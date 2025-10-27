Airbnb i Warszawska Organizacja Turystyczna łączą siły

Inicjatywa ta ma przyczynić się do równomiernego rozwoju turystyki w różnych dzielnicach oraz edukacji gospodarzy.
Nowo zawarte partnerstwo koncentruje się na kilku kluczowych obszarach współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialnego współdzielenia domów.
Partnerstwo opiera się na danych potwierdzających znaczący wkład Airbnb w lokalną gospodarkę. Z raportu Airbnb wynika, że:
Jak zauważa Mateusz Czerwiński, Prezes Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej, wynajem krótkoterminowy odgrywa też ważną rolę w przestrzennym rozpraszaniu ruchu turystycznego: 36 proc. gości w Polsce zadeklarowało, że nie odwiedziłoby danej okolicy, gdyby nie zakwaterowanie za pośrednictwem Airbnb.
Mateusz Czerwiński podkreślił, że współpraca z Airbnb ma na celu wzmocnienie wizerunku Warszawy jako miasta przyjaznego odwiedzającym, przy jednoczesnym uwzględnieniu długoterminowych planów dotyczących zrównoważonego rozwoju turystyki.
Małgorzata Kacprzyk, Senior Public Policy Manager CEE w Airbnb, zaznacza, że zacieśnianie współpracy z lokalnymi społecznościami jest priorytetem. "Z niecierpliwością czekamy na zacieśnienie współpracy z Warszawską Organizacją Turystyczną, aby wspierać rozwój Warszawy jako jednej z najpopularniejszych destynacji turystycznych w Europie, a także promować odpowiedzialną turystykę," podsumowuje.