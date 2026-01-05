Dominacja Jana i Zofii. Najpopularniejsze imiona w Warszawie w 2025 roku.

Obok najpopularniejszych trendów, w zestawieniu pojawiły się imiona nadawane pojedynczym dzieciom, często nawiązujące do dawnej słowiańszczyzny lub posiadające charakter międzynarodowy
Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego pokazują również stabilną liczbę zawieranych związków małżeńskich.
W 2025 roku w warszawskich szpitalach przyszło na świat 28 401 dzieci. Jest to wynik zbliżony do roku poprzedniego, w którym odnotowano 28 647 urodzeń. Wśród chłopców bezapelacyjnym liderem pozostaje Jan – imię to nadano 570 razy. Na kolejnych miejscach zestawienia znaleźli się Franciszek (454), Leon (453) oraz Aleksander (441). Dużą popularnością cieszyli się także Ignacy (432) i Antoni (417).
W grupie imion żeńskich pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje Zofia, którą wybrano dla 430 dziewczynek. Drugą lokatę zajęła Helena (378), a podium zamknęła Laura (326). W czołówce najchętniej nadawanych imion znalazły się również Zuzanna (316), Hanna (310) oraz Julia (268).
W przypadku chłopców rodzice rzadziej decydowali się na imiona Jarogniew, Świętopełk, Miłowit czy Gromisław. Do grupy unikatowych wyborów w 2025 roku należały również imiona Hektor, Sergiusz, Magnus oraz Tomir.
Oprócz danych dotyczących urodzeń, statystyki miejskie podsumowały liczbę zawartych małżeństw. W ubiegłym roku w Warszawie odbyło się 5039 ślubów. Jest to wzrost w stosunku do 2024 roku, w którym na zawarcie związku zdecydowało się 4640 par.
W strukturze zawieranych małżeństw zdecydowaną przewagę mają śluby cywilne, których odnotowano 3800. Na ślub konkordatowy zdecydowało się w zeszłym roku 1239 par.