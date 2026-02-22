Muzeum Plakatu w Wilanowie znów zaprosi zwiedzających. Kiedy otwarcie?

Wystawa „Plakat polski. Kolekcja”: Teodor Axentowicz II Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 1898
Uroczyste ponowne otwarcie zaplanowano na 13 marca, a od 14 marca 2026 r. w Muzeum Plakatu w Wilanowie będzie można oglądać wystawę „Plakat polski. Kolekcja” – pierwszą w historii stałą ekspozycję poświęconą tej wyjątkowej kolekcji liczącej prawie 36 tysięcy obiektów.
Nowa wystawa opowiada o historii Polski i przemianach społecznych, kulturowych oraz politycznych, które odbijały się w projektowaniu graficznym – od Młodej Polski, przez dwudziestolecie międzywojenne i powojenną propagandę, fenomen polskiej szkoły plakatu, aż po współczesny design. Ze względu na wrażliwość papieru ekspozycja ma się zmieniać cyklicznie, dzięki czemu kolejne wizyty będą odkrywały nowe „plansze” tej samej opowieści.
Opowieść jednak pozostanie ta sama. To historia przemian społecznych, kulturowych i politycznych, które pozostawiły swój ślad na plakatach.
Wystawa będzie podzielona na sześć rozdziałów: od czasów Młodej Polski, poprzez reklamę artystyczną dwudziestolecia międzywojennego, powojenną propagandę, artystyczny fenomen polskiej szkoły plakatu, po nowoczesne projektowanie graficzne.
Inauguracja Muzeum Plakatu w Wilanowie odbyła się 4 czerwca 1968 r.. Było to wydarzenie epokowe, bez precedensu nie tylko w historii polskiego muzealnictwa. Ceremonię uświetnił swoją obecnością ówczesny Minister Kultury i Sztuki Lucjan Motyka oraz wielu prominentów życia kulturalnego, w tym tłumnie przedstawiciele środowiska artystycznego.
Premierową wystawą była prezentacja dorobku twórczego przedwcześnie zmarłego Wojciecha Zamecznika (1923 - 1967). Jego interdyscyplinarne dzieło cenione było już wówczas za wysokie walory artystyczne, inwencję i pasję eksperymentatorską. Stanowiło kwintesencję idei polskiego modernizmu. Jako autor plakatów – gruntownie przepracował formułę polskiej szkoły plakatu. Śmiało i niezależnie wytyczał wolną od jej syndromu orientację.
Dodatkową atrakcję uroczystości stanowiło prawykonanie utworu Entree, eksperymentalnej kompozycji Zygmunta Krauzego, wykonane przez kwartet Warsztat Muzyczny. Jak na czas siermiężnego PRL, był to bardzo awangardowy program, zainscenizowany w nowatorskiej konwencji.
W muzeum stworzono od podstaw warsztat naukowy, sformułowano zasady konserwatorskie w konsultacji z Pracowniami Konserwacji Zabytków. Wskazano źródła akcesji, określono reguły inwentaryzacji i dokumentacji analogiczne do tych stosowanych w przypadku grafiki warsztatowej. W zakresie magazynowania kolekcji skorzystano z doświadczeń Stedelijk Museum w Amsterdamie. Plakat zaczął być traktowany równorzędnie z innymi obiektami graficznymi, a jego autorzy uzyskali nobilitujący status artystów - grafików projektowych.