Życie Warszawy

Mieszkają w Warszawie i kochają to miasto. Jak żyją Hindusi w Warszawie?

Publikacja: 26.10.2025 11:30

Społeczność osób pochodzenia indyjskiego w Warszawie szacuje się na około 8 000 osób.

Robert Biskupski
Społeczność osób pochodzenia indyjskiego w Warszawie szacuje się na około 8 tys. osób. Większość z nich to studenci lub specjaliści pracujący w sektorze IT – mówią w rozmowie z „Życiem Warszawy": Ashok Mannai, prezydent India International Foundation oraz Razvi Hussaini, szef indyjskiej firmy eventowej Razvi Events.

W niedzielę społeczność indyjska w Warszawie będzie świętowała Divali. Co to za święto?

Ashok Mannai: To święto symbolizujące zwycięstwo dobra nad złem, światła nad ciemnością.

Razvi Hussaini: Diwali, znane również jako hinduskie „Święto Świateł”, jest jednym z najważniejszych i najpowszechniej obchodzonych świąt w Indiach i wśród społeczności hinduskich na całym świecie. Obejmuje pięć dni pełnych blasku uroczystości, symbolizujących triumf światła nad ciemnością, wiedzy nad ignorancją i dobra nad złem. Domy, świątynie i ulice rozświetlają rzędy lamp oliwnych zwanych diya, a niebo wypełniają kolorowe dekoracje i fajerwerki. Rodziny spotykają się, by dzielić się słodyczami, wymieniać prezenty i odmawiać tradycyjne modlitwy ku czci bogini Lakszmi, symbolizującej bogactwo i dobrobyt. Święto to oznacza również nowy początek, ponieważ wiele osób sprząta i dekoruje swoje domy, aby powitać pozytywną energię na nadchodzący rok.

Jakie inne święta celebrujecie na specjalnych wydarzeniach w Warszawie?

RH: Navratri – festiwal tańca, Holi – święto kolorów, Ganesh Chaturthi, Lohri oraz Janmashtami – święto upamiętniające narodziny Kryszny, to niektóre z indyjskich festiwali obchodzonych w Warszawie i innych częściach Polski.

Jak wygląda społeczność indyjska w Warszawie?

AM: Społeczność osób pochodzenia indyjskiego w Warszawie szacuje się na około 8 tys. osób.

RH: Większość z nich to studenci lub specjaliści pracujący w sektorze IT. Hindusi mieszkają w różnych częściach miasta, dlatego nie można wskazać jednej konkretnej dzielnicy, w której byłoby ich najwięcej.

Czym się najczęściej zajmujecie? Jakie zawody wykonujecie?

AM: Hindusi w Polsce pracują w różnorodnych zawodach, od handlu i usług (hurtownicy, kupcy) po specjalistyczne branże, takie jak IT i inżynieria

RH: Jak już wcześniej wspomniałem, większość Hindusów w Warszawie to studenci lub specjaliści pracujący w sektorze IT. Kolejnymi najpopularniejszymi branżami wśród Hindusów są gastronomia oraz handel.

Warszawiacy mają okazję bywać na wielu indyjskich imprezach. Jak często je organizujecie, które z nich są najciekawsze?

RH: Mieszkańcy Warszawy mają szczęście, ponieważ to właśnie w stolicy odbywa się najwięcej indyjskich wydarzeń kulturalnych. Dwa najbardziej interesujące i popularne festiwale indyjskie obchodzone w Warszawie to Holi – Święto Kolorów oraz Diwali – Święto Świateł. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskuje również festiwal Navratri.

Jak wygląda Wasze spojrzenie na Warszawę? Co w zmienilibyście w tym mieście lub jego mieszkańcach?

AM: Warszawa to wielokulturowe miasto, chcielibyśmy więcej wielokulturowych imprez.

RH: Moja opinia o Warszawie jest bardzo pozytywna! To miasto, które pięknie łączy nowoczesną energię z bogatą i głęboką historią. Naprawdę doceniam, jak bardzo rozwinęło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Mieszkańcy są pracowici, wytrwali i dumni ze swojej kultury.

Gdybym mógł coś zmienić, zachęcałbym do jeszcze większej otwartości i interakcji między miejscowymi a obcokrajowcami. Czasami potrzeba trochę czasu, aby zbudować bliskie relacje, ale gdy już się to uda, Polacy okazują się niezwykle serdeczni, życzliwi i autentyczni. Ogólnie rzecz biorąc, Warszawa wydaje się miastem, które nieustannie się rozwija, poprawia i staje się coraz bardziej międzynarodowe.

