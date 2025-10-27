Tańsze bilety z Warszawy do Trójmiasta

Promocyjna oferta obejmuje przejazdy nad morze w terminie od 3 do 26 listopada
Pasażerowie mogą liczyć na znaczną obniżkę cen biletów w 2. klasie na wszystkie kategorie pociągów, w tym EIP (Pendolino).
Promocyjna oferta obejmuje przejazdy w terminie od 3 do 26 listopada br., dając możliwość taniego zaplanowania jesiennej podróży nad morze. Promocją objęte są połączenia w 2. klasie we wszystkich kategoriach pociągów kursujących między stolicą a Trójmiastem (Gdańsk, Gdynia, Sopot).
Znaczące obniżki cen przedstawiają się następująco:
|Kategoria Pociągu
|Cena Promocyjna (2. klasa)
|Cena Bazowa
|Oszczędność
|TLK i IC
|46,15 zł
|71,00 zł
|24,85 zł
|EIC
|66,00 zł
|149,00 zł
|83,00 zł
|EIP (Pendolino)
|71,00 zł
|169,00 zł
|98,00 zł
Jest to wyjątkowa okazja, zwłaszcza dla podróżujących najszybszymi składami EIC i EIP, gdzie zniżki sięgają blisko 100 złotych od ceny bazowej.
Akcja „Poniedziałkowy Odjazd” jest stałym elementem strategii PKP Intercity, mającej na celu zwiększanie puli promocyjnych biletów na wybranych, co tydzień innych trasach. Każdego poniedziałku przewoźnik ogłasza niespodziankę, informując o nowej destynacji, do której można kupić bilety w obniżonej cenie.
Ważne dla podróżnych: Aby nie przegapić kolejnych okazji do tanich przejazdów, PKP Intercity zachęca do regularnego śledzenia oficjalnej strony internetowej intercity.pl oraz kanałów przewoźnika w mediach społecznościowych. Liczba biletów w promocyjnej cenie jest limitowana.