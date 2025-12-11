9.4°C
1019.2 hPa
Życie Warszawy

Basen przy gen. Zajączka wróci na Żoliborz. Radni wybrali projekt modernizacji

Publikacja: 11.12.2025 13:45

Wybrany przez radnych wariant rewitalizacji basenu przy ul. Zajączka 7 przewiduje przebudowę i rozbu

Wybrany przez radnych wariant rewitalizacji basenu przy ul. Zajączka 7 przewiduje przebudowę i rozbudowę hali basenowej oraz łącznika.

Foto: mat. pras.

M.B.
Modernizacja nieczynnej od ponad 20 lat pływalni Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. gen. Józefa Zajączka 7 na Żoliborzu wchodzi w kluczową fazę. Radni dzielnicy wybrali preferowaną koncepcję przebudowy basenu.

Wybrana przez żoliborskich radnych zakłada rozbudowę budynku, wydłużenie niecki oraz stworzenie nowoczesnego obiektu sportowego dostępnego dla mieszkańców całego Żoliborza.

Nowoczesna pływalnia zamiast obiektu z lat 70.

Basen, wybudowany na przełomie lat 60. i 70. XX wieku i zamknięty w 2002 roku, doczeka się wreszcie modernizacji. Po przebudowie obiekt ponownie stanie się miejscem sportu, rekreacji i edukacji – zarówno dla uczniów, jak i lokalnej społeczności. Kluczową zmianą będzie wydłużenie niecki basenowej, co pozwoli uzyskać pełnowymiarowy, 25-metrowy basen sportowy spełniający współczesne przepisy. Dzięki temu na obiekcie będzie można organizować zawody międzyszkolne.

Kluczową zmianą będzie wydłużenie dotychczasowej [na zdjęciu] niecki basenowej

Kluczową zmianą będzie wydłużenie dotychczasowej [na zdjęciu] niecki basenowej

Foto: mat. pras.

Wybrana koncepcja – więcej przestrzeni, lepsza funkcjonalność

Radni zdecydowali się na wariant obejmujący przebudowę i znaczną rozbudowę hali basenowej oraz łącznika. Projekt zakłada:

Reklama
Reklama
  • rozbudowę hali basenowej,
  • modernizację łącznika,
  • przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego na parterze i piętrze,
  • modernizację części technicznej w podbaseniu.

Nowy basen o wymiarach 25 m x 10 m i czterech torach pływackich będzie dostępny dla uczniów ZSEiL, lokalnych klubów pływackich oraz mieszkańców Warszawy, znacząco rozszerzając ofertę sportową Żoliborza.

Polecane
Termy Uniejów oddalone są od Warszawy o ok. 170 km
rekreacja
Relaks w termach? Niedaleko Warszawy czeka mnóstwo atrakcji

Nowe zaplecze dla użytkowników

Parter obiektu obejmie m.in.:

  • szatnie i natryski damskie, męskie oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • przebieralnie na 32 szafki każda,
  • pomieszczenie dla ratowników i pomieszczenia porządkowe,
  • szatnię na okrycia wierzchnie i pomieszczenie kasowe.

Na piętrze znajdą się:

Reklama
Reklama
  • sanitariaty i szatnie dla użytkowników sal gimnastycznych,
  • pomieszczenia dla nauczycieli,
  • pokój nauczycielski,
  • miejsce dla widowni.

Koszt realizacji inwestycji w wybranym wariancie szacowany jest na 22,2 mln zł. Ostateczna kwota będzie znana po ukończeniu szczegółowej dokumentacji projektowej.

Basen przy ul. gen. Zajączka został wyłączony z użytkowania w 2002 roku

Basen przy ul. gen. Zajączka został wyłączony z użytkowania w 2002 roku

Foto: mat. pras.

Nowa elewacja i współczesny design

Modernizacja obejmie również zmianę wyglądu budynku. Projekt przewiduje:

  • elewację z szarego betonu architektonicznego,
  • grafitową stolarkę okienną o minimalistycznym charakterze,
  • drewnopodobne łamacze światła we wnękach okiennych.

