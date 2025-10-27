Wiceprezydenci i dyrektorzy koordynatorzy. Kim są zastępcy Rafała Trzaskowskiego?

Aldona Machnowska-Góra na stanowisku wiceprezydenta Warszawy zastąpiła zdymisjonowanego na początku listopada Pawła Rabieja Foto: mat.pras.

Aldona Machnowska-Góra jest postrzegana w ratuszu coraz lepiej. Na początku urzędnicy uważali ją za nieco szaloną i oderwaną od rzeczywistości, zwłaszcza urzędniczej rzeczywistości. Dała się jednak poznać jako dobra organizatorka i negocjatorka.

Wiceprezydent Tomasz Mencina prowadzi sprawy z zakresu infrastruktury, koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy, zarządzania ruchem drogowym, ładu korporacyjnego, a także bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Wiceprezydent Mencina ma duże doświadczenie jako polityk dzielnicowy, był m.in. burmistrzem Ursynowa i Bielan.

Tomasz Mencina, wiceprezydent Warszawy Foto: mat. pras.

Co ciekawe, w momencie powoływania go na funkcję wiceprezydenta Warszawy Tomasz Mencina miał prokuratorskie zarzuty. Był oskarżony o to, że nie zapewnił bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, a konkretnie ścieżki rowerowej, oraz o to, że nie utrzymał tego obiektu w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania. Sprawa dotyczyła śmierci młodej rolkarki na Bielanach. Mencina twierdził, że zarzuty wobec niego są polityczne i że nie ingerował w proces inwestycji.

Dyrektorka magistratu i dyrektorki-koordynatorki

Dobrej opinii nie ma natomiast Elżbieta Markowska, dyrektorka magistratu. Urzędnicy zarzucają jej niedostępność, brak zainteresowania podległymi jej sprawami i brak zorganizowania. Jak tłumaczą, dyrektor magistratu zbudowała wokół siebie dwór (głównie z Biura Kadr) i nic poza tym dworem jej nie interesuje. Powoduje to, że dla zwykłych pracowników jest niedostępna.

Elżbieta Markowska, dyrektorka magistratu Foto: mat. pras.

Złośliwi twierdzą, że samo jej stanowisko jest absurdalne, ponieważ magistrat był przed wojną, a teraz jest Urząd m.st. Warszawy. Dyrektor Markowska nie musi więc się zajmować czymś, co nie istnieje od ponad 80 lat.

W ratuszu działają obecnie jeszcze trzy dyrektorki-koordynatorki. Magdalena Młochowska jest dyrektorką-koordynatorką ds. zielonej Warszawy i przejęła schedę po Justynie Glusman, byłej kandydatce na prezydenta miasta popieranej przez aktywistów.

Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy Foto: mat. pras.

Młochowska zarządza realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, ochrony i kształtowania środowiska, rozwoju zieleni oraz ochrony powietrza i polityki klimatycznej. Krytykują ją m.in. wolontariusze z warszawskiego Schroniska Na Paluchu za brak reakcji na – ich zdaniam – niewłaściwą pracę dyrekcji.

Z kolei Karolina Bober jest dyrektorką-koordynatorką ds. gospodarowania nieruchomościami. Koordynuje zadania z zakresu geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, a także zapewnienia obsługi informatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz cyfryzacji Warszawy.

Karolina Bober, dyrektorka koordynatorka ds. gospodarowania nieruchomościami Foto: mat. pras.

Wcześniej Karolina Bober była m.in. wiceburmistrzem Wilanowa. Jak głosi plotka, dyrektorem-koordynatorem miał zostać wiceburmistrz Klaudiusz Ostrowski, ale okazało się, że posługuję się on dyplomem MBA z Collegium Humanum. Ostatecznie więc prezydent postanowił awansować Karolinę Bober.

Trzecią dyrektorką koordynatorką jest Joanna Popielawska. Jej oficjalne stanowisko to dyrektor koordynator ds. strategii i relacji zewnętrznych. Zarządza realizacją zadań z zakresu: polityki rozwoju Warszawy, badań społecznych i analiz społeczno-gospodarczych, współpracy z sektorem nauki, monitoringu danych dotyczących polityk i działań Warszawy, organizacji zespołów z udziałem prezydenta, polityki gospodarczej i innowacyjnej Warszawy, realizacji projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zezwoleń, polityki informacyjnej prezydenta i Warszawy oraz marki Warszawa, działań związanych ze współpracą zagraniczną Warszawy, w tym z instytucjami zagranicznymi. Nadzoruje Biuro Marketingu Miasta, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Strategii i Analiz oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Joanna Popielawska, dyrektorka koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych Foto: mat. pras.

Joanna Popielawska jest bliską współpracowniczką Rafała Trzaskowskiego. współpracowała z nim już w Parlamencie Europejskim. Głośno było o niej po sześciodniowej podróży, którą odbyli z Rafałem Trzaskowskim do Brazylii. Popielawska po tej podróży została powołana do rady nadzorczej spółki Szybka Kolej Miejska (SKM) oraz do organu nadzoru Fundacji Nowe Idee związanej z Trzaskowskim. Wyjazd do Brazylii i jej powołanie do ważnych miejskich organów wywołały uwagę mediów jako przykład bliskiej współpracy i wsparcia Trzaskowskiego dla jej kariery.