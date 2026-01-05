Dino nie zwalnia tempa w Warszawie. Wiadomo, gdzie będą pierwsze trzy sklepy

W Warszawie już wkrótce działać mają trzy sklepy Dino. Będą to pierwsze placówki polskiej sieci supermarketów w stolicy. Powstaną w Wilanowie, na Pradze-Północ oraz w Wesołej.



Do tej pory sklepy Dino otwierane były przede wszystkim w mniejszych miastach i w wioskach, ewentualnie na obrzeżach większych miast.

Reklama Reklama

Pierwsze sklepy Dino w Warszawie: Gdzie powstaną?

Pierwszy sklep Dino w Warszawie otwarty zostanie w Wilanowie, przy ul. Sytej 140 na terenie tzw. Zielonego Wilanowa. Informacje o jego powstaniu wywołały spore emocje wśród mieszkańców, polityków i aktywistów. Krytykowano estetykę budynku, możliwe utrudnienia komunikacyjne mogące pojawić się w okolicy w związku z powstaniem sklepu i jego negatywny wpływ na bioróżnorodność.

Jak podaje serwis dlahandlu.pl, sklep Dino w Wilanowie o kubaturze 4223 metrów sześciennych ma zostać otwarty „lada moment”.

Dino w Wilanowie nie będzie jedynym sklepem tej sieci w stolicy. Już niebawem powstać mają bowiem dwa kolejne – na Pradze-Północ przy ul. Kijowskiej 1 oraz w Wesołej, przy ul. Gościniec 79 w rejonie Starej Miłosnej.