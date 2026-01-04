Gry, zabawy i e-zbiory. Nowa filia biblioteki w Ursusie

W filii „Szamoty” Biblioteki Publicznej w Ursusie będzie można korzystać z nowej przestrzeni spotkań, czytelnictwa i kultury.



Filia mieści się przy ul. Silnikowej 8a -wejście z prawej strony budynku Szkoły Podstawowej nr 409.

Filia biblioteczna „Szamoty”

Otwarcie planowane jest na 12 stycznia w godzinach 16:00–20:00. Z tej okazji przygotowano dla mieszkańców liczne atrakcje.

Na odwiedzających czekają jasne, przestronne wnętrza wyposażone w wygodne fotele, sprzyjające spokojnej lekturze i odpoczynkowi. Biblioteka oferuje zróżnicowany księgozbiór obejmujący literaturę dziecięcą, młodzieżową oraz klasykę i nowości wydawnicze dla dorosłych.

Czytanie, zabawa i nowe technologie w bibliotece w Ursusie

Przewidziano również strefy gier i zabaw, umożliwiające wspólne spędzanie czasu. Uzupełnieniem oferty są nowoczesne e-zbiory wraz z urządzeniami do ich odtwarzania, a także kąciki do indywidualnego czytania, pozwalające na chwilę wyciszenia.