Basen przy gen. Zajączka wróci na Żoliborz. Radni wybrali projekt modernizacji

Wybrany przez radnych wariant rewitalizacji basenu przy ul. Zajączka 7 przewiduje przebudowę i rozbudowę hali basenowej oraz łącznika.
Wybrana przez żoliborskich radnych zakłada rozbudowę budynku, wydłużenie niecki oraz stworzenie nowoczesnego obiektu sportowego dostępnego dla mieszkańców całego Żoliborza.
Basen, wybudowany na przełomie lat 60. i 70. XX wieku i zamknięty w 2002 roku, doczeka się wreszcie modernizacji. Po przebudowie obiekt ponownie stanie się miejscem sportu, rekreacji i edukacji – zarówno dla uczniów, jak i lokalnej społeczności. Kluczową zmianą będzie wydłużenie niecki basenowej, co pozwoli uzyskać pełnowymiarowy, 25-metrowy basen sportowy spełniający współczesne przepisy. Dzięki temu na obiekcie będzie można organizować zawody międzyszkolne.
Kluczową zmianą będzie wydłużenie dotychczasowej [na zdjęciu] niecki basenowej
Radni zdecydowali się na wariant obejmujący przebudowę i znaczną rozbudowę hali basenowej oraz łącznika. Projekt zakłada:
Nowy basen o wymiarach 25 m x 10 m i czterech torach pływackich będzie dostępny dla uczniów ZSEiL, lokalnych klubów pływackich oraz mieszkańców Warszawy, znacząco rozszerzając ofertę sportową Żoliborza.
Parter obiektu obejmie m.in.:
Na piętrze znajdą się:
Koszt realizacji inwestycji w wybranym wariancie szacowany jest na 22,2 mln zł. Ostateczna kwota będzie znana po ukończeniu szczegółowej dokumentacji projektowej.
Basen przy ul. gen. Zajączka został wyłączony z użytkowania w 2002 roku
Modernizacja obejmie również zmianę wyglądu budynku. Projekt przewiduje:
Wnętrze basenu ma być utrzymane w ciepłych, naturalnych barwach. Ściany oraz posadzka zostaną wykończone płytami drewnopodobnymi, a sufit uzupełni jasny, wyspowy sufit akustyczny z wełny drzewnej.
– Wybrany wariant pozwoli na stworzenie pływalni dostępnej dla wszystkich mieszkańców. To inwestycja, która odciąży obecne obiekty sportowe i wzbogaci ofertę rekreacyjną Żoliborza. Sam uczyłem się pływać w basenie przy Zajączka 7 i cieszę się, że wkrótce będę mógł pokazać to miejsce swojemu synowi — mówi Wiktor Jasionowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz.
W budżecie m.st. Warszawy zabezpieczono na ten cel 14 mln zł, w tym 500 tys. zł na przygotowanie dokumentacji.
– To solidna podstawa, ale wybrany projekt wymaga dodatkowych środków. Liczę na współpracę i wsparcie radnych, aby inwestycję zrealizować w planowanym terminie – podkreśla burmistrz Renata Kozłowska.
Kompleks sportowy przy ul. Zajączka 7 jest od lat związany z tożsamością Żoliborza. Jego budowa rozpoczęła się w 1965 roku, a zakończyła w 1971. Przez dekady był jednym z najważniejszych obiektów rekreacyjnych w okolicy – miejscem, w którym tysiące uczniów uczyło się pływać.
Rewitalizacja pływalni to więc nie tylko inwestycja infrastrukturalna, lecz także odnowienie ważnego elementu historii i sportowej tradycji dzielnicy.