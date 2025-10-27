Festiwal Pięć Smaków już niedługo w kinach i online. Co w tym roku przygotowali organizatorzy?

Już 12 listopada rusza 19. edycja Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków. W programie aż 50 filmów prezentowanych w ośmiu sekcjach. „Znajdziecie tu zarówno dzieła art-house’owe, przenikliwie diagnozujące kondycję współczesnych społeczeństw azjatyckich, jak i czystą rozrywkę, która przypomina o tym, dlaczego kochamy kino – żeby śmiać się i płakać razem z ekranowymi bohaterami” – zachęcają organizatorzy.



Pokazy filmów festiwalowych odbywać się będą jednocześnie w trzech warszawskich kinach – Muranów, Kinoteka i Kinomuzeum w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Trwać będą od 12 do 19 listopada. W ramach 19. edycji Pięciu Smaków zaplanowano również tzw. Repliki, czyli pokazy części filmów festiwalowych odbywające się:

w Poznaniu (w Kinie Pałacowym w Centrum Kultury Zamek, w dniach 20-23 listopada),

w Łodzi (w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź, w dniach 13-16 listopada),

we Wrocławiu (w kinie Nowe Horyzonty, w dniach 20-23 listopada),

w Gdańsku (w kinie Spektrum, w dniach 28-30 listopada).

Filmy 19. edycji FFA Pięć Smaków można będzie również oglądać online na stronie piecsmakow.pl (w dniach 12-30 listopada).

Sprzedaż biletów, karnetów i dostępów online

Karnety i bilety na edycję kinową festiwalu i dostępy online można kupić na stronie piecsmakow.pl. Liczba karnetów stacjonarnych jest ograniczona, a ich sprzedaż zostanie zakończona wraz z wyczerpaniem puli. Liczba karnetów online jest nielimitowana, będą w sprzedaży przez cały czas trwania festiwalu. Sprzedaż biletów na pojedyncze seanse rozpoczęła się 23 października. Od 1 listopada bilety dostępne będą również w kasach i na stronach kin festiwalowych.