Muzeum Plakatu w Wilanowie znów zaprosi zwiedzających. Kiedy otwarcie?

Po kilkuletniej przerwie i gruntownej modernizacji Muzeum Plakatu w Wilanowie znów zaprosi publiczność.



Uroczyste ponowne otwarcie zaplanowano na 13 marca, a od 14 marca 2026 r. w Muzeum Plakatu w Wilanowie będzie można oglądać wystawę „Plakat polski. Kolekcja” – pierwszą w historii stałą ekspozycję poświęconą tej wyjątkowej kolekcji liczącej prawie 36 tysięcy obiektów.

Nowa wystawa w Muzeum Plakatu

Nowa wystawa opowiada o historii Polski i przemianach społecznych, kulturowych oraz politycznych, które odbijały się w projektowaniu graficznym – od Młodej Polski, przez dwudziestolecie międzywojenne i powojenną propagandę, fenomen polskiej szkoły plakatu, aż po współczesny design. Ze względu na wrażliwość papieru ekspozycja ma się zmieniać cyklicznie, dzięki czemu kolejne wizyty będą odkrywały nowe „plansze” tej samej opowieści.

Opowieść jednak pozostanie ta sama. To historia przemian społecznych, kulturowych i politycznych, które pozostawiły swój ślad na plakatach.

Wystawa będzie podzielona na sześć rozdziałów: od czasów Młodej Polski, poprzez reklamę artystyczną dwudziestolecia międzywojennego, powojenną propagandę, artystyczny fenomen polskiej szkoły plakatu, po nowoczesne projektowanie graficzne.