Jasnej Foto: NBP

Dlaczego mieszkanie pozostaje niesprzedane?

W ciągu ostatniego roku ogłoszenia pojawiały się wielokrotnie, jednak mimo atrakcyjnej lokalizacji i sporego metrażu, NBP nie znalazł nabywcy. Przyczyn może być kilka. Na pewno cena, sięgająca powyżej dwóch milionów złotych, stanowi poważną barierę – tym bardziej że trzeba wpłacić wysokie wadium i liczyć się z dodatkowymi kosztami, na przykład adaptacji wnętrza. Poza tym, nietypowy układ mieszkania oraz brak piwnicy mogą zniechęcać tych, którzy szukają praktycznych rozwiązań.

Sam tryb przetargowy też nie każdemu przypadnie do gustu, bo wymaga spełnienia ścisłych formalności i może zniechęcać osoby oczekujące mniej skomplikowanego procesu zakupu. No i na koniec – trzeba pamiętać, że rynek nieruchomości w samym centrum Warszawy rządzi się swoimi prawami. Zapotrzebowanie na duże mieszkania, szczególnie inwestycyjne, jest zdecydowanie mniejsze niż na przykład na małe kawalerki czy lokale do gruntownej modernizacji.

Ogromne lustro w hallu potęguje wrażenie przestrzeni. Podkreśla także wyjątkową wysokość lokalu. Foto: NBP

Co dalej z mieszkaniem przy Jasnej 8?

Przyszłe losy tego mieszkania zależą od decyzji NBP i reakcji rynku. Bank może kontynuować przetargi z niezmienionymi warunkami, powtarzać procedury, obniżać cenę wywoławczą lub rozważyć inne formy zbycia. Dla potencjalnego nabywcy mieszkanie ma niewątpliwy potencjał: reprezentacyjna lokalizacja, przestrzeń i wysokości, które w odpowiednich rękach mogą stać się luksusowym apartamentem lub prestiżowym biurem.