8.3°C
996.2 hPa
Życie Warszawy

Wiceprezydenci i dyrektorzy koordynatorzy. Kim są zastępcy Rafała Trzaskowskiego?

Publikacja: 27.10.2025 08:15

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma obecnie siedmioro zastępców

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma obecnie siedmioro zastępców

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Robert Biskupski
Choć prawo przewiduje tylko czterech zastępców prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski powołał ich siedmioro. W rezultacie w ratuszu panuje chaos, bo kompetencje się krzyżują, a interesanci są odsyłani od Annasza do Kajfasza.

W tym momencie na jednym ze stanowisk wiceprezydenckich jest wakat. Do niedawna wiceprezydentem był Jacek Wiśnicki z Polski 2050, jednak zrezygnował z funkcji podczas debaty o nocnej prohibicji w Warszawie. Jak mówią dobrze poinformowani, prohibicja była tylko pretekstem do odejścia. W rzeczywistości wiceprezydent nie chciał się dalej użerać z działaczami PO, którzy ciągle coś od niego chcieli. Nie wskazano jeszcze następcy Wiśnickiego.Wróćmy jednak do stanowisk obsadzonych.

Renata Kaznowska

Najlepiej ocenianym wiceprezydentem jest Renata Kaznowska, jako jedyna powołana jeszcze przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Podlegają jej klasycznie najtrudniejsze rewiry ratuszowej działalności – takie jak edukacja, zdrowie, sport czy architektura. Wiceprezydent Kaznowska postrzegana jest jako osoba ciężko pracująca i bardzo dobrze zorganizowana. Z kolei urzędnicy chwalą ją za szybkość podejmowania decyzji i bardzo dobre zorientowanie w tematach, jakimi się zajmuje.

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy

Foto: Mat.prasowe

Wiceprezydent Kaznowska wielokrotnie była wymieniana jako kandydatka do funkcji prezydenta miasta, jednak za każdym dementowała pogłoski o starcie. Tłumaczyła wówczas, że ona jest w ratuszu od roboty, a nie od splendorów.

Aldona Machnowska-Góra i Tomasz Mencina

Z kolei wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra zajmuje się w ratuszu sprawami z zakresu kultury, polityki lokalowej, rewitalizacji, ochrony konserwatorskiej zabytków, spraw społecznych, komunikacji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także rejestracji stanu cywilnego. Machnowska-Góra początkowo była dyrektorką-koordynatorką, czyli osobą, która ma takie uprawnienia jak wiceprezydent, ale jej funkcja nazywa się inaczej. Prezydent Rafał Trzaskowski powołał ją na wiceprezydenta po odwołaniu Pawła Rabieja z Nowoczesnej. Według umowy pomiędzy partiami, Nowoczesnej należało się jedno stanowisko zastępcy prezydenta. Rafał Trzaskowski powołał na nie jednak swoją dawną bliską współpracowniczkę, a Nowoczesnej oddał funkcję dyrektorki-koordynatorki. Partia to przełknęła, bo nie miała wyboru.

Reklama
Reklama
Aldona Machnowska-Góra na stanowisku wiceprezydenta Warszawy zastąpiła zdymisjonowanego na początku

Aldona Machnowska-Góra na stanowisku wiceprezydenta Warszawy zastąpiła zdymisjonowanego na początku listopada Pawła Rabieja

Foto: mat.pras.

Aldona Machnowska-Góra jest postrzegana w ratuszu coraz lepiej. Na początku urzędnicy uważali ją za nieco szaloną i oderwaną od rzeczywistości, zwłaszcza urzędniczej rzeczywistości. Dała się jednak poznać jako dobra organizatorka i negocjatorka.

Wiceprezydent Tomasz Mencina prowadzi sprawy z zakresu infrastruktury, koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy, zarządzania ruchem drogowym, ładu korporacyjnego, a także bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Wiceprezydent Mencina ma duże doświadczenie jako polityk dzielnicowy, był m.in. burmistrzem Ursynowa i Bielan.

Tomasz Mencina, wiceprezydent Warszawy

Tomasz Mencina, wiceprezydent Warszawy

Foto: mat. pras.

Co ciekawe, w momencie powoływania go na funkcję wiceprezydenta Warszawy Tomasz Mencina miał prokuratorskie zarzuty. Był oskarżony o to, że nie zapewnił bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, a konkretnie ścieżki rowerowej, oraz o to, że nie utrzymał tego obiektu w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania. Sprawa dotyczyła śmierci młodej rolkarki na Bielanach. Mencina twierdził, że zarzuty wobec niego są polityczne i że nie ingerował w proces inwestycji.

Dyrektorka magistratu i dyrektorki-koordynatorki

Dobrej opinii nie ma natomiast Elżbieta Markowska, dyrektorka magistratu. Urzędnicy zarzucają jej niedostępność, brak zainteresowania podległymi jej sprawami i brak zorganizowania. Jak tłumaczą, dyrektor magistratu zbudowała wokół siebie dwór (głównie z Biura Kadr) i nic poza tym dworem jej nie interesuje. Powoduje to, że dla zwykłych pracowników jest niedostępna.

Reklama
Reklama
Elżbieta Markowska, dyrektorka magistratu

Elżbieta Markowska, dyrektorka magistratu

Foto: mat. pras.

