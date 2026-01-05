Dominacja Jana i Zofii. Najpopularniejsze imiona w Warszawie w 2025 roku.

Zofia oraz Jan to imiona, które po raz kolejny zdominowały rankingi popularności w stolicy. W minionym roku w Warszawie urodziło się ponad 28 tysięcy dzieci, a rodzice najczęściej stawiali na tradycyjne i klasyczne wybory.



Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego pokazują również stabilną liczbę zawieranych związków małżeńskich.

Statystyki urodzeń i ranking popularności

W 2025 roku w warszawskich szpitalach przyszło na świat 28 401 dzieci. Jest to wynik zbliżony do roku poprzedniego, w którym odnotowano 28 647 urodzeń. Wśród chłopców bezapelacyjnym liderem pozostaje Jan – imię to nadano 570 razy. Na kolejnych miejscach zestawienia znaleźli się Franciszek (454), Leon (453) oraz Aleksander (441). Dużą popularnością cieszyli się także Ignacy (432) i Antoni (417).

W grupie imion żeńskich pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje Zofia, którą wybrano dla 430 dziewczynek. Drugą lokatę zajęła Helena (378), a podium zamknęła Laura (326). W czołówce najchętniej nadawanych imion znalazły się również Zuzanna (316), Hanna (310) oraz Julia (268).

Imiona rzadkie i oryginalne

Obok najpopularniejszych trendów, w zestawieniu pojawiły się imiona nadawane pojedynczym dzieciom, często nawiązujące do dawnej słowiańszczyzny lub posiadające charakter międzynarodowy. Wśród dziewczynek rzadziej spotykane wybory to między innymi Eulalia, Felicyta, Kleopatra, Cichosława czy Florencja. Odnotowano także imiona takie jak Grażyna, Bożena i Zyta.

W przypadku chłopców rodzice rzadziej decydowali się na imiona Jarogniew, Świętopełk, Miłowit czy Gromisław. Do grupy unikatowych wyborów w 2025 roku należały również imiona Hektor, Sergiusz, Magnus oraz Tomir.