Basen na Bemowie. W budżecie dzielnicy znów brakuje pieniędzy na budowę pływalni

Ponad 130 tys. mieszkańców Bemowa wciąż musi czekać na drugą pływalnię. Wstępny projekt budżetu dzielnicy na 2026 rok nie zabezpieczył środków na rozpoczęcie inwestycji.



Obiecywana od lat budowa drugiej publicznej pływalni na Bemowie – obok mocno obciążonego „Pingwina” – ponownie stanęła pod znakiem zapytania. Mimo że w lipcu 2025 roku Urząd Dzielnicy poczynił istotne kroki, wydając decyzję lokalizacyjną dla obiektu przy ul. Lazurowej, teraz okazuje się, że inwestycja ma podwójny problem. Z jednej strony, stołeczny ratusz wciąż nie potwierdził finansowania, z drugiej zaś, postęp prac proceduralnych został zablokowany przez protesty mieszkańców.

Reklama Reklama

Basen na Bemowie. Inwestycja w zawieszeniu

Brak środków na basen jest największą bolączką wstępnego projektu budżetu Bemowa na 2026 rok. Radna Marta Sylwestrzak, stwierdziła, że propozycja finansowa „nie jest niestety spektakularna”, a brak pieniędzy na pływalnię to największe rozczarowanie.

Warto przypomnieć, że w sierpniu 2025 roku bemowscy radni wystosowali do prezydenta Warszawy oficjalną interpelację, domagając się wpisania inwestycji o wartości 65 mln zł do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2028. Był to naturalny krok po uzyskaniu formalnego pozwolenia na lokalizację. Jak jednak przyznaje Radna Sylwestrzak, „choć rozmowy z miastem się toczą, na razie nie podjęto kolejnych kroków”. Oznacza to, że los inwestycji zależy od decyzji zapadających w miejskim ratuszu, a radni liczą na to, że zadanie znajdzie się w budżecie przed jego ostatecznym zatwierdzeniem w grudniu.

Na tle ogólnej puli 709 mln zł budżetu dzielnicy, w której oświata pochłania ponad 64 proc. (455 mln zł), brakuje miejsca na basen. Zamiast niego, największe wydatki inwestycyjne w 2026 roku stanowią: budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej (24 mln zł), termomodernizacja szkół (23 mln zł) oraz budowa hali sportowej przy SP 82 (12 mln zł).