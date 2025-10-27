8.3°C
996.2 hPa
Życie Warszawy

Tańsze bilety z Warszawy do Trójmiasta

Publikacja: 27.10.2025 13:00

Promocyjna oferta obejmuje przejazdy nad morze w terminie od 3 do 26 listopada

Promocyjna oferta obejmuje przejazdy nad morze w terminie od 3 do 26 listopada

Foto: Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz

M.B.
PKP Intercity ogłosiło w poniedziałek, 27 października, kolejną odsłonę popularnej akcji "Poniedziałkowy Odjazd". Tym razem przewoźnik zwiększył pulę promocyjnych biletów na połączenia z Warszawy do Trójmiasta.

Pasażerowie mogą liczyć na znaczną obniżkę cen biletów w 2. klasie na wszystkie kategorie pociągów, w tym EIP (Pendolino).

Szczegóły promocji na trasie Warszawa – Trójmiasto

Promocyjna oferta obejmuje przejazdy w terminie od 3 do 26 listopada br., dając możliwość taniego zaplanowania jesiennej podróży nad morze. Promocją objęte są połączenia w 2. klasie we wszystkich kategoriach pociągów kursujących między stolicą a Trójmiastem (Gdańsk, Gdynia, Sopot).

Znaczące obniżki cen przedstawiają się następująco:

Kategoria Pociągu Cena Promocyjna (2. klasa) Cena Bazowa Oszczędność
TLK i IC 46,15 zł 71,00 zł 24,85 zł
EIC 66,00 zł 149,00 zł 83,00 zł
EIP (Pendolino) 71,00 zł 169,00 zł 98,00 zł

Jest to wyjątkowa okazja, zwłaszcza dla podróżujących najszybszymi składami EIC i EIP, gdzie zniżki sięgają blisko 100 złotych od ceny bazowej.

Reklama
Reklama

Foto: mat. pras.

Zasady „Poniedziałkowego Odjazdu” – śledź nowe kierunki

Akcja „Poniedziałkowy Odjazd” jest stałym elementem strategii PKP Intercity, mającej na celu zwiększanie puli promocyjnych biletów na wybranych, co tydzień innych trasach. Każdego poniedziałku przewoźnik ogłasza niespodziankę, informując o nowej destynacji, do której można kupić bilety w obniżonej cenie.

Ważne dla podróżnych: Aby nie przegapić kolejnych okazji do tanich przejazdów, PKP Intercity zachęca do regularnego śledzenia oficjalnej strony internetowej intercity.pl oraz kanałów przewoźnika w mediach społecznościowych. Liczba biletów w promocyjnej cenie jest limitowana.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zmiany, które już się dokonały na Marszałkowskiej to jeszcze nie koniec udogodnień dla rowerzystów
z perspektywy siodełka

Nowa rowerowa jakość na Marszałkowskiej

Cmentarz Wolski to jedna z najstarszych nekropolii w Warszawie
Komunikacja

Cmentarz Wolski w Warszawie. Historia, dojazd, parking i godziny otwarcia

Remonty na Bielanach i w Wawrze. Jak ominąć zamknięte odcinki?
przebudowa

Remonty na Bielanach i w Wawrze. Jak ominąć zamknięte odcinki?

Drogowcom dostało się od internautów między innymi za malowanie pasów już po otwarciu przebudowanego
przebudowa

Na Wólczyńskiej i Nocznickiego nowe światła i fala krytyki

Warszawska i Władysława Jagiełły pełnią ważną rolę jako główne arterie komunikacyjne łączące m.in. P
remont

Warszawska i Władysława Jagiełły do przebudowy. Co zmieni się na ulicach?

W piątek kierowcy mogli pojechać nowym przebudowanym odcinekim S7 pomiędzy Czosnowem a Modlinem
drogi

Udostępniono 9,7 km ekspresówki Modlin-Czosnów. Postęp na S7

Węgierski przewoźnik niskokosztowy Wizz Air zaplanował kursy do 10 europejskich miast. 7 z nich powi
samolot

Siedem zdublowanych połączeń z lotniska w Modlinie. Wrócą bilety lotnicze za złotówkę?

Rondo powstało na wysokości osiedla „Zielone Zacisze” przy ul. św. Wincentego 110.
organizacja ruchu

Czy nowe rondo na ul. św. Wincentego pomoże?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama