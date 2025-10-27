Festiwal Pięć Smaków już niedługo w kinach i online. Co w tym roku przygotowali organizatorzy?

Kadr z filmu "Happyend", reż. Neo Sora, Japonia, 2024. To jeden z filmów, które będzie można obejrzeć w ramach tegorocznej edycji festiwalu Pięć Smaków
Pokazy filmów festiwalowych odbywać się będą jednocześnie w trzech warszawskich kinach – Muranów, Kinoteka i Kinomuzeum w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Trwać będą od 12 do 19 listopada. W ramach 19. edycji Pięciu Smaków zaplanowano również tzw. Repliki, czyli pokazy części filmów festiwalowych odbywające się:
Filmy 19. edycji FFA Pięć Smaków można będzie również oglądać online na stronie piecsmakow.pl (w dniach 12-30 listopada).
Karnety i bilety na edycję kinową festiwalu i dostępy online można kupić na stronie piecsmakow.pl. Liczba karnetów stacjonarnych jest ograniczona, a ich sprzedaż zostanie zakończona wraz z wyczerpaniem puli. Liczba karnetów online jest nielimitowana, będą w sprzedaży przez cały czas trwania festiwalu. Sprzedaż biletów na pojedyncze seanse rozpoczęła się 23 października. Od 1 listopada bilety dostępne będą również w kasach i na stronach kin festiwalowych.
Pokazy filmów 19. Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków odbywać się będą w ramach następujących sekcji:
Przy okazji festiwalu Pięć Smaków do Warszawy w tym roku przyjadą m. in.: Adam Wong (reżyser „Tak mówimy”), Namkoong Sun (reżyserka „Czas się ogarnąć”), Shin Chul (producent „My Sassy Girl” i dyrektor Bucheon International Fantastic Film Festival), Mahde Hasan (reżyser „Miasta z piasku”), Park Ri-woong (reżyser „Krainy spokojnego poranka”) i ekipa filmu „Srebrzysty owoc”. Spotkania z twórcami odbywać się będą po seansach . „Ale to nie wszystko – jak co roku, dodatkowe rozmowy z twórcami, którzy nie przyjadą do Polski, znajdą się na stronie piecsmakow.pl, a dostęp do nich będzie otwarty” – informują organizatorzy.
Misją Pięciu Smaków jest nie tylko prezentacja kina, ale także uzupełnianie seansów merytorycznymi materiałami, pomagającymi zrozumieć konteksty kulturowe czy społeczne. Każdej projekcji (zarówno stacjonarnej, jak i online) będzie towarzyszyć krótka prelekcja eksperta. Ponadto widzowie będą mieli również okazję wysłuchać podkastów, w których znajdą się rozmowy wokół filmów oraz tematów w nich poruszanych. Będą to odcinki Podkastu Pięciu Smaków, do których zostaną zaproszeni goście specjalni.
W ramach festiwalu kontynuowany też będzie projekt Akademii Azjatyckiej. Jest to cykl spotkań poświęcony promowaniu wiedzy o kinie azjatyckim za pośrednictwem debat i dyskusji z udziałem eksperci i pasjonatów kultur azjatyckich. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Akademii Azjatyckiej jest darmowy. Zaplanowano też m.in. wydanie festiwalowej gazety ze szczegółowym programem projekcji, opisami wszystkich filmów oraz esejami przybliżającymi poszczególne sekcje festiwalu. Publikacja będzie dostępna zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej.