Życie Warszawy

Festiwal Pięć Smaków już niedługo w kinach i online. Co w tym roku przygotowali organizatorzy?

Publikacja: 27.10.2025 16:15

Kadr z filmu "Happyend", reż. Neo Sora, Japonia, 2024. To jeden z filmów, które będzie można obejrze

Kadr z filmu "Happyend", reż. Neo Sora, Japonia, 2024. To jeden z filmów, które będzie można obejrzeć w ramach tegorocznej edycji festiwalu Pięć Smaków

Foto: Materiały prasowe

Maria Krzos
Już 12 listopada rusza 19. edycja Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków. W programie aż 50 filmów prezentowanych w ośmiu sekcjach. „Znajdziecie tu zarówno dzieła art-house’owe, przenikliwie diagnozujące kondycję współczesnych społeczeństw azjatyckich, jak i czystą rozrywkę, która przypomina o tym, dlaczego kochamy kino – żeby śmiać się i płakać razem z ekranowymi bohaterami” – zachęcają organizatorzy.

Pokazy filmów festiwalowych odbywać się będą jednocześnie w trzech warszawskich kinach – Muranów, Kinoteka i Kinomuzeum w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Trwać będą od 12 do 19 listopada. W ramach 19. edycji Pięciu Smaków zaplanowano również tzw. Repliki, czyli pokazy części filmów festiwalowych odbywające się: 

  • w Poznaniu (w Kinie Pałacowym w Centrum Kultury Zamek, w dniach 20-23 listopada),
  • w Łodzi (w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź, w dniach 13-16 listopada),
  • we Wrocławiu (w kinie Nowe Horyzonty, w dniach 20-23 listopada),
  • w Gdańsku (w kinie Spektrum, w dniach 28-30 listopada).

Filmy 19. edycji FFA Pięć Smaków można będzie również oglądać online na stronie piecsmakow.pl (w dniach 12-30 listopada).

Sprzedaż biletów, karnetów i dostępów online

Karnety i bilety na edycję kinową festiwalu i dostępy online można kupić na stronie piecsmakow.pl. Liczba karnetów stacjonarnych jest ograniczona, a ich sprzedaż zostanie zakończona wraz z wyczerpaniem puli. Liczba karnetów online jest nielimitowana, będą w sprzedaży przez cały czas trwania festiwalu. Sprzedaż biletów na pojedyncze seanse rozpoczęła się 23 października. Od 1 listopada bilety dostępne będą również w kasach i na stronach kin festiwalowych.

Program 19. FFA Pięć Smaków

Pokazy filmów 19. Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków odbywać się będą w ramach następujących sekcji:

  • Nowe Kino Azji - złożona z 11 filmów sekcja konkursowa festiwalu. Zwycięzcę wybierze People's Jury, złożone z pasjonatów kina azjatyckiego, którzy przyjadą do Warszawy z całej Europy.
  • Asian Cinerama - propozycje mainstreamowe, wśród których można znaleźć zarówno wybuchowe filmy akcji, jak i przejmujące melodramaty utrzymane w klasycznym stylu.
  • Japan 80s - starannie wyselekcjonowany program sekcji przenosi do wyjątkowej dla Japończyków dekady. Znajdują się tu odrestaurowane dzieła kultowych w obrębie kina autorskiego i niezależnego mistrzów: Shinji Sōmaia, Yoshimitsu Mority, Makoto Tezuki, Mamoru Oshiiego czy Nobuhiko Ōbayashiego.
  • K-Youth - szeroka, różnorodna panorama doświadczeń mieszkających w Korei Południowej młodych ludzi. Historie zarówno z lat 80., gdy mierzyli się oni z opresyjną rzeczywistością polityczną, jak i współczesne, gdy globalny wizerunek kraju zupełnie nie przystaje do duszących społeczno-finansowych realiów.
  • Azjatyckie Sci-Fi - psychodeliczny trip, w którym Japonia i Chiny staną naprzeciw siebie w symbolicznym pojedynku. To starcie dwóch gigantów, pokazujących odmienne strategie gatunkowe – od dystopijnych eksperymentów chińskiego kina, po japońskie gry z czasem i postmodernistyczne fantazje.
  • Focus: Migracje - filmowa podróż skupiona na doświadczeniu przemieszczania się – dobrowolnego i wymuszonego, indywidualnego i zbiorowego. Migracje wpływają na kształt współczesnych społeczeństw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, wpisując w nie wielokulturowość i bogactwo tożsamości, ale też różnego rodzaju napięcia.
  • Odrestaurowana klasyka - w tym roku organizatorzy postawili na klasykę z Hongkongu, w dużej części w Polsce nieznaną, którą widzowie będą mogli obejrzeć dzięki odnowionym w 4K kopiom.
  • Posmaki - online’owy powrót pięciosmakowych filmów z poprzednich edycji.
Goście festiwalu Pięć Smaków

Przy okazji festiwalu Pięć Smaków do Warszawy w tym roku przyjadą m. in.: Adam Wong (reżyser „Tak mówimy”), Namkoong Sun (reżyserka „Czas się ogarnąć”), Shin Chul (producent „My Sassy Girl” i dyrektor Bucheon International Fantastic Film Festival), Mahde Hasan (reżyser „Miasta z piasku”), Park Ri-woong (reżyser „Krainy spokojnego poranka”) i ekipa filmu „Srebrzysty owoc”. Spotkania z twórcami odbywać się będą po seansach . „Ale to nie wszystko – jak co roku, dodatkowe rozmowy z twórcami, którzy nie przyjadą do Polski, znajdą się na stronie piecsmakow.pl, a dostęp do nich będzie otwarty” – informują organizatorzy.

Wydarzenia towarzyszące festiwalowi Pięć Smaków

Misją Pięciu Smaków jest nie tylko prezentacja kina, ale także uzupełnianie seansów merytorycznymi materiałami, pomagającymi zrozumieć konteksty kulturowe czy społeczne. Każdej projekcji (zarówno stacjonarnej, jak i online) będzie towarzyszyć krótka prelekcja eksperta. Ponadto widzowie będą mieli również okazję wysłuchać podkastów, w których znajdą się rozmowy wokół filmów oraz tematów w nich poruszanych. Będą to odcinki Podkastu Pięciu Smaków, do których zostaną zaproszeni goście specjalni.

W ramach festiwalu kontynuowany też będzie projekt Akademii Azjatyckiej. Jest to cykl spotkań poświęcony promowaniu wiedzy o kinie azjatyckim za pośrednictwem debat i dyskusji z udziałem eksperci i pasjonatów kultur azjatyckich. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Akademii Azjatyckiej jest darmowy. Zaplanowano też m.in. wydanie festiwalowej gazety ze szczegółowym programem projekcji, opisami wszystkich filmów oraz esejami przybliżającymi poszczególne sekcje festiwalu. Publikacja będzie dostępna zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

