Życie Warszawy
Dino nie zwalnia tempa w Warszawie. Wiadomo, gdzie będą pierwsze trzy sklepy

Publikacja: 05.01.2026 13:00

W Warszawie już niebawem otwarte zostaną trzy pierwsze sklepy Dino / zdjęcie ilustracyjne

Foto: malgo_walko / Adobe Stock

Joanna Kamińska
W Warszawie już wkrótce działać mają trzy sklepy Dino. Będą to pierwsze placówki polskiej sieci supermarketów w stolicy. Powstaną w Wilanowie, na Pradze-Północ oraz w Wesołej.

Do tej pory sklepy Dino otwierane były przede wszystkim w mniejszych miastach i w wioskach, ewentualnie na obrzeżach większych miast.

Pierwsze sklepy Dino w Warszawie: Gdzie powstaną?

Pierwszy sklep Dino w Warszawie otwarty zostanie w Wilanowie, przy ul. Sytej 140 na terenie tzw. Zielonego Wilanowa. Informacje o jego powstaniu wywołały spore emocje wśród mieszkańców, polityków i aktywistów. Krytykowano estetykę budynku, możliwe utrudnienia komunikacyjne mogące pojawić się w okolicy w związku z powstaniem sklepu i jego negatywny wpływ na bioróżnorodność.

Jak podaje serwis dlahandlu.pl, sklep Dino w Wilanowie o kubaturze 4223 metrów sześciennych ma zostać otwarty „lada moment”.

Dino w Wilanowie nie będzie jedynym sklepem tej sieci w stolicy. Już niebawem powstać mają bowiem dwa kolejne – na Pradze-Północ przy ul. Kijowskiej 1 oraz w Wesołej, przy ul. Gościniec 79 w rejonie Starej Miłosnej.

Debiut Dino w Warszawie

Pierwsze sklepy Dino w Warszawie mają stanowić, jak zauważa serwis dlahandlu.pl, element szerszej strategii sieci oraz być oznaką zmian w wypracowanym dotąd modelu ekspansji. W tym kontekście najistotniejsze ma być planowane nowe centrum dystrybucyjne w Wiśniewie (powiat siedlecki), które obsługiwać ma sklepy sieci na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Sklepy Dino

Dino Polska S.A. to polska sieć supermarketów. Założona została w 1999 roku przez Tomasza Biernackiego. W tym samym roku w Krotoszynie otwarty został pierwszy sklep sieci pod marką Supermarket Dino. W 2017 roku sieć weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak wynika z komunikatu prasowego sieci z 5 stycznia 2026 roku, w 2025 roku otwartych zostało 345 nowych sklepów, a sieć Dino na koniec ubiegłego roku liczyła 3033 sklepy.