Złośliwi twierdzą, że samo jej stanowisko jest absurdalne, ponieważ magistrat był przed wojną, a teraz jest Urząd m.st. Warszawy. Dyrektor Markowska nie musi więc się zajmować czymś, co nie istnieje od ponad 80 lat.

W ratuszu działają obecnie jeszcze trzy dyrektorki-koordynatorki. Magdalena Młochowska jest dyrektorką-koordynatorką ds. zielonej Warszawy i przejęła schedę po Justynie Glusman, byłej kandydatce na prezydenta miasta popieranej przez aktywistów.

Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy

Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy

Foto: mat. pras.

Młochowska zarządza realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, ochrony i kształtowania środowiska, rozwoju zieleni oraz ochrony powietrza i polityki klimatycznej. Krytykują ją m.in. wolontariusze z warszawskiego Schroniska Na Paluchu za brak reakcji na – ich zdaniam – niewłaściwą pracę dyrekcji.

Z kolei Karolina Bober jest dyrektorką-koordynatorką ds. gospodarowania nieruchomościami. Koordynuje zadania z zakresu geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, a także zapewnienia obsługi informatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz cyfryzacji Warszawy.

Reklama
Reklama
Karolina Bober, dyrektorka koordynatorka ds. gospodarowania nieruchomościami

Karolina Bober, dyrektorka koordynatorka ds. gospodarowania nieruchomościami

Foto: mat. pras.

Wcześniej Karolina Bober była m.in. wiceburmistrzem Wilanowa. Jak głosi plotka, dyrektorem-koordynatorem miał zostać wiceburmistrz Klaudiusz Ostrowski, ale okazało się, że posługuję się on dyplomem MBA z Collegium Humanum. Ostatecznie więc prezydent postanowił awansować Karolinę Bober.

Polecane
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski sprawuje nadzór nad działalnością zastępców prezydenta, sekreta
kadry
Bizancjum w ratuszu. Rafał Trzaskowski zatrudnił trzecią dyrektorkę-koordynatorkę

Trzecią dyrektorką koordynatorką jest Joanna Popielawska. Jej oficjalne stanowisko to dyrektor koordynator ds. strategii i relacji zewnętrznych. Zarządza realizacją zadań z zakresu: polityki rozwoju Warszawy, badań społecznych i analiz społeczno-gospodarczych, współpracy z sektorem nauki, monitoringu danych dotyczących polityk i działań Warszawy, organizacji zespołów z udziałem prezydenta, polityki gospodarczej i innowacyjnej Warszawy, realizacji projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zezwoleń, polityki informacyjnej prezydenta i Warszawy oraz marki Warszawa, działań związanych ze współpracą zagraniczną Warszawy, w tym z instytucjami zagranicznymi. Nadzoruje Biuro Marketingu Miasta, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Strategii i Analiz oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Joanna Popielawska, dyrektorka koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych

Joanna Popielawska, dyrektorka koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Joanna Popielawska jest bliską współpracowniczką Rafała Trzaskowskiego. współpracowała z nim już w Parlamencie Europejskim. Głośno było o niej po sześciodniowej podróży, którą odbyli z Rafałem Trzaskowskim do Brazylii. Popielawska po tej podróży została powołana do rady nadzorczej spółki Szybka Kolej Miejska (SKM) oraz do organu nadzoru Fundacji Nowe Idee związanej z Trzaskowskim. Wyjazd do Brazylii i jej powołanie do ważnych miejskich organów wywołały uwagę mediów jako przykład bliskiej współpracy i wsparcia Trzaskowskiego dla jej kariery.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zachowana zostanie historyczna tożsamość miejsca – Hala Gwardii to jeden z ostatnich obiektów tego t
zabytki

Rewitalizacja Hali Gwardii. Umowa z inwestorem na 97 mln zł

Stołeczna policja odzyskała luksusowy samochód, przywłaszczony przez klienta firmy leasingowej
bezpieczeństwo

Zaginiony luksusowy wóz odnaleziony na Wilanowie

Skwerowi u zbiegu ul. Mokotowskiej i Alei Armii Ludowej uroczyście nadano imię Zofii i Kazimierza Mo
przestrzeń miejska

Zofia i Kazimierz Moczarscy patronami skweru w Śródmieściu

Z analizy danych wynika, że obniża się wiek sprawców wypadków na hulajnogach elektrycznych.
bezpieczeństwo

Coraz więcej wypadków z pieszymi, rowerzystami i użytkownikami hulajnóg

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na Mazowszu wynosi 44,7%, czyli więcej niż w skali Polski (
statystyka

Turystyka na Mazowszu. Co czwarty przyjezdny to cudzoziemiec

Dla warszawiaków 105N szybko stały się symbolem miejskiego krajobrazu lat 70. i 80.
warszawskie historie szczepańskiego

Tramwaj 105N nowoczesny, ale…

Społeczność osób pochodzenia indyjskiego w Warszawie szacuje się na około 8 000 osób.
rozmowa

Mieszkają w Warszawie i kochają to miasto. Jak żyją Hindusi w Warszawie?

Wstępna koncepcja zagospodarowania Parku Wiecha stawia na pierwszym planie zieleń, która ma królować
przestrzeń miejska

Mieszkańcy zdecydują o obliczu Parku Wiecha. Start konsultacji

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama