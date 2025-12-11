Basen przy gen. Zajączka wróci na Żoliborz. Radni wybrali projekt modernizacji

rozbudowę hali basenowej,

modernizację łącznika,

przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego na parterze i piętrze,

modernizację części technicznej w podbaseniu.

Nowy basen o wymiarach 25 m x 10 m i czterech torach pływackich będzie dostępny dla uczniów ZSEiL, lokalnych klubów pływackich oraz mieszkańców Warszawy, znacząco rozszerzając ofertę sportową Żoliborza.

Nowe zaplecze dla użytkowników

Parter obiektu obejmie m.in.:

szatnie i natryski damskie, męskie oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

przebieralnie na 32 szafki każda,

pomieszczenie dla ratowników i pomieszczenia porządkowe,

szatnię na okrycia wierzchnie i pomieszczenie kasowe.

Na piętrze znajdą się:

sanitariaty i szatnie dla użytkowników sal gimnastycznych,

pomieszczenia dla nauczycieli,

pokój nauczycielski,

miejsce dla widowni.

Koszt realizacji inwestycji w wybranym wariancie szacowany jest na 22,2 mln zł. Ostateczna kwota będzie znana po ukończeniu szczegółowej dokumentacji projektowej.

Basen przy ul. gen. Zajączka został wyłączony z użytkowania w 2002 roku Foto: mat. pras.

Nowa elewacja i współczesny design

Modernizacja obejmie również zmianę wyglądu budynku. Projekt przewiduje:

elewację z szarego betonu architektonicznego,

grafitową stolarkę okienną o minimalistycznym charakterze,

drewnopodobne łamacze światła we wnękach okiennych.

Wnętrze basenu ma być utrzymane w ciepłych, naturalnych barwach. Ściany oraz posadzka zostaną wykończone płytami drewnopodobnymi, a sufit uzupełni jasny, wyspowy sufit akustyczny z wełny drzewnej.

„Basen dla wszystkich mieszkańców” – podkreślają radni

– Wybrany wariant pozwoli na stworzenie pływalni dostępnej dla wszystkich mieszkańców. To inwestycja, która odciąży obecne obiekty sportowe i wzbogaci ofertę rekreacyjną Żoliborza. Sam uczyłem się pływać w basenie przy Zajączka 7 i cieszę się, że wkrótce będę mógł pokazać to miejsce swojemu synowi — mówi Wiktor Jasionowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz.

W budżecie m.st. Warszawy zabezpieczono na ten cel 14 mln zł, w tym 500 tys. zł na przygotowanie dokumentacji.

– To solidna podstawa, ale wybrany projekt wymaga dodatkowych środków. Liczę na współpracę i wsparcie radnych, aby inwestycję zrealizować w planowanym terminie – podkreśla burmistrz Renata Kozłowska.

Basen z historią – powrót ważnego miejsca na mapę dzielnicy

Kompleks sportowy przy ul. Zajączka 7 jest od lat związany z tożsamością Żoliborza. Jego budowa rozpoczęła się w 1965 roku, a zakończyła w 1971. Przez dekady był jednym z najważniejszych obiektów rekreacyjnych w okolicy – miejscem, w którym tysiące uczniów uczyło się pływać.

Rewitalizacja pływalni to więc nie tylko inwestycja infrastrukturalna, lecz także odnowienie ważnego elementu historii i sportowej tradycji dzielnicy.