Wnętrze basenu ma być utrzymane w ciepłych, naturalnych barwach. Ściany oraz posadzka zostaną wykończone płytami drewnopodobnymi, a sufit uzupełni jasny, wyspowy sufit akustyczny z wełny drzewnej.

Reklama
Reklama
Polecane
Gmach pływalni i jego otoczenia z lotu ptaka
infrastruktura sportowa
Nowa pływalnia na Białołęce. Umowa podpisana, otwarcie w 2027 roku

„Basen dla wszystkich mieszkańców” – podkreślają radni

– Wybrany wariant pozwoli na stworzenie pływalni dostępnej dla wszystkich mieszkańców. To inwestycja, która odciąży obecne obiekty sportowe i wzbogaci ofertę rekreacyjną Żoliborza. Sam uczyłem się pływać w basenie przy Zajączka 7 i cieszę się, że wkrótce będę mógł pokazać to miejsce swojemu synowi — mówi Wiktor Jasionowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz.

W budżecie m.st. Warszawy zabezpieczono na ten cel 14 mln zł, w tym 500 tys. zł na przygotowanie dokumentacji.

– To solidna podstawa, ale wybrany projekt wymaga dodatkowych środków. Liczę na współpracę i wsparcie radnych, aby inwestycję zrealizować w planowanym terminie – podkreśla burmistrz Renata Kozłowska.

Polecane
Decyzja Urzędu Dzielnicy o ustaleniu lokalizacji inwestycji została zaskarżona przez mieszkańców
infrastruktura sportowa
Basen na Bemowie. W budżecie dzielnicy znów brakuje pieniędzy
Reklama
Reklama

Basen z historią – powrót ważnego miejsca na mapę dzielnicy

Kompleks sportowy przy ul. Zajączka 7 jest od lat związany z tożsamością Żoliborza. Jego budowa rozpoczęła się w 1965 roku, a zakończyła w 1971. Przez dekady był jednym z najważniejszych obiektów rekreacyjnych w okolicy – miejscem, w którym tysiące uczniów uczyło się pływać.

Rewitalizacja pływalni to więc nie tylko inwestycja infrastrukturalna, lecz także odnowienie ważnego elementu historii i sportowej tradycji dzielnicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Z budżetu na 2026 rok wynika, że warszawiacy muszą się liczyć z co najmniej 40-procentową podwyżką o
gospodarka odpadami

Warszawiacy zapłacą więcej za wywóz śmieci. „To zwykły powrót do starych stawek”

Prace przy naprawianiu uszkodzonej sieci ciepłowniczej potrwają do poniedziałku
pilna naprawa

Podwójna awaria sieci ciepłowniczej w alei Niepodległości

Uwaga zgromadzenia publiczne w weekend. Utrudnienia w ruchu
polityka

Uwaga zgromadzenia publiczne w weekend. Utrudnienia w ruchu

Prezydent Ukrainy wkrótce złoży wizytę w Warszawie
polityka

Prezydent Zełenski przyjedzie do Warszawy. Będą utrudnienia

Osoby decydujące się na wizytę na Varso Tower muszą wziąć pod uwagę, że płacą przede wszystkim za re
Świąteczne atrakcje

Jarmark na szczycie Varso Tower rozczarowaniem

Młody kangur spędza kilka miesięcy, przechodząc kluczowe etapy rozwoju fizycznego
zwierzę warszawskie

Baby boom w zoo. Urosło stado kangurów rudych

Tturyści doceniają Warszawę za bogatą ofertę wydarzeń
raport

Najpopularniejsze atrakcje. Co przyciąga zwiedzających do stolicy?

Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha stanowi cenny przykład architektury barokowej w stolicy.
zabytki

Trwają konserwacja kościoła pw. Świętego Ducha

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama