Tańsze bilety z Warszawy do Trójmiasta

PKP Intercity ogłosiło w poniedziałek, 27 października, kolejną odsłonę popularnej akcji "Poniedziałkowy Odjazd". Tym razem przewoźnik zwiększył pulę promocyjnych biletów na połączenia z Warszawy do Trójmiasta.



Pasażerowie mogą liczyć na znaczną obniżkę cen biletów w 2. klasie na wszystkie kategorie pociągów, w tym EIP (Pendolino).

Szczegóły promocji na trasie Warszawa – Trójmiasto

Promocyjna oferta obejmuje przejazdy w terminie od 3 do 26 listopada br., dając możliwość taniego zaplanowania jesiennej podróży nad morze. Promocją objęte są połączenia w 2. klasie we wszystkich kategoriach pociągów kursujących między stolicą a Trójmiastem (Gdańsk, Gdynia, Sopot).

Znaczące obniżki cen przedstawiają się następująco:

Kategoria Pociągu Cena Promocyjna (2. klasa) Cena Bazowa Oszczędność TLK i IC 46,15 zł 71,00 zł 24,85 zł EIC 66,00 zł 149,00 zł 83,00 zł EIP (Pendolino) 71,00 zł 169,00 zł 98,00 zł

Jest to wyjątkowa okazja, zwłaszcza dla podróżujących najszybszymi składami EIC i EIP, gdzie zniżki sięgają blisko 100 złotych od ceny bazowej.