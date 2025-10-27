Airbnb i Warszawska Organizacja Turystyczna łączą siły

Platforma Airbnb i Warszawska Organizacja Turystyczna (WOT) ogłosiły podpisanie memorandum o porozumieniu, inicjując strategiczną współpracę. Celem partnerstwa jest nie tylko promowanie stolicy jako atrakcyjnej destynacji, ale przede wszystkim wspieranie odpowiedzialnej turystyki i wymiana kluczowych danych.



Inicjatywa ta ma przyczynić się do równomiernego rozwoju turystyki w różnych dzielnicach oraz edukacji gospodarzy.

Reklama Reklama

Wymiana danych i promowanie odpowiedzialnego wynajmu krótkoterminowego

Nowo zawarte partnerstwo koncentruje się na kilku kluczowych obszarach współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialnego współdzielenia domów.

Dzielenie się danymi: Airbnb i WOT będą wymieniać się danymi turystycznymi za pośrednictwem dedykowanego Portalu Miejskiego (City Portal). Ma to na celu lepsze zrozumienie ruchu turystycznego i jego wpływu na miasto.

Edukacja dla Gospodarzy: Wspólne inicjatywy obejmą edukację i doradztwo dla gospodarzy w zakresie lokalnych zasad i regulacji. Małgorzata Kacprzyk z Airbnb podkreśla, że celem jest promowanie odpowiedzialnego dzielenia się domami i zapewnienie gospodarzom jasnych informacji na temat rejestracji, licencjonowania oraz najlepszych praktyk.

Rozproszenie ruchu: Partnerstwo ma zachęcać gości do odwiedzania i nocowania w różnych dzielnicach Warszawy, co przyczynia się do rozpraszania ruchu turystycznego poza ścisłe centrum.

Wynajem krótkoterminowy jako motor napędowy i wsparcie budżetów domowych

Partnerstwo opiera się na danych potwierdzających znaczący wkład Airbnb w lokalną gospodarkę. Z raportu Airbnb wynika, że: