Symulator Lamborghini i sala kinowa dla mieszkańców. Nowy synonim luksusu na Woli. Tak będzie w apartamentowcu M7

Budynek M7, zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci, to kaskadowa bryła o wysokości od 5 do 9 kondygnacji nadziemnych (plus dwie podziemne), mieszcząca 143 lokale (mieszkalne i usługowe) o łącznej powierzchni użytkowej blisko 12 300 m². Architektura łączy klasyczną elegancję z twórczą reinterpretacją modernizmu Domu Słowa Polskiego.

Dawid Wrona, członek zarządu Archicom, zaprezentował wizję Superkwartału Towarowa 22 Foto: Kacper Komaiszko

Konstrukcja już gotowa

Spotkanie na placu budowy potwierdziło znaczne zaawansowanie prac. Konstrukcja M7, której budowa rozpoczęła się w czerwcu 2024 roku, jest już całkowicie gotowa.

- Konstrukcja jest już zakończona. W trakcie mamy montaż stolarki okiennej, montaż instalacji wewnątrz budynku, a zaraz przystąpimy do wykonywania izolacji i elewacji – nakreśla Andrzej Rusinowski, project manager w Archicom.

Bolączką tego typu inwestycji pozostaje bliskość okien sąsiada Foto: Kacper Komaiszko

Planowane oddanie budynku do użytku ma nastąpić w czerwcu 2026 roku. Jest to istotna data, ponieważ w tym samym czasie ma zostać oddany do użytku ogólnodostępny, 2-hektarowy park, stanowiący zielone serce całego kwartału. Deweloper zapowiedział, że kolejna faza Apartamentów Gutenberga ma ruszyć na przełomie 2025 i 2026 roku, z planowanym zakończeniem na 2028 rok.

Mieszkańcy najwyższych kondygnacji mogą liczyć na zniewalający widok Foto: Kacper Komaiszko

Kolekcja sztuki i ekskluzywne udogodnienia

Apartamenty M7 są promowane jako pierwsza w Polsce inwestycja z własną kolekcją sztuki. W częściach wspólnych znajdzie się 12 sygnowanych fotografii legendarnego Helmuta Newtona. Zapowiedziano też, że kolejna faza Apartamentów Gutenberga będzie nawiązywała do historii druku, a tam znajdzie się m.in. jedno z dzieł Andy’ego Warhola.

Sztuka jest kluczowa dla koncepcji Apartamentów Kolekcjonerskich – wybranych, w pełni wykończonych lokali, sprzedawanych jako kompletna, unikatowa nieruchomość wraz z elementem sztuki. - Klient dostaje po prostu kompleksową usługę i to znowu wszystko jest na najwyższym poziomie światowym. Mówimy: chcesz mieć swój unikalny apartament, który jest jedyny w swoim rodzaju? To możesz go dołączyć do swojej kolekcji – tłumaczy Wrona.

Wśród udogodnień, obok spa, siłowni i sali kinowej, znalazły się wyjątkowe elementy: symulator gry w golfa oraz strefa Lamborghini Warszawa z profesjonalnym symulatorem jazdy.

Park będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Warszawy i turystów Foto: Kacper Komaiszko

Historia, ekologia i zieleń w betonowym sercu Woli

Projekt M7 to także ukłon w stronę historii i ekologii. W częściach wspólnych wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu wtórnego z rozebranej drukarni Domu Słowa Polskiego. Na tej bazie stworzono posadzkę lastryko z odzyskanego kruszywa i ladę recepcyjną z przetapianego bazaltu.

- Wszystkie części wspólne apartamentowca M7 zawierają materiały pochodzące z budynku hali Domu Słowa Polskiego, w tym materiały przedwojenne, bo już hala była wykonana z materiałów porozbiórkowych. Czyli mamy do czynienia z podwójnym recyklingiem i każdy będzie miał kontakt z tymi materiałami – tłumaczy Andrzej Rusinowski.

Projekt zakłada zachowanie starodrzewu na działce oraz utworzenie tarasów i zielonych dachów, które mają obniżyć temperaturę w rejonie i walczyć z efektem tzw. wysp ciepła. Ulica Wronia zostanie przekształcona w deptak (z dopuszczonym ruchem aut, lecz uspokojonym) z miksem usług. Unikalny charakter lokalizacji podkreśla fakt, że większość mieszkań ma widok na park. - To jest budynek, który w przeważającej części ma widok na park. Nie ma takich rzeczy w Warszawie, a na pewno nie ma w dużych miastach, stolicach, gdzie w centrum miasta można mieć widok na ziele w takiej skali – przekonuje Wrona.

Przy budowie apartamentów zastosowane materiały pochodzące z recyklingu wtórnego z rozebranej drukarni Domu Słowa Polskiego Foto: Kacper Komaiszko

Wizja przyszłości

Oprowadzanie po budowie dostarczyło wizualnego potwierdzenia kontrastu. Z najwyższych kondygnacji widać gotową betonową konstrukcję M7, na tle panoramy wielkich wieżowców Woli. Bezpośrednio obok obiektu położony jest pawilon Domu Słowa Polskiego oraz teren pod przyszły park.

Wizję tę uzupełnia zaawansowane narzędzie marketingowe – interaktywna mapa 3D dostępna dla potencjalnych klientów. Oferuje ona wirtualny spacer 1:1 po całym osiedlu i wybranych apartamentach, z kluczowym elementem: odwzorowaniem realnego widoku z okna. Apartamenty M7, z planowanym oddaniem w czerwcu 2026 r., mają szansę stać się nowym symbolem jakości i wyznacznikiem standardu dla całego Superkwartału Towarowa 22. Projekt łączy luksusowe udogodnienia, unikalnąsztukę oraz poszanowanie dla historii miejsca, tworząc nową, spójną przestrzeń miejską.

