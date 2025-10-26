Mieszkają w Warszawie i kochają to miasto. Jak żyją Hindusi w Warszawie?

RH: Większość z nich to studenci lub specjaliści pracujący w sektorze IT. Hindusi mieszkają w różnych częściach miasta, dlatego nie można wskazać jednej konkretnej dzielnicy, w której byłoby ich najwięcej.

Ashok Mannani Foto: materiały prasowe

Czym się najczęściej zajmujecie? Jakie zawody wykonujecie?

AM: Hindusi w Polsce pracują w różnorodnych zawodach, od handlu i usług (hurtownicy, kupcy) po specjalistyczne branże, takie jak IT i inżynieria

RH: Jak już wcześniej wspomniałem, większość Hindusów w Warszawie to studenci lub specjaliści pracujący w sektorze IT. Kolejnymi najpopularniejszymi branżami wśród Hindusów są gastronomia oraz handel.

Warszawiacy mają okazję bywać na wielu indyjskich imprezach. Jak często je organizujecie, które z nich są najciekawsze?

RH: Mieszkańcy Warszawy mają szczęście, ponieważ to właśnie w stolicy odbywa się najwięcej indyjskich wydarzeń kulturalnych. Dwa najbardziej interesujące i popularne festiwale indyjskie obchodzone w Warszawie to Holi – Święto Kolorów oraz Diwali – Święto Świateł. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskuje również festiwal Navratri.

Jak wygląda Wasze spojrzenie na Warszawę? Co w zmienilibyście w tym mieście lub jego mieszkańcach?

AM: Warszawa to wielokulturowe miasto, chcielibyśmy więcej wielokulturowych imprez.

RH: Moja opinia o Warszawie jest bardzo pozytywna! To miasto, które pięknie łączy nowoczesną energię z bogatą i głęboką historią. Naprawdę doceniam, jak bardzo rozwinęło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Mieszkańcy są pracowici, wytrwali i dumni ze swojej kultury.

Gdybym mógł coś zmienić, zachęcałbym do jeszcze większej otwartości i interakcji między miejscowymi a obcokrajowcami. Czasami potrzeba trochę czasu, aby zbudować bliskie relacje, ale gdy już się to uda, Polacy okazują się niezwykle serdeczni, życzliwi i autentyczni. Ogólnie rzecz biorąc, Warszawa wydaje się miastem, które nieustannie się rozwija, poprawia i staje się coraz bardziej międzynarodowe.