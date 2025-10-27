6.5°C
995.9 hPa
Życie Warszawy

Airbnb i Warszawska Organizacja Turystyczna łączą siły

Publikacja: 27.10.2025 16:45

Airbnb i Warszawska Organizacja Turystyczna łączą siły

Foto: Filip Frydrykiewicz

M.B.
Platforma Airbnb i Warszawska Organizacja Turystyczna (WOT) ogłosiły podpisanie memorandum o porozumieniu, inicjując strategiczną współpracę. Celem partnerstwa jest nie tylko promowanie stolicy jako atrakcyjnej destynacji, ale przede wszystkim wspieranie odpowiedzialnej turystyki i wymiana kluczowych danych.

Inicjatywa ta ma przyczynić się do równomiernego rozwoju turystyki w różnych dzielnicach oraz edukacji gospodarzy.

Wymiana danych i promowanie odpowiedzialnego wynajmu krótkoterminowego

Nowo zawarte partnerstwo koncentruje się na kilku kluczowych obszarach współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialnego współdzielenia domów.

  • Dzielenie się danymi: Airbnb i WOT będą wymieniać się danymi turystycznymi za pośrednictwem dedykowanego Portalu Miejskiego (City Portal). Ma to na celu lepsze zrozumienie ruchu turystycznego i jego wpływu na miasto.
  • Edukacja dla Gospodarzy: Wspólne inicjatywy obejmą edukację i doradztwo dla gospodarzy w zakresie lokalnych zasad i regulacji. Małgorzata Kacprzyk z Airbnb podkreśla, że celem jest promowanie odpowiedzialnego dzielenia się domami i zapewnienie gospodarzom jasnych informacji na temat rejestracji, licencjonowania oraz najlepszych praktyk.
  • Rozproszenie ruchu: Partnerstwo ma zachęcać gości do odwiedzania i nocowania w różnych dzielnicach Warszawy, co przyczynia się do rozpraszania ruchu turystycznego poza ścisłe centrum.
Wynajem krótkoterminowy jako motor napędowy i wsparcie budżetów domowych

Partnerstwo opiera się na danych potwierdzających znaczący wkład Airbnb w lokalną gospodarkę. Z raportu Airbnb wynika, że:

  • W 2024 roku gospodarze w całej Polsce przyjęli ponad 1,8 miliona gości, co przełożyło się na wzrost PKB o ponad 2,5 miliarda złotych.
  • Typowy gospodarz w Polsce zarobił rocznie ponad 8300 zł, przy czym 73 proc. gospodarzy wynajmowało tylko jeden dom. W skali UE prawie połowa gospodarzy wykorzystuje te dochody na pokrycie rosnących kosztów utrzymania.

Jak zauważa Mateusz Czerwiński, Prezes Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej, wynajem krótkoterminowy odgrywa też ważną rolę w przestrzennym rozpraszaniu ruchu turystycznego: 36 proc. gości w Polsce zadeklarowało, że nie odwiedziłoby danej okolicy, gdyby nie zakwaterowanie za pośrednictwem Airbnb.

Priorytety Warszawy: Zrównoważony rozwój i współpraca z lokalną społecznością

Mateusz Czerwiński podkreślił, że współpraca z Airbnb ma na celu wzmocnienie wizerunku Warszawy jako miasta przyjaznego odwiedzającym, przy jednoczesnym uwzględnieniu długoterminowych planów dotyczących zrównoważonego rozwoju turystyki.

Małgorzata Kacprzyk, Senior Public Policy Manager CEE w Airbnb, zaznacza, że zacieśnianie współpracy z lokalnymi społecznościami jest priorytetem. "Z niecierpliwością czekamy na zacieśnienie współpracy z Warszawską Organizacją Turystyczną, aby wspierać rozwój Warszawy jako jednej z najpopularniejszych destynacji turystycznych w Europie, a także promować odpowiedzialną turystykę," podsumowuje.

