Wiceprezydenci i dyrektorzy koordynatorzy. Kim są zastępcy Rafała Trzaskowskiego?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma obecnie siedmioro zastępców
W tym momencie na jednym ze stanowisk wiceprezydenckich jest wakat. Do niedawna wiceprezydentem był Jacek Wiśnicki z Polski 2050, jednak zrezygnował z funkcji podczas debaty o nocnej prohibicji w Warszawie. Jak mówią dobrze poinformowani, prohibicja była tylko pretekstem do odejścia. W rzeczywistości wiceprezydent nie chciał się dalej użerać z działaczami PO, którzy ciągle coś od niego chcieli. Nie wskazano jeszcze następcy Wiśnickiego.Wróćmy jednak do stanowisk obsadzonych.
Najlepiej ocenianym wiceprezydentem jest Renata Kaznowska, jako jedyna powołana jeszcze przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Podlegają jej klasycznie najtrudniejsze rewiry ratuszowej działalności – takie jak edukacja, zdrowie, sport czy architektura. Wiceprezydent Kaznowska postrzegana jest jako osoba ciężko pracująca i bardzo dobrze zorganizowana. Z kolei urzędnicy chwalą ją za szybkość podejmowania decyzji i bardzo dobre zorientowanie w tematach, jakimi się zajmuje.
Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy
Wiceprezydent Kaznowska wielokrotnie była wymieniana jako kandydatka do funkcji prezydenta miasta, jednak za każdym dementowała pogłoski o starcie. Tłumaczyła wówczas, że ona jest w ratuszu od roboty, a nie od splendorów.
Z kolei wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra zajmuje się w ratuszu sprawami z zakresu kultury, polityki lokalowej, rewitalizacji, ochrony konserwatorskiej zabytków, spraw społecznych, komunikacji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także rejestracji stanu cywilnego. Machnowska-Góra początkowo była dyrektorką-koordynatorką, czyli osobą, która ma takie uprawnienia jak wiceprezydent, ale jej funkcja nazywa się inaczej. Prezydent Rafał Trzaskowski powołał ją na wiceprezydenta po odwołaniu Pawła Rabieja z Nowoczesnej. Według umowy pomiędzy partiami, Nowoczesnej należało się jedno stanowisko zastępcy prezydenta. Rafał Trzaskowski powołał na nie jednak swoją dawną bliską współpracowniczkę, a Nowoczesnej oddał funkcję dyrektorki-koordynatorki. Partia to przełknęła, bo nie miała wyboru.
Aldona Machnowska-Góra na stanowisku wiceprezydenta Warszawy zastąpiła zdymisjonowanego na początku listopada Pawła Rabieja
Aldona Machnowska-Góra jest postrzegana w ratuszu coraz lepiej. Na początku urzędnicy uważali ją za nieco szaloną i oderwaną od rzeczywistości, zwłaszcza urzędniczej rzeczywistości. Dała się jednak poznać jako dobra organizatorka i negocjatorka.
Wiceprezydent Tomasz Mencina prowadzi sprawy z zakresu infrastruktury, koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy, zarządzania ruchem drogowym, ładu korporacyjnego, a także bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Wiceprezydent Mencina ma duże doświadczenie jako polityk dzielnicowy, był m.in. burmistrzem Ursynowa i Bielan.
Tomasz Mencina, wiceprezydent Warszawy
Co ciekawe, w momencie powoływania go na funkcję wiceprezydenta Warszawy Tomasz Mencina miał prokuratorskie zarzuty. Był oskarżony o to, że nie zapewnił bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, a konkretnie ścieżki rowerowej, oraz o to, że nie utrzymał tego obiektu w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania. Sprawa dotyczyła śmierci młodej rolkarki na Bielanach. Mencina twierdził, że zarzuty wobec niego są polityczne i że nie ingerował w proces inwestycji.
Dobrej opinii nie ma natomiast Elżbieta Markowska, dyrektorka magistratu. Urzędnicy zarzucają jej niedostępność, brak zainteresowania podległymi jej sprawami i brak zorganizowania. Jak tłumaczą, dyrektor magistratu zbudowała wokół siebie dwór (głównie z Biura Kadr) i nic poza tym dworem jej nie interesuje. Powoduje to, że dla zwykłych pracowników jest niedostępna.
Elżbieta Markowska, dyrektorka magistratu
Złośliwi twierdzą, że samo jej stanowisko jest absurdalne, ponieważ magistrat był przed wojną, a teraz jest Urząd m.st. Warszawy. Dyrektor Markowska nie musi więc się zajmować czymś, co nie istnieje od ponad 80 lat.
W ratuszu działają obecnie jeszcze trzy dyrektorki-koordynatorki. Magdalena Młochowska jest dyrektorką-koordynatorką ds. zielonej Warszawy i przejęła schedę po Justynie Glusman, byłej kandydatce na prezydenta miasta popieranej przez aktywistów.
Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy
Młochowska zarządza realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, ochrony i kształtowania środowiska, rozwoju zieleni oraz ochrony powietrza i polityki klimatycznej. Krytykują ją m.in. wolontariusze z warszawskiego Schroniska Na Paluchu za brak reakcji na – ich zdaniam – niewłaściwą pracę dyrekcji.
Z kolei Karolina Bober jest dyrektorką-koordynatorką ds. gospodarowania nieruchomościami. Koordynuje zadania z zakresu geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, a także zapewnienia obsługi informatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz cyfryzacji Warszawy.
Karolina Bober, dyrektorka koordynatorka ds. gospodarowania nieruchomościami
Wcześniej Karolina Bober była m.in. wiceburmistrzem Wilanowa. Jak głosi plotka, dyrektorem-koordynatorem miał zostać wiceburmistrz Klaudiusz Ostrowski, ale okazało się, że posługuję się on dyplomem MBA z Collegium Humanum. Ostatecznie więc prezydent postanowił awansować Karolinę Bober.
Trzecią dyrektorką koordynatorką jest Joanna Popielawska. Jej oficjalne stanowisko to dyrektor koordynator ds. strategii i relacji zewnętrznych. Zarządza realizacją zadań z zakresu: polityki rozwoju Warszawy, badań społecznych i analiz społeczno-gospodarczych, współpracy z sektorem nauki, monitoringu danych dotyczących polityk i działań Warszawy, organizacji zespołów z udziałem prezydenta, polityki gospodarczej i innowacyjnej Warszawy, realizacji projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zezwoleń, polityki informacyjnej prezydenta i Warszawy oraz marki Warszawa, działań związanych ze współpracą zagraniczną Warszawy, w tym z instytucjami zagranicznymi. Nadzoruje Biuro Marketingu Miasta, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Strategii i Analiz oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej.
Joanna Popielawska, dyrektorka koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych
Joanna Popielawska jest bliską współpracowniczką Rafała Trzaskowskiego. współpracowała z nim już w Parlamencie Europejskim. Głośno było o niej po sześciodniowej podróży, którą odbyli z Rafałem Trzaskowskim do Brazylii. Popielawska po tej podróży została powołana do rady nadzorczej spółki Szybka Kolej Miejska (SKM) oraz do organu nadzoru Fundacji Nowe Idee związanej z Trzaskowskim. Wyjazd do Brazylii i jej powołanie do ważnych miejskich organów wywołały uwagę mediów jako przykład bliskiej współpracy i wsparcia Trzaskowskiego dla jej kariery.